На сході та півдні України жодна зі сторін не досягла значного прогресу, - Пентагон

На сході та півдні України, де ведуться бої, упродовж останнього часу жодна зі сторін не досягла значного прогресу.

Про це заявив у четвер журналістам речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бої в районі між Херсоном і Миколаєвом тривають, українські та російські війська мають сутички щодня. І жодна зі сторін не досягла великого прогресу", - сказав він, зауваживши, що українці оцінили б це як прогрес, скільки стримують росіян від наступу на Миколаїв. "І це не так уже й мало" - додав він.

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Речник Пентагону нагадав, що в районі Харкова Україна продовжує контрнаступ, відштовхуючи російські війська на схід, ближче до кордону.

Водночас на Донбасі, за його словами, ситуація залишається "більш заплутаною".

"Я маю на увазі, що кожен день відбуваються сутички і бої, іноді за маленькі хутори й села, часом за великі міста, де росіяни можуть домогтися успіхів, але наступного дня втрачають ці досягнення. Тож буквально щодня деякі території переходить з рук в руки", - сказав він.

Кірбі уточнив, що йдеться про ситуацію на північному сході Донбасу, недалеко від Сєвєродонецька та Лисичанська, де "росіяни продовжують домагатися дуже поступового прогресу, просуваючись на захід у межах Донбасу".

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Проте в напрямку Слов’янська та Краматорська "вони не добилися значного прогресу", зауважив він. За словами Кірбі, Україна жорстко протистоїть противнику, отримуючи військову допомогу Заходу.

Він відзначив, що українське військо відзначається гарним командуванням, організованістю та бойовою ініціативою – на відміну від російської армії, якій "усе ще доводиться долати свої проблеми щодо забезпечення, логістики, координації дій підрозділів, командування й управління, оперативної маневреності, взаємодії повітряних на наземних сил".

Росія намагається поліпшити ситуацію, але їй це все ще не вдається, додав речник Пентагону.

"Українці продовжують битися хоробро, жорстко й дуже творчо", - сказав він, відзначивши високий бойовий дух, лідерські здібності командування, "бажання і рішучість захищати кожну п’ядь своєї території".