Видача паспортів РФ жителям Херсонщини та Запоріжжя здійснюватиметься з "урахуванням досвіду" Криму, - росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що видача паспортів РФ жителям Херсонської та Запорізької областей буде здійснюватися з "урахуванням досвіду" Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив "постійний представник Криму" при президенті РФ Георгій Мурадов.

"Видача російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей проводитиметься за сприяння Криму та з урахуванням досвіду, отриманого регіоном у 2014 році після "возз'єднання" з Росією", - йдеться в повідомленні.

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