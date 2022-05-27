Звідки стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет санкцій ЄС?, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ЄС за процедури, які дозволяють окремим країнам блокувати санкції проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

"Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії? Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів. Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції. Але звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет?", - запитав Зеленський.

"Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема й у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему – всі банки без винятку, щоб позбавити агресора можливості фінансувати не тільки війну проти нас, а й політику створення розколів і криз повсюди у світі", - зазначив він.

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"За час з 26 травня 2014 року (день захоплення Донецького аеропорту – ред. і тим більше - з 24 лютого цього року і по сьогодні було безліч можливостей у тих, хто дійсно має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності та проти свободи як такої".