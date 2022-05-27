За підтримки артилерії ворог намагається закріпитися в Лимані на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські війська ведуть активну розвідку і намагаються закріпитися в населеному пункті Лиман Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман", - йдеться в повідомленні.

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