Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до захисників з "Азовсталі", - Данілов

Українських захисників з "Азовсталі" через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки в Донецькій області. Олексій Данілов наголосив, що до них не застосовують насилля. Згодом всіх бійців мають обміняти на полонених росіян.

Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що не може розкривати деталей. За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються ті люди, які брали на себе такі гарантії.

Додамо, що напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко зумів зателефонувати своїй дружині з російського полону. Він розповів про умови утримання бійців.

Данілов запевнив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. "Влада має більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азову", які перебувають у важких умовах", – додав він.

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Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом, – заявив секретар РНБО.

За його словами, за можливості влада буде приймати активну участь, а зараз є домовленість, що не розголошують деталі. "Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові", – додав він.