Росія шукає можливості для поповнення втрат живої сили в Україні, - Пентагон
Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Москва шукає всіляких способів для поповнення втрат живої сили та техніки у війні проти України.
Про це він заявив у четвер журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання щодо виведення російських військ із Сирії для перекидання їх в Україну, Кірбі сказав, що не має підтвердження цієї інформації.
"Але скажу вам те, що ми знаємо напевне. Ми знаємо, що вони продовжують намагатися поповнити свої сили на Донбасі. Знаємо, що вони підвищили призовний вік до 50 років, щоб дозволити навіть літнім росіянам іти в армію. Знаємо, що вони почали залучати деяких контрактників зі своїх резервів", - наголосив він.
Таким чином, Росія, за його словами, намагається поповнити війська живою силою.
"Вони продовжують нести втрати кожен божий день у цій війні", - підкреслив Кірбі, уточнивши, що йдеться, про солдатів, військову техніку і зброю, зокрема про крилаті ракети і високоточні боєприпаси.
"Отже, ми знаємо, що вони шукають у всіх напрямках способів спробувати поповнити й відновити свої запаси", - додав він.
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нах... кхм... додому. І тоді втрати зведуться до мінімуму.
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