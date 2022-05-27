Видача паспортів РФ жителям Херсонщини та Запоріжжя здійснюватиметься з "урахуванням досвіду" Криму, - росЗМІ
Російські ЗМІ повідомляють, що видача паспортів РФ жителям Херсонської та Запорізької областей буде здійснюватися з "урахуванням досвіду" Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив "постійний представник Криму" при президенті РФ Георгій Мурадов.
"Видача російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей проводитиметься за сприяння Криму та з урахуванням досвіду, отриманого регіоном у 2014 році після "возз'єднання" з Росією", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Михаил Дужик #512165
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+9 natali goncharova #436730
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+8 Kitti Kitti
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@yuricom_25
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13 год
"Радіо НВ" - йдіть за руським кораблем, в ефірі Віталій Сич і Сергій Фурса, заявляють, що 99% українці вже ментально відпустили ЛНР та ДНР.
@tweetsNV
ви там що, уху їли
ПОТОМУ спецоперация про Чонгар была у них самой главной.
развели украинцев как котят , к сожалению, с идеей о мирных ШАТЛАХ на Чонгар
когото наконец арестуют за такой провал безопасности в стране ?!
DW на русском
@dw_russian
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https://twitter.com/dw_russian/status/1530048889545424896 1 ч
Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый "политический, экономический и военный союз", объединяющий страны, недовольные политикой ЕС и действиями ФРГ в ответ на агрессию РФ против Украины, пишет Corriere Della Sera. Фото: апрель 2022
По паспорту РФ ты не получишь не только НОРМАЛЬНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ, но и автоматически будешь отрезан от платежных VISA и МАSTERCARD...
Потому что открытие счета в банках происходит только по паспортных данных, а в русских банках действует только платежная система "МИР", их тупо выкинули из VISA&MASTERCARD
Только кажись Китай работает с русскими "МИР" и "Qiwi" (и то не все торговые площадки и китайские банки)... А вот ТУРЦИЯ отказалась и от "МИР" и от "Qiwi"..когда пошли махинации мосбиржи с ДУТЫМ КУРСОМ РУБЛЯ... Чета типо сейчас у них курс 59 рублей за доллар, хотя реальный курс, больше 200 фублей