РФ розмістила в Україні 110 оперативних БТГ, однак значних успіхів їм досягти не вдалося, - Пентагон
Попри величезну чисельну перевагу, російські війська (із 110 оперативних батальйонних тактичних груп) досягли лише "незначного прогресу" у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив високопоставлений чиновник з Міноборони США.
За його словами, Росія розмістила в Україні 110 оперативних батальйонних тактичних груп.
І попри перевагу в чисельності військ, російські сили досягли незначних успіхів, які компенсуються досягненнями України на інших полях битв, особливо навколо Харкова.
Протягом 92 днів війни стратегія Росії змінюється, заявляють в американському відомстві.
Наразі ціллю росіян є відрізати від України частину східних областей, бої за які чиновник називає важкими і жорстокими.
За його словами, із 108 гаубиць М-777, які країни передали Україні, 85 зараз використовуються українськими військовими.
Країни також надали Україні дев'ять вертольотів Мі-17 і 73% безпілотних літальних апаратів Switchblade.
За даними Міноборони США, щодня в Україну прибуває дедалі більше обладнання – від бронетранспортерів і сухпайків до медичних засобів і протиартилерійських радарів та багато іншого.
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спасибі велике і за це, звичайно...
Имеет значение количество л/с.
Группировка вторжения была порядка 200 000 чел. За 3 мес. их безвозвратные потери составили порядка 40 000 чел. (с учетом не возвратных раненных) За это же время они подтянули порядка 50 000 новых. Т.е. их группировка выросла на 10 000 чел. и составляет сейчас порядка 210 000 чел.
Сейчас могут подтягивать порядка 15 000 чел/мес. Они понимают, что это мало для формирования полноценного стратегического наступления и стараются увеличить темпы пополнения. Без всеобщей мобилизации получается не очень. Но, думаю, что до 20 000/мес. увеличить смогут.
Не трудно посчитать, что для победы нам необходимо уничтожать НЕ МЕНЕЕ 1 000 орков/сутки, т.е. увеличить их потери почти в 10 раз.
Теоретически, это возможно, если мы получим подавляющее превосходство в технике и боеприпасах. Например по тем же РСЗО у орков сейчас преимущество 1:5, а по боеприпасам 1: 30.
Т.е. если западные партнеры поставят нам пару тысяч РСЗО и несколько эшелонов боеприпасов к ним, то мы сможем увеличить потери орков в 10 раз.
Пентагон все это прекрасно знает и понимает. Но ни США, ни Европа не готовы сейчас к таким объемам поставок вооружений Украине. Именно поэтому Пентагон удобненько замалчивает ситуацию с тяжелым вооружением и боеприпасами, пытаясь замаскировать это словами о "численном превосходстве" и "кол-ве БТГ", которые читаются как "Их много. Нас мало". Хотя все прекрасно понимают, что в кол-ве л/с у нас сейчас минимум 2-х кратное преимущество.
А 140 тисяч - це тільки лаптєй касапстану