Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до захисників з "Азовсталі", - Данілов
Українських захисників з "Азовсталі" через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки в Донецькій області. Олексій Данілов наголосив, що до них не застосовують насилля. Згодом всіх бійців мають обміняти на полонених росіян.
Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що не може розкривати деталей. За його словами, питанням звільнення полонених "азовців" займаються ті люди, які брали на себе такі гарантії.
Додамо, що напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко зумів зателефонувати своїй дружині з російського полону. Він розповів про умови утримання бійців.
Данілов запевнив, що це було не єдине спілкування командира з дружиною. "Влада має більше інформації, коли спілкувалися інші бійці "Азову", які перебувають у важких умовах", – додав він.
Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми слідкуємо за цим процесом, – заявив секретар РНБО.
За його словами, за можливості влада буде приймати активну участь, а зараз є домовленість, що не розголошують деталі. "Зараз ми молимося, щоб вони були живі і здорові", – додав він.
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Чи просто знову бреше.
18 лютого 2022 року.
Рада національної безпеки не бачить підготовки Росії до вторгнення на територію України. Однак видно масовані провокації, https://www.slovoidilo.ua/2022/02/18/novyna/bezpeka/okupovanyx-doneczku-ta-luhansku-perestav-pracyuvaty-mobilnyj-zvyazok-***********-operatoriv зокрема, загострення на Донбасі .
Про це заявив Секретар РНБО https://www.slovoidilo.ua/persony/danilov-oleksii-miacheslavovych Олексій Данілов в https://www.youtube.com/watch?v=HK3zPOnyHyw ефірі програми «Право на владу».
Не треба вірити Данілову в цьому питанні. І, взагалі, ця зелена пліснява влада стільки раз набрехала - що їй нині жодної віри нема.
щоб так заявляти, потрібно бути там - в камері з кожним полоненим
Оце буде "дует" з Даніловим...
Але -
1. Я не вірю московитам, жодному слову не вірю
2. Я не вірю владі, брешете постійно, не вірю з 2014, бо бачу що ви кажете, а що відбувається насправді.
Ваша влада, як й попередня є патологічними брехунами, маєте патологічну жадібність до грошей й глибоку ненависть до української нації.
Як там поводяться з нашими бійцями - не знає ніхто. Тому слова данілова - вода.
хтось ще вірить таким балаболам як він, зе та люсі підарестович?