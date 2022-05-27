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Новини Війна
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США не планують залучати військових до вивезення зерна з України, - Пентагон

пентагон,кірбі

Створення продовольчої кризи Росією є "ще однією частиною жорстокого способу ведення абсолютно неспровокованої війни", проте США не планують залучати військові ресурси для вивезення зерна з території України.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепер вони використовують економічні інструменти, перетворили на зброю продовольство, економічну допомогу (бідним країнам, - ред.)", - сказав речник Пентагону. За його словами, це не повинно дивувати, "оскільки вони використовують як зброю все інше, включаючи брехню й інформацію".

Водночас, за словами Кірбі, у США немає планів залучати "військові ресурси чи активи" для надання допомоги в переміщенні зерна за межі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розповідає європейським високопосадовцям, що Україна перешкоджає експорту зерна, а подолати продовольчу кризу допоможе скасування санкцій проти РФ

Автор: 

зерно (3112) Пентагон (1413) США (22417)


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Топ коментарі
+11
Украине самой надо выжить , а африканцы пусть сами спасаются. Не Фер африканцам круасаны из украинского зерна есть , когда Украину бомбят каждый день ракетами !!!

ХОТИТЕ ЗЕРНО- закройте небо над Украиной
ХОТИТЕ ЗЕРНО- развалите рашку и убейте *****
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27.05.2022 01:45
+10
тобто амери налаштовують увесь світ на то шо продовольча криза - це рашкостан винен. от і добре, тобто всі мають об'єднатися і завалити цю кончену націю нацистів або голодати...норм
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27.05.2022 01:33
+6
Нічого. Зараз Африка ломанеться в Європу, та ви більш чухатесь почнете.
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27.05.2022 01:34
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тобто амери налаштовують увесь світ на то шо продовольча криза - це рашкостан винен. от і добре, тобто всі мають об'єднатися і завалити цю кончену націю нацистів або голодати...норм
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27.05.2022 01:33 Відповісти
Ну и заодно использовать данный момент, чтобы ослабить Германию.
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27.05.2022 01:37 Відповісти
Нічого. Зараз Африка ломанеться в Європу, та ви більш чухатесь почнете.
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27.05.2022 01:34 Відповісти
Кацапы этого и хотят
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27.05.2022 01:37 Відповісти
Вони почнуть давити на нас,щоб даґаварівалісь.
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27.05.2022 01:48 Відповісти
Створення продовольчої кризи Росією є "ще однією частиною жорстокого способу ведення абсолютно неспровокованої війни" Джерело:
А що це за такі слова,неспровокована війна? А що можна спровокувати і тоді якщо хтось на когось нападає,то це нормально? Вже багато разів,представники штатів це казали.
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27.05.2022 01:34 Відповісти
Взагалі то так. Наприклад, нас зараз провокує Білорусь і ми маємо повне право на них напасти. І це буде 'спровокованою' війною, бо ці раби картоплі звісно винні. Штати підкреслюють словом 'неспровокована' війна нашу невинуватість в ній. І за це подяка їм, бо це наша репутація в світі!
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27.05.2022 09:14 Відповісти
тоді всім ****@!
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27.05.2022 01:39 Відповісти
Украине самой надо выжить , а африканцы пусть сами спасаются. Не Фер африканцам круасаны из украинского зерна есть , когда Украину бомбят каждый день ракетами !!!

ХОТИТЕ ЗЕРНО- закройте небо над Украиной
ХОТИТЕ ЗЕРНО- развалите рашку и убейте *****
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27.05.2022 01:45 Відповісти
Зерном будем заниматься после нашей перемоги, пусть весь мир быстрее чухается с военной и материальной помощью Украине
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27.05.2022 05:26 Відповісти
Байден рідкісний підарас і його політика
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27.05.2022 06:01 Відповісти
Аби Україна не голодувала. Чхати нам на всіх,як і на нас чхають. Ну можемо ще занепокоєння висловити,як гарно попросять.
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27.05.2022 06:21 Відповісти
Ну як єгиптяни не хочуть голодувати то хай підключаються. У них для десанту в Крим два Містралі є і купа літаків на додачу.
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27.05.2022 07:03 Відповісти
У них и с300 имеются. Так что пусть меняются или зубы на полку.
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27.05.2022 07:30 Відповісти
Ха ха , хочеш рассмешить Бога , расскажите Ему о своих планах, . Я к тому, что не планируют , а придётся, это только вопрос времени, политики иногда бывают такие смешные, ну как Зеленский с асфальтом . Сами вырастили монстра , а теперь думают ,что само рассосётся????
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27.05.2022 07:44 Відповісти
США не планують залучати військових бо впенені що зброя яка надана ЗСУ дозвадить самостійно вирішити питання з флотом і розблокувати порти України.
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27.05.2022 09:22 Відповісти
 
 