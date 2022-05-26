Винищувач ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю, - ОВА
Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.
Про це у фейсбуці повідомив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.05.2022 23:49
+20 vadyan
показати весь коментар26.05.2022 23:51
+11 Ан Мур
показати весь коментар26.05.2022 23:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я не великий спеціаліст, але десь давно зустрічав інфи, що на цьому спеціалізуються МіГи... А їх мали перегнати з Польщі...
Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine
https://t.me/kpszsu/1241