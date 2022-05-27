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Видача паспортів РФ жителям Херсонщини та Запоріжжя здійснюватиметься з "урахуванням досвіду" Криму, - росЗМІ

паспорт

Російські ЗМІ повідомляють, що видача паспортів РФ жителям Херсонської та Запорізької областей буде здійснюватися з "урахуванням досвіду" Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив "постійний представник Криму" при президенті РФ Георгій Мурадов.

"Видача російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей проводитиметься за сприяння Криму та з урахуванням досвіду, отриманого регіоном у 2014 році після "возз'єднання" з Росією", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США засудили роздавання паспортів РФ на окупованих територіях

Автор: 

паспорт (1150) росія (64871) Запорізька область (3555) Херсонська область (5697)


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Топ коментарі
+25
Я відпустив. І динирівців і линирівців. Самі області ні, не відпускав. Саму землю не відпускав. А ось всю ту пі з доту вже давно.
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27.05.2022 08:53
+9
Но если в Крыму честно говоря была значительная часть сторонников раши, то в Херсоне таких единицы. Весь юг хочет жить в составе Украины.
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27.05.2022 08:54
+8
Курица-мутант должна сдохнуть.
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27.05.2022 08:55
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yuricom
@yuricom_25
·
13 год
"Радіо НВ" - йдіть за руським кораблем, в ефірі Віталій Сич і Сергій Фурса, заявляють, що 99% українці вже ментально відпустили ЛНР та ДНР.
@tweetsNV
ви там що, уху їли
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27.05.2022 08:49 Відповісти
Я відпустив. І динирівців і линирівців. Самі області ні, не відпускав. Саму землю не відпускав. А ось всю ту пі з доту вже давно.
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27.05.2022 08:53 Відповісти
Саме так. То не люди. Їх треба депортувати в Московію потім.
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27.05.2022 09:22 Відповісти
вони казали, що майже всі проукраїнські громадяни виїхали з даунбасу і зараз треба боротися за Південь, щоб там не було даунбасу через 5 років.
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27.05.2022 09:03 Відповісти
Кримський досвід це наперед виготовлені паспорти з датами видачі всім протягом 14 року незважаючи на те в якому році людина потім його одержить.
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27.05.2022 08:50 Відповісти
Пасспорт не русское слово. Германцы выдавали аусвайс. Это, впрочем, тоже не помогло
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27.05.2022 08:52 Відповісти
Но если в Крыму честно говоря была значительная часть сторонников раши, то в Херсоне таких единицы. Весь юг хочет жить в составе Украины.
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27.05.2022 08:54 Відповісти
Где то 50 на 50 было. Ситуацию знал в то время изнутри.
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27.05.2022 09:09 Відповісти
Скільки ще буде тривати цей треш і абсурд на очах у всього світу?🤦
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27.05.2022 08:55 Відповісти
Поки ***** не вдарить по НАТІ.
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27.05.2022 09:16 Відповісти
Курица-мутант должна сдохнуть.
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27.05.2022 08:55 Відповісти
Оці усі рухи по паспортам, референдумам годування зрадників не несе грошових витрат, самі голі і босі,зате до других зі своїм статутом.
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27.05.2022 08:58 Відповісти
кацапський паспорт після 24.02 має таку саму цінність як і туалетний папір.
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27.05.2022 09:00 Відповісти
для мене кацапський паспорт-це шмат лайна,якщо постать радіє від цього шматка,то і так все зрозуміло!
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27.05.2022 09:04 Відповісти
К войне раша готовилась
ПОТОМУ спецоперация про Чонгар была у них самой главной.

развели украинцев как котят , к сожалению, с идеей о мирных ШАТЛАХ на Чонгар

когото наконец арестуют за такой провал безопасности в стране ?!
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27.05.2022 09:06 Відповісти
А вот забрать азовцев в плен - очередная « мирная» спецоперация раши. Почему не отдали туркам ребят ? Где этот сраный ГУТТЕРЕШ ? Хай іде і вивозить хлопців із раши ‼️‼️
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27.05.2022 09:07 Відповісти
було б чудово, АЛЕ Зе-Єрмак будуть проти👇

DW на русском

@dw_russian

·
https://twitter.com/dw_russian/status/1530048889545424896 1 ч

Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый "политический, экономический и военный союз", объединяющий страны, недовольные политикой ЕС и действиями ФРГ в ответ на агрессию РФ против Украины, пишет Corriere Della Sera. Фото: апрель 2022

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27.05.2022 09:06 Відповісти
Це шош, клоун залишиться без Єрмака?
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27.05.2022 09:18 Відповісти
Очень правильное предложение.!!! Поддерживаю 100%!!!
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27.05.2022 12:02 Відповісти
***** уничтожает Украину убивает людей разрушает дома инраструктуру дошло до принудительного принятия гражданства орков несогласных в тайгу.Как это назвать?
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27.05.2022 09:09 Відповісти
получил бумажку с курицей мутантом сразу под ружо и на фарш а что бы сомнения не было самку в кандалы и на кичу пока муженька ВСУ перемалывают
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27.05.2022 09:10 Відповісти
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27.05.2022 10:46 Відповісти
Сверните в трубочку и засунте себе их в зад. (с) говномет соловьев
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27.05.2022 09:12 Відповісти
На це в них гроші є. На пострілять по мирних хатах тоже є. І годувать тіктокову кодлу хватає. А от не то шо газ, струм в кожне своє село завести --- дєнєг нєт, но ви сосітє. Гуманісти х@єви.
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27.05.2022 09:14 Відповісти
Обозначиться вата яку пошлють на фронт, а хто залишиться в живих, тих повезуть за місцем прописки десь на Магадан.
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27.05.2022 09:24 Відповісти
Это не паспорт. Это КЛЕЙМО.
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27.05.2022 09:26 Відповісти
Україна також повинна "врахувати досвід". Отримав книжку з куркою - не громадянин України - КРАПКА!!! Жодних виключень та "порозумінь"!
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27.05.2022 10:11 Відповісти
Так це буде на користь рашафашистів?!
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27.05.2022 12:05 Відповісти
Наверное самый бесполезный и конченный паспорт не только Европы, но и Мира 😀

По паспорту РФ ты не получишь не только НОРМАЛЬНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ, но и автоматически будешь отрезан от платежных VISA и МАSTERCARD...
Потому что открытие счета в банках происходит только по паспортных данных, а в русских банках действует только платежная система "МИР", их тупо выкинули из VISA&MASTERCARD

Только кажись Китай работает с русскими "МИР" и "Qiwi" (и то не все торговые площадки и китайские банки)... А вот ТУРЦИЯ отказалась и от "МИР" и от "Qiwi"..когда пошли махинации мосбиржи с ДУТЫМ КУРСОМ РУБЛЯ... Чета типо сейчас у них курс 59 рублей за доллар, хотя реальный курс, больше 200 фублей
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27.05.2022 10:55 Відповісти
Надо дать громкую огласку жителям оккупированных районов- кто примет рашистское гражданство, автоматически теряет украинское и становится персоной нон грата в Украине.
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27.05.2022 13:23 Відповісти
 
 