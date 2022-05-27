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Новини Санкції проти Росії Війна
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Звідки стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет санкцій ЄС?, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ЄС за процедури, які дозволяють окремим країнам блокувати санкції проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

"Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії? Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів. Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції. Але звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет?", - запитав Зеленський.

"Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема й у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему – всі банки без винятку, щоб позбавити агресора можливості фінансувати не тільки війну проти нас, а й політику створення розколів і криз повсюди у світі", - зазначив він.

Також дивіться: "Якось не так вони бачать світ", - Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти. ВIДЕО

"За час з 26 травня 2014 року (день захоплення Донецького аеропорту – ред. і тим більше - з 24 лютого цього року і по сьогодні було безліч можливостей у тих, хто дійсно має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності та проти свободи як такої".

Автор: 

Зеленський (23653) санкції (11750) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+31
Одна мелкая мадьярская дотационная шваль, блокирует целый Евросоюз. Эта система принятия решений не выдерживает никакой критики
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27.05.2022 02:06
+31
Дяденька ну или тётенька, а вы очень смахивает на зеленебота 25.05.2022 зарегистрированного. Который тыкает в тех или други отбеливая зелика вовсю. А ничё, что Вовчик Зе очень много не сделал для подготовки страны для защиты. И всё время переобуваться в воздухе. То договор по середине, то не нагнитайте, то будим биться до конца, то спасибо партнерам. Всё время противоречивый высказывания предыдущим.
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27.05.2022 02:32
+28
А коли ЗЄ "плював колодязь" принижуючи Президента Німеччини і ображаючи канцлера публічно то це що? Дипломатія? Це ідіотизм або національна зрада шляхом відвертого хамства на рівні керівництва держави! Ось і наслідки. І виправити їх за методом ***** - підвищуючи градус агресивного балабольства, не вийде. Тупа хуцпа в європейській політиці не проходить. Соромно за зелене чмо - ніяк не розумнішає...
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27.05.2022 02:59
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просто надо ломать эту схему подковерных договорняков .
На Майдане тоже министры иностранных дел Германии и Франции С ПОДАЧИ ХУТИНА договорились с лидерами ( Кличко Яценюк Тягнибок - позор им) , что янек ещё год будет у власти. А это грозило многим украинцам тюрьмой и уничтожением
Так Парасюк вышел и послал договор нафуй. И это был переломный момент Майдана.

