Винищувач ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю, - ОВА

Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

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