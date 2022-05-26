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Новини Війна
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Кількість жертв російського обстрілу Харкова зросла до дев’яти, 19 людей поранено, - Синєгубов

обстріл

У Харкові кількість загиблих від обстрілу зросла до дев’яти людей і ще 19 зазнали поранень.

Про це в ефірі телемарафону новин повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На зараз зафіксовано 19 людей, які отримали поранення, в тому числі 9-річна дитина. І, на жаль, 9 людей загинули, в тому числі 5-місячна дитина. Це була сім’я, яка знаходилася на вулиці. Батько з немовлям загинули, мати в тяжкому стані в лікарні", - поінформував голова ОВА.

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За даними Синєгубова, обстріл Харкова вівся з систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган" і з артилерії, модифікацію якої наразі встановлюють експерти.

"За нашими даними, удари наносилися із півночі області, де наші військові тримають позицію і потроху відганяють ворога до кордонів", - зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що в районі влучання – виключно житлові квартали, тож ворог вдався до терору цивільного населення, якого не було останні тижні завдяки успіхам української армії.

"Декілька тижнів ми фіксували тишу, дуже відносну тишу, і ми на цьому постійно наголошували: що на вулицях Харкова ще знаходитися небезпечно", - сказав Синєгубов.

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Він додав, що, крім Харкова, сьогодні ворожі обстріли зафіксовано в Дергачівському, Золочівському, Чугуївському районах. На півночі області тривають інтенсивні бої.

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Окупанти застосували проти мешканців Харкова гаубиці.

Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина та чоловік, у якого на руках був 5-тимісячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку у тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду, дитина загинула.
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26.05.2022 23:08 Відповісти
Всем украинцам нужно искать возможность поймать рашистскую тварь и медленно убивать ее.
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26.05.2022 23:10 Відповісти
Синєгубов, а вигнати людей з метро на вулицю, по чиємусь злочинному наказу, створювати у людей ілюзію безпеки,
що у вас взагалі там в головах твориться.
На чиїй совісті життя цих людей ?
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26.05.2022 23:24 Відповісти
При чому тут Сінєгубов, то рішення мера, Тєрєхов з депутатами так вирішили.
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26.05.2022 23:59 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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26.05.2022 23:27 Відповісти
Гобліни кацапські.
Отвєтка потрібна.
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26.05.2022 23:58 Відповісти
А чому не можна стриляти по белгороду?
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27.05.2022 00:04 Відповісти
Навіщо стріляти по Белгороду, якщо краще знищити батарею орків
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27.05.2022 00:24 Відповісти
Тому, що батерею знищити важче, а ефект нижче.
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27.05.2022 12:04 Відповісти
 
 