вижу , что Буча переломным моментом для многих в Европе не стала , а в Азии и Африке и подавно . Нужна более массированная пропаганда в мире против раши
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27.05.2022 02:13 Відповісти
Дяденька ну или тётенька, а вы очень смахивает на зеленебота 25.05.2022 зарегистрированного. Который тыкает в тех или други отбеливая зелика вовсю. А ничё, что Вовчик Зе очень много не сделал для подготовки страны для защиты. И всё время переобуваться в воздухе. То договор по середине, то не нагнитайте, то будим биться до конца, то спасибо партнерам. Всё время противоречивый высказывания предыдущим.
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27.05.2022 02:32 Відповісти
Євросоюз давно показував хто воно таке, але ставку робили не на Євросоюз , а на США ,Канаду , Британію . А чому вони не поставляли зброю ? При новому величайшому правителю хто міг зрозуміти його наміри ( а скоріше всього вони їх знали ) , тому нормальну зброю не можна було давати Україні. І зараз треба бути дуже упоротим щоб не бачити що твориться. Тому і допомога така в'яла. Боюсь що може зовсім зупинитись.
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27.05.2022 06:54 Відповісти
А коли ЗЄ "плював колодязь" принижуючи Президента Німеччини і ображаючи канцлера публічно то це що? Дипломатія? Це ідіотизм або національна зрада шляхом відвертого хамства на рівні керівництва держави! Ось і наслідки. І виправити їх за методом ***** - підвищуючи градус агресивного балабольства, не вийде. Тупа хуцпа в європейській політиці не проходить. Соромно за зелене чмо - ніяк не розумнішає...
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27.05.2022 02:59 Відповісти
ох як ти бидло шпариш по методичці і про Шольца і Штайнмаєра,все вивчив? сідай два,і ****** *****
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27.05.2022 03:32 Відповісти
Ну, так чому ж ти ниєш і принижуєшся, разом з пі.аром зє ? Нащо клянчиш від цих " моїх" шольців?
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27.05.2022 06:00 Відповісти
і ще послухай сюди бидло,зеля може "трахнути" хіба тебе, або себе,бо коли його трахнуть лідери заходу то жопу йому прийдеться починати зшивати десь від горла,ти тупе ****** не думай,що там всі сліпі й не знають чим воно дише і за що його можна притиснути,повилазило опущенного бидла
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27.05.2022 03:06 Відповісти
"Мне не нравится, что на Зеленского гонят по поводу и без."
Але це саме ваша Зєлупа весь час "гоніт" на будь-кого "по поводу и без". При чому, свій "гон" Зєлупа спрямовує здебільшо на внутрішній ринок задля того, щоб виглядати, як йому здається, "жосткім" в очах лохторату. Але в який спосіб це безпонтове бикування Зєлупи допомогає налагодити співробітництво з ЄС, не роз'ясните?
Ваша Зєлупа, так само як і Путін, як і Лукашенко, "воює" за владу, а не за свій народ(?)
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27.05.2022 04:17 Відповісти
Насчет траха все верно. Насчет оружия - его продают частные немецкие предприятия, а армия в плачевном состоянии. Германия все это время жила под зонтиком США, ни хрена не вкладывая. А зачем, если можно заработать на рашке. Без НАТО москали прошли бы немцев за две недели.
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27.05.2022 08:46 Відповісти
А вы наверное не смотрели последний стрим на цензоре? Там Богдан четко намекнул, что величайший лидер современности БАЛАБОЛИЩЕ, которое не следит за своей метлой и не держит данные ним обещания перед западными партнёрами.
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27.05.2022 02:22 Відповісти
"А может ещё Бучу России в аренду сдать"
Зєлупа не "здала в оренду" Бучу лише тому, що Зєлупа не мала жодного стосунку ані до оборони, ані до визволення Бучі від рашистів взагалі.
Натомісь, Зєлупа, коли дійсно мала змогу, дуже активно "здавала в оенду" українські землі росії, систематично відводячи війська назад від лінії фронту. Тільки-но прийшовши до влади, Зєлупа та кодло навколо нього відразу розпочало репресії проти патріотів, волонтерів, військових, які поїхали до в'язниці. І в той же час, на прохання Путіна, Зєлупа випускає ВСІХ сєпарів, колаборантів на волю.
Зєлупа, як і Путін, як і Лукашенко, не "воює" за власний народ, він "воює" за збереження своєї влади. Шалені видатки з держбюджету під час війни на власну пропаганду, залучення для цього всіх про-російских колаборантів, пряма співпраця з Медведчуком задля компрометаціїї єдиної проукраїнської політичної опозиції лише є залізобетонним доказом того.
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27.05.2022 04:35 Відповісти
Пусть ****** критикан скажет, что он для обороны страны сделал, тиктокер хренов
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27.05.2022 04:39 Відповісти
Бикувати з союзниками для прєза це норм?
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27.05.2022 06:56 Відповісти
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27.05.2022 09:12 Відповісти
да эта наверное ВАова сделай мне ребеночка сказочная дщурепа Зеленский прав в однмо пора колхоз имени ЕС реформировать или ликвидировать вообще такой же вопрос относится и к НАТО и ООН если ТРИ структуры не поменяют свои внутренние правила Устав порядок приема новых членов принятие решений простым большинством а не 100% всех членов толку не будет те кто не хочет и не желает воздержался будут потом в ЕС сами решать свои проблемы.. для таких случае предусмотреть санкции внутреннего характера свое скажем фэ... и если страна набирает за год очень много (надо уточнить понятие много 3 раза-4) то ее согласно оновленным докумеентам могут поставить на удаление с предупреждением на срок 1ё год если они не делают выводов удаляется страна из членов ЕС в статус кандидата на срок 3 года пусть народ этой страны тогда начинает думать что делать спаскудной властью?! НАТО ОБЯЗАНО ПЕРЕПИСАТЬ 1. ПРОТИВ КОГО БЛОК ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА УГРОЖАЮЩЕЕ МИРУ ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ЛЮБОЙ СТРАНЫ В ЕВРОПЕ МИРА И ЧЛЕНА ИЛИ СОЮЗНИКА (ключевое союзник и кандидат в НАТО) страны.. под любым флагом Рашизм Руцсский мир Наш Бог Путин Наш Бог Аллах Ленин наше все под любым соусом... 2. Порядок членства оыбчная не более 2 лет ускоренная за год страна подающая заявкув НАТО полукчает статус кандидата со многими права члена НАТО кроме статьи % но ей могут и будут выданы гарантии государств о военной помощи пока они не станут полноценным членом НАКТО как Британия выдала гарантии и США Финляндии и Швеции...
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27.05.2022 09:18 Відповісти
А хто вас питав, що їм робити? Україна з 91-го собі ладу не дала (я теж за Кравчука голосував), а вчимо всіх.
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27.05.2022 12:52 Відповісти
Зашийте йому рота,до перемоги.
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27.05.2022 02:02 Відповісти
Вся надежда на простых людей, а не на продажных политиков и бизнесменов
Конвертация рубля 🤣🤣🤣
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284195092_2614890238644512_57111583846900292_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=09SCbLfBq44AX-URCzx&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9jBAuOStxvJrExMZpKVjQwdt78c93LrXisPvEeIJPAvQ&oe=62948168
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27.05.2022 02:05 Відповісти
Одна мелкая мадьярская дотационная шваль, блокирует целый Евросоюз. Эта система принятия решений не выдерживает никакой критики
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27.05.2022 02:06 Відповісти
речь посполитая №2
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27.05.2022 02:11 Відповісти
Чем это Польша вам мешает , троль кацапский ?



