За підтримки артилерії ворог намагається закріпитися в Лимані на Донеччині, - Генштаб ЗСУ
На Лиманському напрямку російські війська ведуть активну розвідку і намагаються закріпитися в населеному пункті Лиман Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.
На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Ан Мур
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+6 Andrew86
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США з найвірнішими союзниками, нарешті, прийняло до керівництва стратегію (на значний пероід часу) про ліквідацію московитської імперії по зразку розвалу сссср. І вони свою цю програму виконають, без сумніву... Так що окупувати касапи можуть багато чого - але вони знову, в осяжній перспективі розпадуться на друзки. Безвідносно до того, програємо ми, чи ні.
Смысл понятен, но достигается это кровью наших людей.
С другой, идет серьезная подготовка, нужен мощный массированный удар, иначе можно дождаться момента, когда нам от орков из захваченных систем начнет прилетать. Свитчблейд 300 как то у этих тварей оказался. Хотя не факт, что с поля боя а не какой то урод саловатный им его переправил.