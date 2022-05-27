США не планують залучати військових до вивезення зерна з України, - Пентагон
Створення продовольчої кризи Росією є "ще однією частиною жорстокого способу ведення абсолютно неспровокованої війни", проте США не планують залучати військові ресурси для вивезення зерна з території України.
Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тепер вони використовують економічні інструменти, перетворили на зброю продовольство, економічну допомогу (бідним країнам, - ред.)", - сказав речник Пентагону. За його словами, це не повинно дивувати, "оскільки вони використовують як зброю все інше, включаючи брехню й інформацію".
Водночас, за словами Кірбі, у США немає планів залучати "військові ресурси чи активи" для надання допомоги в переміщенні зерна за межі України.
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А що це за такі слова,неспровокована війна? А що можна спровокувати і тоді якщо хтось на когось нападає,то це нормально? Вже багато разів,представники штатів це казали.
ХОТИТЕ ЗЕРНО- закройте небо над Украиной
ХОТИТЕ ЗЕРНО- развалите рашку и убейте *****