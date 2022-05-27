Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 241 дитина, понад 438 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 27 травня 2022 року понад 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 241 дитина загинула та понад 438 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

26 травня окупанти вкотре обстріляли м. Харків з артилерії. Загинуло 8 мирних мешканців. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, в їх числі 9-річна дівчинка.

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Також повідомляється, що 25 травня внаслідок обстрілу ворогом смт. Борівське Сєверодонецького району Луганської області зазнав поранення 15-річний хлопець.



Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.