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Реєстрація: 22.02.2022
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27.05.2022 02:14 Відповісти
Человек пишет про Речь Посполиту, где было право вето на любое решение. Прежде чем оскорблять людей, хоть бы тему изучили. Зачем невежество свое показывать?
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27.05.2022 02:22 Відповісти
кхм ... это тут таких 90% ... в одной теме тебе лайкоси ставят пачками, а в другой, ровно через 5 минут, они тебя уже кацапским тролем объявляют ... чем-то они мене чаек крикливых напоминают, эти любители пети шоколадного ... я то в не их парадигмы мышления - либо ты за петю, либо за зелю ... 😄
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27.05.2022 03:09 Відповісти
Жги дальше! За смєшка і ляшка!
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27.05.2022 06:10 Відповісти
Ну твоя-то парадигма мышления понятна. Если тебя кто-то задевает,значит это "любители пети шоколадного"... Почему-то.
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27.05.2022 06:29 Відповісти
Так воно тут для того і є! Перед війною писало, що українці дикуни , бо в них немає автобанів! Тепер сидить під парасолькою НАТО , палить москальську нафту, яку зєлупа їм качає по " дружбі" і вумнічає...
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27.05.2022 06:09 Відповісти
Эта особь меня тоже кацапским троллем обозвала, когда в статье про Китай, я писал, что он не будет союзником Украине и не побежит моментально вводить войска в Сибирь.
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27.05.2022 11:26 Відповісти
Під час ухвалення рішень сеймом існувало право «ліберум вето» - кожний з учасників сейму міг накласти вето на прийняття певного рішення вимовивши слова «Не позвалям» («Не дозволяю»)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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27.05.2022 02:24 Відповісти
Так, це історичний факт. Саме екстремальна децентралізація, слабкість влади короля (де-факто президента із дуже обмеженими повноваженнями0 і свавілля шляхти на місцях були слабким місцем Речі Посполитої - і в кінцевому підсумку призвели польсько-литовський альянс до фатального фіналу.

Була колись шляхетчина,
Вельможная пані;
Мірялася з москалями,
З ордою, з султаном,
З німотою... Було колись...
Та що не минає?
Було, шляхта, знай, чваниться,
День і ніч гуляє
Та королем коверзує...
Не скажу Степаном
Або Яном Собієським:
Ті два незвичайні, -
А іншими. Небораки
Мовчки панували.
Сейми, сеймики ревіли,
Сусіде мовчали,
Дивилися, як королі
Із Польщі втікають,
Та слухали, як шляхетство
Навісне гукає.
"Nie pozwalam! nie pozwalam!"
Шляхта репетує,
А магнати палять хати,
Шабельки гартують.
Довго таке творилося,
Поки не в Варшаві
Запанував над ляхами
Понятовський жвавий.
Запанував, та й думав шляхту
Приборкать трошки... не зумів!
Добра хотів, як дітям мати,
А може, й ще чого хотів.
Єдине слово "nie pozwalam"
У шляхти думав одібрать,
А потім... Польща запалала,
Пани сказилися... Кричать:
"Гонору слово, дарма праця!
Поганець, наймит москаля!"
На гвалт Пулавського і Паца
Встає шляхетськая земля,
І - разом сто конфедерацій.
Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрелися та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.

