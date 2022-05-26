УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7951 відвідувач онлайн
Новини Війна
14 695 24

Винищувач ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю, - ОВА

Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Винищувач ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю, - ОВА 01

Також читайте: Сили ППО збили російську ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Буковина (846) ППО (3137) Осачук Сергій (112) Повітряні сили (2579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
дякуємо, українському соколу!!
показати весь коментар
26.05.2022 23:49
+20
Зберіг життя комусь. Велика подяка!
показати весь коментар
26.05.2022 23:51
+11
хто помітив, що вже третій день йдуть повідомлення як наші льотчики-винищувачі збивають ворожі ракети?
Я не великий спеціаліст, але десь давно зустрічав інфи, що на цьому спеціалізуються МіГи... А їх мали перегнати з Польщі...
показати весь коментар
26.05.2022 23:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как ракета интересно летела? Над Волынской и Львовской?
показати весь коментар
26.05.2022 23:47 Відповісти
Тут взагалі не згадується ракета. Може це був безпілотник?
показати весь коментар
27.05.2022 00:04 Відповісти
Ну тоже вопрос, как беспилотник транзитом миновал сколько областей?
показати весь коментар
27.05.2022 00:11 Відповісти
Второй раз уже кстати сюда летела,скотобаза...
показати весь коментар
27.05.2022 00:26 Відповісти
дякуємо, українському соколу!!
показати весь коментар
26.05.2022 23:49 Відповісти
Зберіг життя комусь. Велика подяка!
показати весь коментар
26.05.2022 23:51 Відповісти
хто помітив, що вже третій день йдуть повідомлення як наші льотчики-винищувачі збивають ворожі ракети?
Я не великий спеціаліст, але десь давно зустрічав інфи, що на цьому спеціалізуються МіГи... А їх мали перегнати з Польщі...
показати весь коментар
26.05.2022 23:55 Відповісти
Взагалі то нам ніхто літаків не надавав. Нізя, бо путлер абідіца. Але наші друзі поляки трохи підкинули "запчастин". От і маємо дещо.
показати весь коментар
27.05.2022 00:08 Відповісти
Ага - це приблизно як збирали в Україні корейські Дейву - колеса прикріпили, і готово!
показати весь коментар
27.05.2022 01:41 Відповісти
Наші льотчики-винищувачі збивають ворожі ракети ще з самого початку війни
показати весь коментар
27.05.2022 00:10 Відповісти
Взагалі це неймовірно збивати ракети літаками
показати весь коментар
26.05.2022 23:58 Відповісти
чого? кр летить на дозвуковій. решта тупо не долетить
показати весь коментар
27.05.2022 00:05 Відповісти
Над Рівним летіла ракета кілька днів тому, казали, приблизно на висоті десяти поверхів.
показати весь коментар
27.05.2022 00:17 Відповісти
вони так і літають , а звук мають як у реактивного літака , але тихіше
показати весь коментар
27.05.2022 00:34 Відповісти
догоняет и сбивает. Теоретически он это можно сделать даже из ГШ-301, но есть риск получить в лоб обломком ракеты.
показати весь коментар
27.05.2022 00:24 Відповісти
винищувачам це не важко
показати весь коментар
27.05.2022 00:30 Відповісти
Прослідковується приблизно однаковий час запуску ракет, ніби як чекають на свій супутник "глонас" для коректировки курсу крилатих ракет..
показати весь коментар
27.05.2022 00:05 Відповісти
ракеты летят по инерциальной системе,ей спутник в принципе не нужен -но конечно удобней подкоректировать полет по джипиэс или глонасс -точность в разы улучшается и наведение дешевле
показати весь коментар
27.05.2022 00:16 Відповісти
Не скажи,джипэес как раз. в приоритете наведения этих мушек...
показати весь коментар
27.05.2022 00:45 Відповісти
В таких дорогих ракетах как Калибр и Искандер есть несколько дублирующих систем, в том числе и инерциальная. Но основная-ЖПС или ГЛОНАС.
показати весь коментар
27.05.2022 09:28 Відповісти
ті кр.ракети, що рашка випускає з підводних човнів точно коригують по супутнику..
показати весь коментар
27.05.2022 09:38 Відповісти
Близько 22.30 винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Чернівецької області знищив ворожу крилату ракету!
Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine
https://t.me/kpszsu/1241
показати весь коментар
27.05.2022 01:19 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
27.05.2022 05:46 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
27.05.2022 05:47 Відповісти
 
 