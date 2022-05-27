США домовляються з Україною про обмеження щодо використання американської зброї, - Reuters
За даними джерел агентства Reuters, США домовляються з Україною про обмеження для використання американської зброї. Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, яку може завдати удари по території глибоко всередині РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, закулісні дискусії, є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому США, не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї. Одночасно у Вашингтоні прагнуть "досягти спільного розуміння небезпеки ескалації".
"У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки (українцям)", – на умовах анонімності каже американський військовий.
Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне "розуміння" щодо використання зброї, наданої Заходом. "Поки ми були на одній сторінці у розумінні цих порогів", – зазначив чиновник.
Співрозмовники Reuters кажуть, що адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може наносити удари на кількасот кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інакше - ця війна триватиме нескінченно!
Что нетак?
----------
бред - сейчас этого ничего нет но самое главное зеленым кротам это нахрен не нужно
Прямая речь Подоляка: "На видео - работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"