(с) Тарас Шевченко "Гайдамаки"

І так, Яну Собеському вічний респект - https://youtu.be/RRUJgrweGfM дивись, ліберальна Європа, як треба "виявляти толерантність" ...
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27.05.2022 17:10 Відповісти
Da vengri blokirujet.Oni prosit deneg,jesli dast togda nebudet.Jest variant vlozit poslenyje skazem 100% na ruskuju neft ES stranam,tut nuzna bolsinstvo ES stran to jest 15 iz 27,tak bylo poproce priniat.
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27.05.2022 07:13 Відповісти
Да, Вувик, война, она оказывается не такая, как "Четыре танкиста и собака"!
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27.05.2022 02:16 Відповісти
Мадьяры стали полезными дурачками и для рашистов, и для западных бюрократов
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27.05.2022 02:19 Відповісти
Они далеко не дурачки. Это шваль, потерявшая 2/3 территории после первой мировой, поддержавшая гитлера во второй мировой войне, чтобы их получить обратно и поддержавшая путлера в третьей мировой, У швали до сих пор имперские фантомные боли и мания вЯличия.
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27.05.2022 02:37 Відповісти
мадьяры то поверили что война закончится за неделю ... не зря же их министр летал к ***** за инструкциями ... взамен на дешевую нефь и ярлык на Закарпатье .... и уже все как-то подзабыли что они армию подтягивали к нашим границам ...

... это венгрия ... в центре Европы ... член ЕС и НАТО ... Орбан суммарно уже 12 лет у власти ... а по оканчаню нынешнего срока будет все 16 лет ... такие дела 🙂
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27.05.2022 04:45 Відповісти
Звідки? ІЗ ТУҐІХ КОШЄЛЬКОВ,МАЛЬЧІК. ІЗ ТУҐІХ КОШЕЛЬКОВ...
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27.05.2022 02:30 Відповісти
Можливо звідти, звідки й могутність Ермака?
Гроші, кокс та компромат.
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27.05.2022 02:41 Відповісти
https://t.me/bitcoin_money_free_top
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27.05.2022 03:04 Відповісти
Намотай оцю муйню собі на писюненка.
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27.05.2022 04:28 Відповісти
йой мамцю 😀ти відповів краще
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27.05.2022 04:31 Відповісти
Dude, we are riding bitcoin down to a bear market territory
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27.05.2022 04:30 Відповісти
якщо відволіктися від звинувачень зеленої влади до якої я до речі маю обгрунтовані претензії
то Зе висловлює досить правильні речі і робить це дуже послідовно принаймне з точки зору західної людини
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27.05.2022 04:26 Відповісти
Тим часом у Дніпрі спочатку алярма, а потім три бавовни.
Я ще й спросоння спіймав сонний параліч (у мене частенько буває) - лежиш, нічого не можеш зробити, а надворі їбошить. Моторошно, *****.
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27.05.2022 04:27 Відповісти
вовчик, столько же силы, как и у тебя и у слуг в раде, когда ты с помощью их, сотни миллиардов закатывал в асфальт - пренебрегая безопасностью украинцев и государства в целом. Когда на безумные проекты шизоида - высадить миллиард деревьев, выделялись наши налоги и ты, как своим личным лапатником, пользовался ими. Первое, что ты сделал, когда тебя пришли 73% дебилов, ты приказал дбр снять с ракет ППО Украины клистроны и их номера стали известны фсб рф. А вспомни, как ты отдал главного свидетеля по Боингу цимаха в рф. А вагнеровцы, а срыв спецоперации ГУР МО Украины по освобождению наших пленных военных в подвалах донецка. А сейчас в рф хотят ввести расстрел за терроризм, признать всех наших военных с Мариуполя террористами и расстрелять. Ни какого обмена не будет - это ты верховный гл. ком. так думаешь и нам свой бред преподносишь, как обмен - в рф думают и делают по другому. А ещё твои экономические ассы довели страну до коллапса. И ты думал, что умные дяди в Европе всего этого не видят? Видят.
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27.05.2022 04:28 Відповісти
тут таки да ... в чужом глазу бибочка видит бревно ... а в своих лес бревен не замечает .... имея большинство в парламенте и военный империум, этот мега государственный деятель не в состоянии за три месяца даже провести ключевые законы по вводу визового режима с рашистами и национализации их же активов ... да вообще ... асфальт ложить и дядя Вася может, а государством управлять это ж опыт администрирования нужен, интеллект и яйца
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27.05.2022 04:54 Відповісти
Так і хочеться спитать у Зеленського: "Вова! А звідки стільки зрадництва у людини, яка давала клятву і присягалася берегти суверенітет України?" Однак не спитаю З двох причин:
1) Знаю відповідь сам
2) Зеленський не відповість
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27.05.2022 04:57 Відповісти
Одна упоротая ватница точно знает ответ.
Та і Зелупа не кращий за неї....А може ще й гірший.
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27.05.2022 08:16 Відповісти
Нам тільки срача не вистачає між українцями.Нещодавно путлєр проводив засідання уряду,де поставив завдання посилити інформаційний тиск.Не треба лити воду на млин ворога!
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27.05.2022 05:14 Відповісти
"не на часі" будешь казати тоді колди до тебе в двір прилетить крилата "*******"
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27.05.2022 05:15 Відповісти
Свєта! А "Путлєр" кому саме ці вказівки давав? "Блазню"? Бо я дивлюся - саме його "блазенята" зараз шалений "срач" розвели стосовно Порошенка (поки той на фронт возить допомогу нашим воїнам)! Та й іншим його прибічникам спокою не дають І саме тоді коли наші хлопці з усіх сил відбиваються на Донбасі! Турчинов правильну пропозицію вніс ДБРівцям : "Хочете мене допитать? Приїжджайте до мене в окоп!"
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27.05.2022 06:33 Відповісти
Интересно, поехали в окоп за Турчиновым или нет? А вобще зелёной плесени пора уже на выход. Они уничтожают страну из середины.
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27.05.2022 08:28 Відповісти
Дніпро

