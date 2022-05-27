Катастрофічне розгортання подій можна було б зупинити, якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 26 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Рівно вісім років тому, 26 травня припинив роботу Донецький аеропорт. Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Але й того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати дві речі.

Перше. Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас.

І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - сказав Зеленський.

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