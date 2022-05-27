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Новини Війна
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Росія шукає можливості для поповнення втрат живої сили в Україні, - Пентагон

рф

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Москва шукає всіляких способів для поповнення втрат живої сили та техніки у війні проти України.

Про це він заявив у четвер журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо виведення російських військ із Сирії для перекидання їх в Україну, Кірбі сказав, що не має підтвердження цієї інформації.

"Але скажу вам те, що ми знаємо напевне. Ми знаємо, що вони продовжують намагатися поповнити свої сили на Донбасі. Знаємо, що вони підвищили призовний вік до 50 років, щоб дозволити навіть літнім росіянам іти в армію. Знаємо, що вони почали залучати деяких контрактників зі своїх резервів", - наголосив він.

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Таким чином, Росія, за його словами, намагається поповнити війська живою силою.

"Вони продовжують нести втрати кожен божий день у цій війні", - підкреслив Кірбі, уточнивши, що йдеться, про солдатів, військову техніку і зброю, зокрема про крилаті ракети і високоточні боєприпаси.

"Отже, ми знаємо, що вони шукають у всіх напрямках способів спробувати поповнити й відновити свої запаси", - додав він.

Автор: 

армія рф (17160) Пентагон (1413) Кірбі (526)


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Пєнтагон, передайте рашці, що вони можуть просто зібратися та піти нах... кхм... додому. І тоді втрати зведуться до мінімуму.
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27.05.2022 01:00 Відповісти
Може вже у мордорі і 140 мільйонів немає як вони того заявляють ? Щось тут не те....
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27.05.2022 01:18 Відповісти
Витек, та хоть 400 млн. Ты не можешь привлечь на войну больше людей исходя из количества населения. Во-первых, это война, на которую далеко не каждый Ванька поедет, потому что знает что дохнет много. Во-вторых, нужны подготовленные, а не каждый встречный-поперечный, а подготовленных не так уж много.
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27.05.2022 05:02 Відповісти
Такі білоруси вляпалися. Шоб потім не ******* - "ми нє прі дєлах". Чернігівщина і Житомирщіна буде відбудовуваться за білоруські репараії.
На Донбасі збилиполковника авіації Білорусі Миколу Маркова!
Білорус пілотував винищувач Су-25 повітряного флоту Росії. Його підбили над Попасною, а 18 травня стало відомо, що пройшов похорон льотчика в місті Ліда, що в Білорусі!
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27.05.2022 01:35 Відповісти
Ну - цого "пулковніка" назвать "білоруським військовослужбовцем" не можна - він навіть не "в запасі", а у "відставці" Йому (писали) 63 роки Тобто він - "дабраволец"! Сидів-би, дурень старий, на дачі, бульбу ростив та внуків нянчив Але ж "повоювать" захотілося...
Мені цікаво інше - щось часто "старі пердуни" стали сідать за штурвали літаків! А де 30-літні капітани? Бояться? Путька береже для чогось серйознішого? Чи, може, все простіше - вони закінчилися? Останнє - гірше всього... Для Путіна - само собою... Бо до випуску з училища нової порції "путінських соколів" - три місяці Випускники училищ цього року ще навіть не почали тренування на бойових літаках та вертольотах у розрізі бойового застосування! Та й після випуску їх "льотчиками", в мої часи, вважали лише умовно Мінімум рік вони ще вчилися літать уже в бойових полках Я у війська прийшов, коли Союз серйозно вляпався у війну в Афганістані і пішли сильні втрати вертольотчиків Так розширили учбовий полк (пригнали 40 лейтенантів інструкторами) Але перший рік їх до інструкторства не допускали - вони літали "на себе"
Так що "молодняк" буде хорошими "мішенями" для наших зенітчиків і льотчиків ...
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27.05.2022 04:40 Відповісти
не тешьте себя иллюзиями, репараций не будет, как минимум лет 50 точно. Хйло просрет все что можно и до чего дотянется до своего окончательного скопычивания. есть вероятность даже ядерного пепела и требовать будет просто не с кого. может ес и сша помогут позже ... кредитами (ну, просто потому что бизнес, деньги нужно считать, а не раскидывать направо и налево, кому первому попадет, экономике учились не совковой)
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27.05.2022 06:57 Відповісти
Нехай мобілізують усіх з 13 років незалежно від підлоги. Ґвинтівку Мосіна у клешнях утримаєш? - вперед, воювати й помирати як ділди!
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27.05.2022 04:05 Відповісти
В гугл-перекладачі немає слова стать, тому підлога, борошно, бавовна, бамбетель
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27.05.2022 07:03 Відповісти
Вы вроде и не новенький, а до сих пор не знаете о тролинге от )
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27.05.2022 10:49 Відповісти
 
 