з ранку 3 приліта в 4:17

щоб ти всрався "дорожний будівельник"
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27.05.2022 05:14 Відповісти
Так. Десь близько вдарило. Тричі скло добряче дріжало
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27.05.2022 05:58 Відповісти
Пока в Украине запредельный уровень коррупции-будут считать Нас недогосударством.
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27.05.2022 05:38 Відповісти
ну щодо корупції ми із Заходом на рівних👇


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27.05.2022 07:13 Відповісти
Заберіть із публічного простору балабола Арестовича. Він хто - офіційний голос України?
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27.05.2022 06:04 Відповісти
Та ні..Просто повія зелупиного завгоспа.
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27.05.2022 08:19 Відповісти
А звідки стільки могутності в нелюда, який до сих пір платить кацапам комуналку за віллу в криму і отримує гроші за " Скотів"???
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27.05.2022 06:17 Відповісти
Потому что по трубопроводу дружба идущего по территории Украины по отдельной ветке орбан успешно получает ежедневно российскую нефть . и с ней ничнго не может случиться в условиях боевых децствий потому что находится под железным куполом бородатой бабушки.похоже она управляет всем в стране
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27.05.2022 08:20 Відповісти
Це не могутність Тупіна та його прикормки. Це жалюгідність та безволля Західних політиків.
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27.05.2022 08:24 Відповісти
Откуда? Это называется демократия и равноправное партнёрство. Или малые страны должны зажимать всякий раз, если большие что-то порешали?
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27.05.2022 09:05 Відповісти
1. Зеля говорит правильно.
2. Зеля говорит НЕ ТОМУ, кому следует это слушать.
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27.05.2022 09:28 Відповісти
Є ШЛЯХЕТНІ ДЕРЖАВИ, а є і ПОВІЇ. серед інших! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.05.2022 09:50 Відповісти
А ты сам то чего? Кишка тонка Венграм заблокировать нефтепровод Дружба? Только ******* гаразд
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27.05.2022 10:03 Відповісти
хорошая мысль перекрыть мадьярским фашистам нефтепровод. они того заслужили.
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27.05.2022 10:17 Відповісти
Це сеанс ненависті до ЄС?Знову ображається і щось вимагає?
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27.05.2022 10:59 Відповісти
Завдання Зеленського-Єрмака посварити Україну із Заходом. Вони його й виконують. Роблячи вид, що піклуються про допомогу.
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27.05.2022 12:45 Відповісти
 
 