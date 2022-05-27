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За підтримки артилерії ворог намагається закріпитися в Лимані на Донеччині, - Генштаб ЗСУ

лиман,обстріл

На Лиманському напрямку російські війська ведуть активну розвідку і намагаються закріпитися в населеному пункті Лиман Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: За добу росіяни обстріляли на Донеччині 13 населених пунктів з "Іскандерів", "Градів" та "Торнадо", - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) Донецька область (8291)


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Топ коментарі
+7
нема зброї для мобілізованих. Нема навіть для добровольців, які стоять в черзі в воєнкоматах. Нема навіть обмундировання, яке ...
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27.05.2022 08:45
+6
А где-то в святогорской лавре тихонько шепчут и заговорщицки перемигиваются «Наши! Скоро наши придут!" Любители «русского мира» и «святоруси» наконец перестанут скрывать свои чувства
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27.05.2022 08:29
+3
Может Украине надо увеличить армию ? Объявить мобилизацию , подтянуть свежие войска ? Или Зе хочет левый берег потерять ? Запорожье, Днепр ?
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27.05.2022 08:37
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А где-то в святогорской лавре тихонько шепчут и заговорщицки перемигиваются «Наши! Скоро наши придут!" Любители «русского мира» и «святоруси» наконец перестанут скрывать свои чувства
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27.05.2022 08:29 Відповісти
Может Украине надо увеличить армию ? Объявить мобилизацию , подтянуть свежие войска ? Или Зе хочет левый берег потерять ? Запорожье, Днепр ?
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27.05.2022 08:37 Відповісти
нема зброї для мобілізованих. Нема навіть для добровольців, які стоять в черзі в воєнкоматах. Нема навіть обмундировання, яке ...
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27.05.2022 08:45 Відповісти
Це неправда. Мій племінник хотів також усе купляти, бо наслухався і начитався. Брат прямо сказав у військоматі, що сам нічого купляти не буде,також було попередження від Штабу ЗСУ про проблеми з забезпеченням звертатися до....і контакти. Просто війна і все виходить з ладу, тоді і волонтерів допомога актуальна. Скільки коштує якісний бронежилет? Від 1500 до...Я збиралась племіннику купляти, але не пригодилось.
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27.05.2022 09:08 Відповісти
Ну хорошо, допустим мы проиграем. И что дальше? Они расстреляют весь цензор и еще миллион. Десять миллионов вышлют в сибирь. Мы забудем кто мы есть? У Сталина не получилось, у царя не получилось, у хана не получилось. Какая глобальная цель? Личная месть? Так это монета с двумя сторонами. А мстить мы умеем.
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27.05.2022 08:42 Відповісти
Тут - як подивитись "програємо"...
США з найвірнішими союзниками, нарешті, прийняло до керівництва стратегію (на значний пероід часу) про ліквідацію московитської імперії по зразку розвалу сссср. І вони свою цю програму виконають, без сумніву... Так що окупувати касапи можуть багато чого - але вони знову, в осяжній перспективі розпадуться на друзки. Безвідносно до того, програємо ми, чи ні.
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27.05.2022 08:50 Відповісти
Только впечатление складывается, что они ждут, когда Орков максимально много погибнет и их техника.
Смысл понятен, но достигается это кровью наших людей.
С другой, идет серьезная подготовка, нужен мощный массированный удар, иначе можно дождаться момента, когда нам от орков из захваченных систем начнет прилетать. Свитчблейд 300 как то у этих тварей оказался. Хотя не факт, что с поля боя а не какой то урод саловатный им его переправил.
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27.05.2022 09:03 Відповісти
а ви думали що нам поможуть безкоштовно?
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27.05.2022 09:22 Відповісти
Может хватит панику создавать
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27.05.2022 08:50 Відповісти
Убивайте орков - оккупантов! С умом. Эффективно. Смерть российским оккупантам! Слава Украине!
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27.05.2022 18:52 Відповісти
 
 