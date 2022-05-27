В армії РФ дефіцит сучасної та боєздатної техніки, - Міноборони Великої Британії

Росія направляє на фронт в Україну застарілі танки Т-62, що свідчить про дефіцит у неї сучасної й боєздатної техніки.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії", - заявили у відомстві.

Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєверодонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.

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