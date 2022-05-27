На сході та півдні України жодна зі сторін не досягла значного прогресу, - Пентагон
На сході та півдні України, де ведуться бої, упродовж останнього часу жодна зі сторін не досягла значного прогресу.
Про це заявив у четвер журналістам речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Бої в районі між Херсоном і Миколаєвом тривають, українські та російські війська мають сутички щодня. І жодна зі сторін не досягла великого прогресу", - сказав він, зауваживши, що українці оцінили б це як прогрес, скільки стримують росіян від наступу на Миколаїв. "І це не так уже й мало" - додав він.
Речник Пентагону нагадав, що в районі Харкова Україна продовжує контрнаступ, відштовхуючи російські війська на схід, ближче до кордону.
Водночас на Донбасі, за його словами, ситуація залишається "більш заплутаною".
"Я маю на увазі, що кожен день відбуваються сутички і бої, іноді за маленькі хутори й села, часом за великі міста, де росіяни можуть домогтися успіхів, але наступного дня втрачають ці досягнення. Тож буквально щодня деякі території переходить з рук в руки", - сказав він.
Кірбі уточнив, що йдеться про ситуацію на північному сході Донбасу, недалеко від Сєвєродонецька та Лисичанська, де "росіяни продовжують домагатися дуже поступового прогресу, просуваючись на захід у межах Донбасу".
Проте в напрямку Слов’янська та Краматорська "вони не добилися значного прогресу", зауважив він. За словами Кірбі, Україна жорстко протистоїть противнику, отримуючи військову допомогу Заходу.
Він відзначив, що українське військо відзначається гарним командуванням, організованістю та бойовою ініціативою – на відміну від російської армії, якій "усе ще доводиться долати свої проблеми щодо забезпечення, логістики, координації дій підрозділів, командування й управління, оперативної маневреності, взаємодії повітряних на наземних сил".
Росія намагається поліпшити ситуацію, але їй це все ще не вдається, додав речник Пентагону.
"Українці продовжують битися хоробро, жорстко й дуже творчо", - сказав він, відзначивши високий бойовий дух, лідерські здібності командування, "бажання і рішучість захищати кожну п’ядь своєї території".
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В течение вчерашнего и сегодняшнего дня противник пытался атаковать позиции подразделений Сил обороны Украины на целом ряде участков.
В частности...
В районе Довгенького, после артподготовки передовые подразделения противника попытались опять прорваться по направлению Мазановка - Краснополье. А так же, действуя вдоль дороги М-03 от Сухой Каменки, попытались обойти лес и выйти к Богородичному. В результате, после продолжительного огневого боя, противник понеся потери вследствии огневого налёта украинской артиллерии по боевым порядкам его передовых подразделений, был вынужден снова отойти на исходные рубежи.
В районе Лимана продолжаются ожесточённые бои в городской черте, противник пытается полностью взять под контроль весь город, но пока у него не получается.
Сегодня с утра силами 3-х БТГр из состава войск ЦВО (80-го тп 90-й тд, 15-й и 30-й омсбр), а так же ТГр из состава 2-го оп РХБЗ 2-й ОА ЦВО противник начал атаки центральной и юго-западной части города при поддержке интенсивного миномётного огня, а так же массированных огневых налётов артиллерии и ударов АА. Активный огневой бой продолжался с небольшими паузами практически всё светлое время суток... однако положительного результата противнику он не принёс.
На участке Дроновка - Шипиловка противник продолжает вести интенсивную инженерную разведку правого берега реки Северский Донец, а так же пытается обстреливать из миномётов и артиллерии разведанные позиции ВСУ на правом берегу реки. Однако, переправочно-десантные средства (типа ПМП и буксирных катеров) противник пока держит в глубине боевых порядком, явно опасаясь огневых налётов украинской артиллерии. Так же, пока на левом берегу в основном оперируют малые пехотные группы противника и ДРГ из состава войск специального назначения.
В районе собственно Северодонецка, противник так же продолжает свои попытки прорваться в черту города и завязать городские бои.
Действуя со стороны Пурдовки передовые подразделения противника попытались прорваться на участке супермаркет "Велика Кишеня" - старый песчанный карьер в направлении 79-го микрорайона. Ещё одна группа, действовала от Александровки в направлении на Метёлкино пытаясь обойти город с юго-востока.
Одновременно с этим подразделения противника попытались так же прорваться через речуку Борова в направлении авторазвязки на улице Богдана Лищины и ОАТ "Стеклопластик", ведя интенсивный обстрел из различных средств поражения северных районов города. Кроме того, как я позавчера и предположил, действуя с юга вдоль Северского Донца, подразделение противника батальонного уровня попыталось так же продвинутся к южным окраинам Лисичанска, по общей дирекции Тошковка - Устиновка.
Во всех выше указанных случаях, добиться каких-либо существенных результатов противник так и не смог. В ближайшее время, прогнозируется возобновление атак противника в Северодонецкой операционной зоне в направлении Боровское - Сиротино, а так же со стороны Боровеньки.
Особое беспокойство вызывает ситуация в районе Попасной и в общем - на Бахмутском направлении, где войска противника проявляют, наверное, наиболее существенную активность, а их командование стремится практически "любой ценой" выполнить задачу по прорыву к Верхнекаменке и Северску с юга...
Однако, не смотря на прямо-таки "титанические" усилия, прилагаемые им к тому, что бы таки прорваться, выходить это у них не слишком удачно. По крайней мере, среднесуточные темпы продвижения передовых подразделений этой группировки в течение последних 2-х дней явно падают.
