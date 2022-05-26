Кількість жертв російського обстрілу Харкова зросла до дев’яти, 19 людей поранено, - Синєгубов

У Харкові кількість загиблих від обстрілу зросла до дев’яти людей і ще 19 зазнали поранень.

Про це в ефірі телемарафону новин повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На зараз зафіксовано 19 людей, які отримали поранення, в тому числі 9-річна дитина. І, на жаль, 9 людей загинули, в тому числі 5-місячна дитина. Це була сім’я, яка знаходилася на вулиці. Батько з немовлям загинули, мати в тяжкому стані в лікарні", - поінформував голова ОВА.

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За даними Синєгубова, обстріл Харкова вівся з систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган" і з артилерії, модифікацію якої наразі встановлюють експерти.

"За нашими даними, удари наносилися із півночі області, де наші військові тримають позицію і потроху відганяють ворога до кордонів", - зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що в районі влучання – виключно житлові квартали, тож ворог вдався до терору цивільного населення, якого не було останні тижні завдяки успіхам української армії.

"Декілька тижнів ми фіксували тишу, дуже відносну тишу, і ми на цьому постійно наголошували: що на вулицях Харкова ще знаходитися небезпечно", - сказав Синєгубов.

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Він додав, що, крім Харкова, сьогодні ворожі обстріли зафіксовано в Дергачівському, Золочівському, Чугуївському районах. На півночі області тривають інтенсивні бої.