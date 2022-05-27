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Новини Війна
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Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до захисників з "Азовсталі", - Данілов

данілов

Українських захисників з "Азовсталі" через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки в Донецькій області. Олексій Данілов наголосив, що до них не застосовують насилля. Згодом всіх бійців мають обміняти на полонених росіян.

Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що не може розкривати деталей. За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються ті люди, які брали на себе такі гарантії.

Додамо, що напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко зумів зателефонувати своїй дружині з російського полону. Він розповів про умови утримання бійців.

Данілов запевнив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. "Влада має більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азову", які перебувають у важких умовах", – додав він.

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Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом, – заявив секретар РНБО.

За його словами, за можливості влада буде приймати активну участь, а зараз є домовленість, що не розголошують деталі. "Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові", – додав він.

Автор: 

Данілов (1259) полон (1546) Азов (774) Азовсталь (441)


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Топ коментарі
+29
Так же як і Данілову.
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27.05.2022 00:49
+22
Немає віри москалям!
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27.05.2022 00:48
+20
Далеко-далеко не всі захисники Маріуполя повернуться з полону. А ті, що повернуться - будуть зкалічені.
Не треба вірити Данілову в цьому питанні. І, взагалі, ця зелена пліснява влада стільки раз набрехала - що їй нині жодної віри нема.
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27.05.2022 01:12
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Немає віри москалям!
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27.05.2022 00:48 Відповісти
Так же як і Данілову.
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27.05.2022 00:49 Відповісти
Данилов знає про долю кожного з майже з двох тисяч бійців?
Чи просто знову бреше.

18 лютого 2022 року.

Рада національної безпеки не бачить підготовки Росії до вторгнення на територію України. Однак видно масовані провокації, https://www.slovoidilo.ua/2022/02/18/novyna/bezpeka/okupovanyx-doneczku-ta-luhansku-perestav-pracyuvaty-mobilnyj-zvyazok-***********-operatoriv зокрема, загострення на Донбасі .

Про це заявив Секретар РНБО https://www.slovoidilo.ua/persony/danilov-oleksii-miacheslavovych Олексій Данілов в https://www.youtube.com/watch?v=HK3zPOnyHyw ефірі програми «Право на владу».
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27.05.2022 01:01 Відповісти
А тепер кажуть, шо маскувались, щоб кацапів не "раздражать", от балаболки.
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27.05.2022 08:06 Відповісти
А что насчёт тех азовцев которых вывезли в Грозный , он ни чего не хочет рассказать ?
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27.05.2022 01:08 Відповісти
Далеко-далеко не всі захисники Маріуполя повернуться з полону. А ті, що повернуться - будуть зкалічені.
Не треба вірити Данілову в цьому питанні. І, взагалі, ця зелена пліснява влада стільки раз набрехала - що їй нині жодної віри нема.
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27.05.2022 01:12 Відповісти
брехня
щоб так заявляти, потрібно бути там - в камері з кожним полоненим
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27.05.2022 01:23 Відповісти
А данилов откуда знает? Веры ЗЕбанатам нет
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27.05.2022 01:31 Відповісти
ЗГОДОМ - ЦЕ КОЛИ? Може ви не знайомі с тактикою кацапів ВСЕ ЗАТЯГИВАТИ , щоб свої шкурні варіанти протягувати ?
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27.05.2022 01:35 Відповісти
Мати за ідіотів всіх, може тільки клінічний ідіот.
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27.05.2022 02:05 Відповісти
Ваше кодло зелене, туда би замість Азовців, суки брехливі!
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27.05.2022 02:43 Відповісти
Зараз як раз не вистачає Абдристовича з його "колисковими".
Оце буде "дует" з Даніловим...
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27.05.2022 04:55 Відповісти
Що ж ви накоїли ті, хто привів таку біду в Україну, а тепер взиваєте до всього світу про допомогу. Бандерівці вам були все життя поперек горла, а виявляється, що тільки вони ніколи не зраджували своєї країни, завжди послідовні в своїй боротьбі за незалежність і ніколи не скажуть, що вони вже втомилися. Азовцям випала лиха доля. Неймовірно прикро, бо вони в тому не винні.
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27.05.2022 06:39 Відповісти
Дай то Бог, щоб не була правда !
Але -
1. Я не вірю московитам, жодному слову не вірю

2. Я не вірю владі, брешете постійно, не вірю з 2014, бо бачу що ви кажете, а що відбувається насправді.
Ваша влада, як й попередня є патологічними брехунами, маєте патологічну жадібність до грошей й глибоку ненависть до української нації.
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27.05.2022 06:53 Відповісти
Убрать мотивированных патриотов под шумок это задача зе-власти. А то вдруг захотят чего.....поменять!
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27.05.2022 07:28 Відповісти
Даніла щойно з полону, все знає.
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27.05.2022 08:03 Відповісти
Незабаром, а після суду в червні....Розкривати там не має що,бо перед полоном зе віщав,що домовитись,а ось після,що БУДЕ домовлятися.
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27.05.2022 08:15 Відповісти
Він наголосив, що не може розкривати деталей. За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються ті люди, які брали на себе такі гарантії. Розкажіть українському народові про тих людей, які брали на себе такі гарантії і український народ сам вирішить чи є довіра до тих гарантів.Чого ж скривати тих "добрих" людей.?
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27.05.2022 09:04 Відповісти
Ага, бійцю сказали "На тобі телефон, подзвони дружині, а ми почекаємо в коридорі".
Як там поводяться з нашими бійцями - не знає ніхто. Тому слова данілова - вода.
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27.05.2022 09:30 Відповісти
😥https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3494770-rosiani-zorstoko-katuut-ukrainskih-polonenih-denisova.html
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29.05.2022 04:42 Відповісти
це той 3.14дарас, що про напад своїми труселями натякав і більше нічого не робив?

хтось ще вірить таким балаболам як він, зе та люсі підарестович?
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27.05.2022 10:57 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3494770-rosiani-zorstoko-katuut-ukrainskih-polonenih-denisova.html 😥https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3494770-rosiani-zorstoko-katuut-ukrainskih-polonenih-denisova.html
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29.05.2022 04:40 Відповісти
 
 