В армії РФ дефіцит сучасної та боєздатної техніки, - Міноборони Великої Британії
Росія направляє на фронт в Україну застарілі танки Т-62, що свідчить про дефіцит у неї сучасної й боєздатної техніки.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії", - заявили у відомстві.
Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєверодонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.
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Порошенко повіз на фронт взводні комплекти відеоспостереження.
Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.
Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?
Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.
А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
З 24 лютого окупанти втратили в Україні близько 1000 танків, понад 350 систем артилерії, але переважають у зброї, техніці та військових. Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-26-22/h_57c489609f04630129e2013bca2fb904 пише CNN.
Як зазначає представник Пентагону, окупанти все ще мають "більшість своїх можливостей".
"Вони вклали в цю боротьбу дуже багато своєї техніки та своїх військових, і українці зазнали втрат, росіяни зазнали втрат. Росіяни справді мають перевагу тут за кількістю засобів, які вони можуть застосувати до цієї боротьби з погляду людей, техніки та озброєння, і ми просто повинні це мати на увазі", - наголосив чиновник Міноборони США.
нам ******** та боєздатної зброї ,закличте до цього країни НАТО
і Україна переможе рашизм !
Вони закопають їх у землю по башти в три лінії в якості ДОТів на Півдні - в "голой степи", як ********** говорити наші недиванні експерти, пояснюючи відсутність наших оборонних позицій на виході з Криму.
Якщо доживемо - побачимо, чи ефективні такі лінії оборони в "голой степі".