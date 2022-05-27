Російські окупанти продовжують просуватися в напрямку Бахмута, але темпи наступу сповільнюються, - американський Інститут вивчення війни

Російські окупанти продовжують просуватися на південь і захід від Попасної в напрямку Бахмута. Однак темпи наступу сповільнюються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська найближчими днями спробують повністю оточити район Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Окупанти намагатимуться відвести свої сили на північ, щоб захистити наземні лінії зв'язку поблизу Ізюма.

Армія РФ у четвер, 26 травня, продовжувала наступ в районі Сєверодонецька, найближчими днями окупаційні війська намагатимуться оточити міста Сєверодонецьк і Лисичанськ, щоб отримати тактичну перевагу.

Російські війська намагалися взяти під контроль Устинівку, що приблизно за 15 км на південний схід від Сєверодонецька. Українські війська зміцнили свої позиції в районі Золоте-Оріхове, де їх оточили російські війська.

Також війська РФ продовжували просування в Донецькій області на південь і захід від Попасної. Війська так званих "ДНР" і "ЛНР" стверджували, що взяли під повний контроль Світлодарськ і Мідну Руду, населені пункти на південний схід від Бахмута.

Бої тривають біля Комишувахи, Ниркового, Берестового, Білогорівки, Покровського, Клинового, Липового та Нагірного. Російські війська також провели невдалі операції в районі Донецька в районі Авдіївки і продовжували обстрілювати на північ і північний захід від міста.

Біля кордону Харківської та Донецької областей війська РФ безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма.

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