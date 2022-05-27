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РФ перекидає на Запоріжжя живу силу і військову техніку з Криму, - ОВА

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

Росіяни перекидають з Криму в Запорізьку область особовий склад і військову техніку, зокрема "Гради".

Про це повідомляє Запорізька військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

З Кримського півострова РФ перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град".

Російські військові будують третю лінію своєї оборони, перекидають підкріплення, аби закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.

Також читайте: Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, - представник ГУР Скібіцький

Крім того, окупанти знову обстріляли село Новояковлівку. У зв’язку з постійними обстрілами проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.

У Бердянську ворог намагається переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів.

У Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти.

"Фермери Мелітополя продають запаси зерна, адже бояться, що відмова віддавати зерно за безцінь окупантам може призвести до експропріації всіх запасів. Відтак у середу в бік Криму поїхала колона з 20 фур, завантаженими зерном. Номери на вантажівках були закриті", – йдеться в повідомленні ОВА.

Автор: 

армія рф (17160) Крим (14122) Запорізька область (3555)


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Топ коментарі
+19
А Вы Буданова видели ? Такой паркетный мальчик- генерал . Это Вам не Бурба, который Захарченко уничтожил в лифте
мне кажется, что службу разведки перед войной усиленно разваливали ,
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27.05.2022 08:03
+14
Не поможет кацапне ни живая сила, ни их древняя техника, ВСУ их всех уничтожит.
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27.05.2022 07:12
+13
А мосты так и не взорвали
И виновников не ищут - НЕ НА ЧАСІ

а между прочим те виновники могут продолжать свою зрадніцку місію в тилу Украины и во власти
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27.05.2022 07:57
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Не поможет кацапне ни живая сила, ни их древняя техника, ВСУ их всех уничтожит.
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27.05.2022 07:12 Відповісти
Погнали "м"ясо"! Хочеться спитать у "танцюристів" 2014-го року на вулицях кримських міст: "Ви продовжуєте думать що в 2014-му зробили правильно? Ви САМЕ ЦЬОГО хотіли?!
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27.05.2022 07:16 Відповісти
Так ти ж сам за "рояліста" "сраку рвав"! Тільки під іншим "ніком" Нагадать?
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27.05.2022 08:09 Відповісти
Живучий такий кримський перешийок
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27.05.2022 07:18 Відповісти
А підірвати мости зелене досі не дозволяє ?
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27.05.2022 07:25 Відповісти
А Вы Буданова видели ? Такой паркетный мальчик- генерал . Это Вам не Бурба, который Захарченко уничтожил в лифте
мне кажется, что службу разведки перед войной усиленно разваливали ,
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27.05.2022 08:03 Відповісти
Я смотрел последний выпуск видео от Юрия Швеца. Это он обратил внимание на этого "хернерала" и на всю ОПу. Дерьмак не только сдал козломордым репоедам операцию по вагнеровцам. Он и все его советники, штатные и нештатные делают все, чтобы испоганить отношения с французами, немцами и итальянцами. К этим европейским политикам есть вопросы, но они решаются кулуарно. Надо смотреть на то, что немцы хоть и бздят кацапов и мутят в тяжелым вооружением для Украины, но выделяют нам огромные деньги и они за то, что ***** надо сместить. А тяжелое оружие от французов и итальянцев уже на фронте и громит кацапов. А Дерьмак и вся его коМАНДА по заданию ***** из труселей выскакивают, чтобы развалить антипутинскую коалицию в Европе.
А вся эта ОПа по закону должна снабжать канцелярскими принадлежностями офис президента, заниматься мытьем полов и туалетов, а не кукарекать во вред Украине о политике.
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27.05.2022 09:12 Відповісти
Не только службу разведки, они похерили весь наш оборонпром, оставили его по заданию ***** без госзаказов и финансирования, а взамен ремонтировали дороги, чтобы кацапня быстренько захватила Киев и Юг Украины, для этого разминировали дороги и мосты на Чонгар.. С Киевом у ***** на получилось, зато кацапы пробили сухопутный коридор в Крым, дали туда воду и вскоре из энергодара мечтают дать крысчанам электричество.
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27.05.2022 09:20 Відповісти
А мост и ныне ТАМ!
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27.05.2022 07:37 Відповісти
А мосты так и не взорвали
И виновников не ищут - НЕ НА ЧАСІ

