Катастрофічне розгортання подій можна було б зупинити, якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 26 травня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Рівно вісім років тому, 26 травня припинив роботу Донецький аеропорт. Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Але й того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати дві речі.
Перше. Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас.
І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - сказав Зеленський.
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- не здатний визнати жодної своєї помилки, а значить, нездатний нічому навчитися в принципі;
- завжди по дитячому шукає винних деінде;
- в упор "не бачить", що повністю оточений кацапськими прохіндеями, зрадниками, шпіонами і просто корисними маларосами, для яких новий лєксус або домік важливіший за долю країни, яка для них до того ж чужа;
- замість зовнішньої політики і армії, чим має займатися президент України, займавсь конченими дорогами і вивів всі бюджетні гроші в асфальт, скоротивши армію і вбивши на корню оборонні програми;
- вже віддав 20% України і продовжує віддавати ще;
- пересрався з купою західних лідерів і продовжує це робити;
- говорить: "Украіна ето набор теріторій", "ми гатови прінімать са всех старон", "я вам нічево нє должен";
- не платить податки Україні!! і продовжує торгувать своїм нікчемним тупим контентом з парашною **********;
- в той час, коли остання пенсіонерка віддає по 2/3 своєї мізерної пенсії ЗСУ, не задонатив на армію жодної копійки;
- сколотив таку партію поплічників, які не захищають країну, а повиїзжали;
- цілодобово займається виключно травлею патріотів, при цьому найодіозніші русофіли, що з 2014 закликають до державної зради і втрати суверенітету України, залишаються цілком і повністю в безпеці;
- на всі керівні посади всіх гілок влади посадив виключно проросійських уродів або чергових жадібних малоросів з синдромом пшонки - тупих кончених ублюдків, зато своїх і вірних;
- в цілому наніс державі в мільйон разів більше шкоди, аніж будь-який з президентів, і абсолютно ніякої користі. Відкинув Україну назад у розвитку на десятиліття. І нажаль, чим далі йде війна, тим очевидніше стає той факт, що це ще не кінець злидням, і все жахливе ще попереду... але ясно, що не у слуг вовачкі яневтіка.
І вас ще дивує, що західні партнери побоюються давати зброю таким керманичам? Та він гірший за Кім Чен Ина! І ви правда продовжуєте вважати, що "какаяразніца"?
На то і коменти, щоб люди коментували. Бо який відгук на базікання блаZeня треба писати: як він все добре розуміє і "вєрной дорогой ідьот ідіот"?
ОП своєю діяльністю просрали 2.5 роки! укріплення національних інтересів, а що це було: зрада чи просто довбойоби повинен вирішувати трибунал.
А как заговорил…(Л. Филатов)
ты себя помнишь еще несколько месяцев назад? Ты полностью игнорировал здравый смысл, реальность, историю, принцип «хочешь мира готовься к войне» и убедил других в том, что все это лабуда не стоящее и гроша. Они поверили тебе, а ты их обманул. Но по каким-то причинам виноват Запад. Пока есть некое табу на выяснение всего этого, но усмири своих крабообразных и других кварталовских, пусть уймутся. И сам думай, что говоришь. Слово - это оружие президента, а так и не понял этого
Вова, війна ще не закінчилася, твоя зедпиломатія у вигляді "скиглиння" **********, ти хоча б іноді дякуй (ти жу мієш це робити - я знаю!) Західним пратнерам за допомогу!