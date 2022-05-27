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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ розмістила в Україні 110 оперативних БТГ, однак значних успіхів їм досягти не вдалося, - Пентагон

пентагон

Попри величезну чисельну перевагу, російські війська (із 110 оперативних батальйонних тактичних груп) досягли лише "незначного прогресу" у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив високопоставлений чиновник з Міноборони США.

За його словами, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп.

І попри перевагу в чисельності військ, російські сили досягли незначних успіхів, які компенсуються досягненнями України на інших полях битв, особливо навколо Харкова.

Протягом 92 днів війни стратегія Росії змінюється, заявляють в американському відомстві.

Наразі ціллю росіян є відрізати від України частину східних областей, бої за які чиновник називає важкими і жорстокими.

За його словами, із 108 гаубиць М-777, які країни передали Україні, 85 зараз використовуються українськими військовими.

Країни також надали Україні дев'ять вертольотів Мі-17 і 73% безпілотних літальних апаратів Switchblade.

За даними Міноборони США, щодня в Україну прибуває дедалі більше обладнання – від бронетранспортерів і сухпайків до медичних засобів і протиартилерійських радарів та багато іншого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не планують залучати військових до вивезення зерна з України, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17160) Пентагон (1414)


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Топ коментарі
+7
Ого, бубочка 92 дні не був у вудпусці, такого в його кар'єрі ще не було, пора їхати в Оман...
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27.05.2022 06:54
+6
150тис. кацапських рил. Що це за "величезна чисельна перевага"? Та в довбаній СБУ народу більше.
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27.05.2022 06:50
+4
Ну так встань с дивана и вынеси мусор.
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27.05.2022 07:06
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150тис. кацапських рил. Що це за "величезна чисельна перевага"? Та в довбаній СБУ народу більше.
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27.05.2022 06:50 Відповісти
Ну так встань с дивана и вынеси мусор.
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27.05.2022 07:06 Відповісти
не більше 90-100 тисяч
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27.05.2022 09:30 Відповісти
Перевага кацапів не у чисельності орків, а у чисельності важкої технікі та у запасах бк.
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27.05.2022 11:58 Відповісти
Ого, бубочка 92 дні не був у вудпусці, такого в його кар'єрі ще не було, пора їхати в Оман...
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27.05.2022 06:54 Відповісти
Скорость утилизации орков не поспевает за темпами подтягивания их резервов.
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27.05.2022 07:21 Відповісти
Значительных не удалось а НЕ значительных удалось. Ничего себе весь ЮГ незначительное. понятно, что эти территории вернуть не реально (ну только в теории) америкосы подготавливают к принятию цього факта.
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27.05.2022 07:27 Відповісти
эти успехи были бы если бы там были войска и они их выбыли - а если просто зашли в пустые территории - то тут нет заслуги кацапов это скорее слабость Украины
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27.05.2022 14:58 Відповісти
мда... якось це так скромно виглядає, 9 вертольотів, 100 гаубиць, скількись свічблейдів(((
спасибі велике і за це, звичайно...
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27.05.2022 07:47 Відповісти
Не имеет значения сколько у них БТГ. С численностью л/с в БТГ ситуация не понятная. Бывают БТГ и по 500 чел., а бывают и по 1 000.
Имеет значение количество л/с.
Группировка вторжения была порядка 200 000 чел. За 3 мес. их безвозвратные потери составили порядка 40 000 чел. (с учетом не возвратных раненных) За это же время они подтянули порядка 50 000 новых. Т.е. их группировка выросла на 10 000 чел. и составляет сейчас порядка 210 000 чел.
Сейчас могут подтягивать порядка 15 000 чел/мес. Они понимают, что это мало для формирования полноценного стратегического наступления и стараются увеличить темпы пополнения. Без всеобщей мобилизации получается не очень. Но, думаю, что до 20 000/мес. увеличить смогут.
Не трудно посчитать, что для победы нам необходимо уничтожать НЕ МЕНЕЕ 1 000 орков/сутки, т.е. увеличить их потери почти в 10 раз.
Теоретически, это возможно, если мы получим подавляющее превосходство в технике и боеприпасах. Например по тем же РСЗО у орков сейчас преимущество 1:5, а по боеприпасам 1: 30.
Т.е. если западные партнеры поставят нам пару тысяч РСЗО и несколько эшелонов боеприпасов к ним, то мы сможем увеличить потери орков в 10 раз.
Пентагон все это прекрасно знает и понимает. Но ни США, ни Европа не готовы сейчас к таким объемам поставок вооружений Украине. Именно поэтому Пентагон удобненько замалчивает ситуацию с тяжелым вооружением и боеприпасами, пытаясь замаскировать это словами о "численном превосходстве" и "кол-ве БТГ", которые читаются как "Их много. Нас мало". Хотя все прекрасно понимают, что в кол-ве л/с у нас сейчас минимум 2-х кратное преимущество.
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27.05.2022 07:54 Відповісти
Було 140 тис. І не 200 000,а так приблизно. Стаття явно стара і не відображає дійсність, про чисельність переваги потрібно забути,як і в деякому виді зброї. Просто фронт розтягнувся і чисельність ЗСУ від цього заменшується, хотя для орків тоже фронт не один Донбас. Крим потрібно закрити все просто,але для керівництва явно НІ
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27.05.2022 08:08 Відповісти
двісті тисяч орків - це з врахуванням двох корпусів окупаційної орди на Донбасі. До речі, їх зараз гонять під наші кулі в перших рядах.
А 140 тисяч - це тільки лаптєй касапстану
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27.05.2022 08:24 Відповісти
а поранених чого ж це ви не рахуєте? вони ж теж вибули з строю. он безногі сидять в бурятії своїй, по 10 тис рублів поодержували.
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27.05.2022 18:00 Відповісти
 
 