а между прочим те виновники могут продолжать свою зрадніцку місію в тилу Украины и во власти
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27.05.2022 07:57 Відповісти
20 Градів на Запоріжжя і 20 фур з зерном з відти. Нерівність. Тримайтесь і бережіть Україну
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27.05.2022 08:01 Відповісти
то вертайся з германії тай допомагай
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27.05.2022 08:19 Відповісти
ну як вам ситуація,звертаюся до тих хто голосував за уклоніста-членограя? ХТО ДАВ ВКАЗІВКУ РОЗМІНУВАТИ переходи в крим щоб зробити дороги і ПП по євростандартах?що знов порошенко винен?Хто пропустив військо рф на південь і схід(за три дня заняли херсонську,запоріжську і маріуполь оточили)хто великий наполеон-верховний головнокомандуючий який розвалював армію недофінансуванням і заморозив ВСІ ПРОГРАМИ по ракетобудуванню,а натомість почав велике крадівництво(інститут президента,дороги,які чомусь зробили акурат під вторгнення росії)хто недоплочував зарплати війсььковим?хто переконав путіна в тому що тут нема з ким воювати,бо вже майже все розвалене,хто тягав по слідствах і кидав за грати бойових генералів-патріотів???Хто це все зробив? Що знов порошенко? особисто в мене таке вражження,що спецоперація путіна почалася з виходу на екрани серіалу"слуга народу",потім договорнячок-многоходовочка в Омані(пригадайте загадкову поїздку на зустріч з представником путіна) всі вже призабули про цей хід,потім відвід військ з занятих позицій, штрафи солдатам за вогонь у відповідь окупанттам.Щоб закінчити війну треба просто пєрєстать стрелять,посмотрєть в глаза путіну і увідєть там мир,та багато іншого. Тепер ви дивуєтеся що гвалтують 8ми місячних дітей на очах батьків,гвалтують мужиків ,жінок,дітей.Розстрілюють і ріжуть.Знищують села і міста,спалюють все до тла.Грабують і вивозять майно.Ви цього хотіли???ваш кумир герой-бо не втік!!! ну так не дали втікти,а власне міліони не втекли і не збираються,в чому тут героізм.Ваш герой-геморой,а ви майжже всі вже втікли за кордон і на захід краіни .Маєте те чого хотіли.ВИ ТАМ ДЕ ВАШІ ДУМКИ.
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27.05.2022 08:17 Відповісти
То не депресняк; то все є результати головним чином діючоі влади. А якшо ви, Денис Ахмедьянов, бажаєте слухати солодкі казочки, то вмикайте арєстовіча.
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27.05.2022 09:44 Відповісти
А раніше андрофаги перекидали зброю з Марсу? Міст кримський якнайшвидше мусить бути зруйновано.
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27.05.2022 09:00 Відповісти
А тот пляшущий морячек с площади Нахимова тоже поехал?- земля ему стекловатой.
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27.05.2022 09:17 Відповісти
А дроны-камикадзе как всегда в надежном укромном месте. Не дай Бог попадут ВСУ, так и в ОПу прилетит?
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27.05.2022 10:00 Відповісти
враг перебрасывает технику и людей из Крима? так это же хорошо. ****** по кримскому мосту, снесите к ****** севастопольскую помойку и зайдите в Крим. что? нечем, некем! а очередь 1500 чел. за марками идинахуй мобилизировать не пробовали?
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27.05.2022 10:02 Відповісти
 
 