Звідки стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет санкцій ЄС?, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розкритикував ЄС за процедури, які дозволяють окремим країнам блокувати санкції проти РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.
"Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії? Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів. Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції. Але звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет?", - запитав Зеленський.
"Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема й у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему – всі банки без винятку, щоб позбавити агресора можливості фінансувати не тільки війну проти нас, а й політику створення розколів і криз повсюди у світі", - зазначив він.
"За час з 26 травня 2014 року (день захоплення Донецького аеропорту – ред. і тим більше - з 24 лютого цього року і по сьогодні було безліч можливостей у тих, хто дійсно має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності та проти свободи як такої".
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На Майдане тоже министры иностранных дел Германии и Франции С ПОДАЧИ ХУТИНА договорились с лидерами ( Кличко Яценюк Тягнибок - позор им) , что янек ещё год будет у власти. А это грозило многим украинцам тюрьмой и уничтожением
Так Парасюк вышел и послал договор нафуй. И это был переломный момент Майдана.
вижу , что Буча переломным моментом для многих в Европе не стала , а в Азии и Африке и подавно . Нужна более массированная пропаганда в мире против раши
Але це саме ваша Зєлупа весь час "гоніт" на будь-кого "по поводу и без". При чому, свій "гон" Зєлупа спрямовує здебільшо на внутрішній ринок задля того, щоб виглядати, як йому здається, "жосткім" в очах лохторату. Але в який спосіб це безпонтове бикування Зєлупи допомогає налагодити співробітництво з ЄС, не роз'ясните?
Ваша Зєлупа, так само як і Путін, як і Лукашенко, "воює" за владу, а не за свій народ(?)
Зєлупа не "здала в оренду" Бучу лише тому, що Зєлупа не мала жодного стосунку ані до оборони, ані до визволення Бучі від рашистів взагалі.
Натомісь, Зєлупа, коли дійсно мала змогу, дуже активно "здавала в оенду" українські землі росії, систематично відводячи війська назад від лінії фронту. Тільки-но прийшовши до влади, Зєлупа та кодло навколо нього відразу розпочало репресії проти патріотів, волонтерів, військових, які поїхали до в'язниці. І в той же час, на прохання Путіна, Зєлупа випускає ВСІХ сєпарів, колаборантів на волю.
Зєлупа, як і Путін, як і Лукашенко, не "воює" за власний народ, він "воює" за збереження своєї влади. Шалені видатки з держбюджету під час війни на власну пропаганду, залучення для цього всіх про-російских колаборантів, пряма співпраця з Медведчуком задля компрометаціїї єдиної проукраїнської політичної опозиції лише є залізобетонним доказом того.
Конвертация рубля 🤣🤣🤣
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284195092_2614890238644512_57111583846900292_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=09SCbLfBq44AX-URCzx&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9jBAuOStxvJrExMZpKVjQwdt78c93LrXisPvEeIJPAvQ&oe=62948168
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Реєстрація: 22.02.2022
кацапским тролемобъявляют ... чем-то они мене чаек крикливых напоминают, эти любители пети шоколадного ... я то в не их парадигмы мышления - либо ты за петю, либо за зелю ... 😄
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
Була колись шляхетчина,
Вельможная пані;
Мірялася з москалями,
З ордою, з султаном,
З німотою... Було колись...
Та що не минає?
Було, шляхта, знай, чваниться,
День і ніч гуляє
Та королем коверзує...
Не скажу Степаном
Або Яном Собієським:
Ті два незвичайні, -
А іншими. Небораки
Мовчки панували.
Сейми, сеймики ревіли,
Сусіде мовчали,
Дивилися, як королі
Із Польщі втікають,
Та слухали, як шляхетство
Навісне гукає.
"Nie pozwalam! nie pozwalam!"
Шляхта репетує,
А магнати палять хати,
Шабельки гартують.
Довго таке творилося,
Поки не в Варшаві
Запанував над ляхами
Понятовський жвавий.
Запанував, та й думав шляхту
Приборкать трошки... не зумів!
Добра хотів, як дітям мати,
А може, й ще чого хотів.
Єдине слово "nie pozwalam"
У шляхти думав одібрать,
А потім... Польща запалала,
Пани сказилися... Кричать:
"Гонору слово, дарма праця!
Поганець, наймит москаля!"
На гвалт Пулавського і Паца
Встає шляхетськая земля,
І - разом сто конфедерацій.
Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрелися та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
(с) Тарас Шевченко "Гайдамаки"
І так, Яну Собеському вічний респект - https://youtu.be/RRUJgrweGfM дивись, ліберальна Європа, як треба "виявляти толерантність" ...
... это венгрия ... в центре Европы ... член ЕС и НАТО ... Орбан суммарно уже 12 лет у власти ... а по оканчаню нынешнего срока будет все 16 лет ... такие дела 🙂
Гроші, кокс та компромат.
то Зе висловлює досить правильні речі і робить це дуже послідовно принаймне з точки зору західної людини
Я ще й спросоння спіймав сонний параліч (у мене частенько буває) - лежиш, нічого не можеш зробити, а надворі їбошить. Моторошно, *****.
государственный деятельне в состоянии за три месяца даже провести ключевые законы по вводу визового режима с рашистами и национализации их же активов ... да вообще ... асфальт ложить и дядя Вася может, а государством управлять это ж опыт администрирования нужен, интеллект и яйца
1) Знаю відповідь сам
2) Зеленський не відповість
Та і Зелупа не кращий за неї....А може ще й гірший.
з ранку 3 приліта в 4:17
щоб ти всрався "дорожний будівельник"
2. Зеля говорит НЕ ТОМУ, кому следует это слушать.