Да, командование войск противника пытается на этом направлении с помощью активного маневрирования и массирования сил и средств создавать подавляющее превосходство на отдельных участках. Но сказывается тот самый порочный принцип организации и ведения боевых действий, которые весьма любят пользовать российские пАлкАФодцы... Состоит он в том, что они пытаются атаковать и наступать сразу на нескольких, временами расходящихся, а то и противоположных направлениях. Действия Попаснянской группировки тому ярчайший пример...
Я насчитал, по крайней мере, 5 "автономных" участков и зон в которых эта группировка пытается наступать сразу и одновременно... ну или же с весьма короткими и небольшими временными интервалами. Понятно, что в таких условиях, не одно эшелонирование боевых порядков и массированние сил и средств не поможет, тем более, когда приток резервов и подкреплений начинает мелеть... а уровень потерь продолжает оставаться достаточно высоким и стабильным.
В таких условиях, ваши передовые, ударные подразделения, какими бы изначально они не были укомплектованными и оснащёнными, рано или поздно теряют боеспособность. И тем скорее это происходит, чем чаще и интенсивнее их раздёргивают и бросают в ожесточённые бои на РАЗНЫХ участках и направлениях.
Скорее всего, такой подход российских командиров продиктован стремлением одновременно решить целый ворох задач и целей, решение которых требовалось "уже на вчера". Я писал раньше о стратегическом "лимите времени", который неотвратимо весьма негативно отобъётся для россиян на оперативно-тактическом и тактическом уровнях. Собственно, именно это мы сегодня и наблюдаем в разных операционных зонах... Они не успевают, а пытаясь нагнать - кидают в бой бездумно сразу на нескольких направлениях наспех сколоченные группировки войск...
Что же касается, непосредственно, Попаснянской группировки, то вчера и сегодня, её подразделения пытались ОДНОВРЕМЕННО решить сразу целый прайс-лист задач:
- Прорваться на север до Врубовки и Николаевки через "не до конца захваченную" Комышуваху, при этом очевидно, что оттеснить наши войска на север из района Васильевки и Липового им окончательно так и не удалось. Максимум чего они добились - зацепились за южные окраины Васильевки.
- Устранить фланговую угрозу своей наступающей на север тактической группе со стороны Золотого и Горского. Провалено... по крайней мере, на вечер - ни первое, ни второе не захвачены.
- Перерезать дорогу Бахмут - Лисичанск, причём зачем-то сразу в 2-х (ДВУХ) местах (у Яковлевки и у Берестового). Закончилось тем, что им удалось пробиться к путепроводу через "железку" у Белогоровки, но после массированного огневого налёта украинской арты и короткой контр-атаки, пришлось опять отойти к Васильевке.
- Попытка пробиться с северо-востока на окраины Соледара, так же, мягко говоря окончилась "не совсем тем, чем задумывалось". Причём, попытка наступать на Соледар сразу от Владимировки и с северо-востока закончилась тем, что командование Попаснянской группировки было вынуждено подтягивать для "стабилизации положения" подкреплоения из Триполья.
- После того, как противник позавчера занял Пилипчатое, очевидной стала последующая попытка атаковать позиции ВСУ сразу с двух направлений - от самого Пилипчатого и со стороны ранее захваченого Троицкого. Цель этих атак так же была понятна - выйти на рубеж Клиновое - Видродження, что бы "подрезать" наши подразделения, обороняющиеся у Луганского и Семигорья. Так же закончилось, так сказать "достаточно спорно" - и не подрезали, и потери понесли... продвинувшись не более чем на 1.5-2 км.
А теперь возьмите карту, и отметте на ней все эти участки, где сегодня проявляла активность Попаснянская группировка войск противника. И что вы увидите? Правильно - "звездо-образный" идиотизм... в чистом, так сказать дистилированном виде...
Кроме того, вспомнив о том, что среднесуточные темпы наступления Попаснянской группировки, даже после её "прорыва" на запад... стали опять падать, попытайтесь представить себе дальнейший образ действия её командования...
Ей богу, если всё так пойдёт и дальше, то окажется что глав-замполит и глав-зампотех вс рф, которые командуют Изюмской и Северной группировками войск противника, будут выглядеть на фоне генерала Авдеева, "бывшего академика", светочами оперативной мысли и титанами военного искусства...Они, хотя бы, пытаются наступать в одном направлении своими смежными флангами и понимают значение термина "концентрация сил и средств"...
И в заключении, несколько интересных нюансов, имеющих прямое отношение к ситуации в Донецко-Луганской операционной зоне...
Главной "действующей силой" группировки войск противника, которую я именую Северной и которая нынче пытается взять Лиман и изготовится к "прыжку" на юг ЗА Северский Донец, составляют подразделения из состава войск Центрального военного округа (ЦВО) вс рф. Непосредственное командование этими ордами осуществляет российский генерал-майор в ранге заместителя командующего ЦВО с забавной фамилией - Циндяйкин... В приницпе, именно это туловище, судя по всему, и будет руководить будущим эпическим "форсированием Северского Донца" непосредственно "по месту".
В районе Сватово командование войск противника устроило нечто передового аэродрома "подскока", на котором разместило порядка одной эскадрильи АА (вертолётов типа Ми-24\35, всего порядка 7-8 машин). Однако, мелчают... путинские соколы, мельчают... Ранее они пускали в ход на отдельных направлениях по паре десятков вертолётов. А
На позициях "глубокого правого фланга" Изюмской группировки войск противника появилось в качестве "усиления и пополнения", кто бы вы думали? Правильно... "мяско из АбизьянникоФ Бомбаса". По информации нашей группы (ИС)... грузовички с этими туловищами в товарных количествах (по 300-500 рыл) весьма активно замелкали на дорогах прилегающих к Балаклеи, Купянску и даже юго-западнее.