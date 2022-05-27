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В армії РФ дефіцит сучасної та боєздатної техніки, - Міноборони Великої Британії

танк,т-62

Росія направляє на фронт в Україну застарілі танки Т-62, що свідчить про дефіцит у неї сучасної й боєздатної техніки.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії", - заявили у відомстві.

Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєверодонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни доправили до окупованого Мелітополя ешелон застарілих танків Т-62, - ОВА

Автор: 

армія рф (17160) Велика Британія (5535) розвідка (3854) росія (64871) танк (2057) техніка (1819)


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Топ коментарі
+18
У нас тоже не торт. И это даже не намек
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27.05.2022 09:11
+12
Курва, мені ця ситуація вже нао сто пи зділа. Начебто світові лідери проти пуйла. Начебто всі вони згуртовані. Начебто надають нам допомогу. Начебто якусь беспрецендентну. Начебто вже вирахували день нашої спільної над кацапами перемоги. Але все якесь вербально-віртуальне. А реалії це десятки тисяч наших замордованих українців та зруйнована країна. Тобто мільярд населення країн які нам начебто допомагають не в змозі дати по мордяці 140 міліонам козломордих. Чи не хочуть?
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27.05.2022 09:36
+9
Можливо, зебіл думав, що вони на танках на шашлики їхали та не підірвав мости?
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27.05.2022 09:15
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У нас тоже не торт. И это даже не намек
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27.05.2022 09:11 Відповісти
Наші танки нормальні і на голову вищі за ось це архаїчне
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27.05.2022 10:02 Відповісти
Може й так, але хто тоді захопив південь. І чим.
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27.05.2022 09:12 Відповісти
Можливо, зебіл думав, що вони на танках на шашлики їхали та не підірвав мости?
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27.05.2022 09:15 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZWtDPlHKqLeVTdH7-*****************************************************************************************************************************************************-51m-9P1z7zqpaEcpUyFwAr10YHE&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/pfbid0uWiLRVgBEZxqYcJx1aB41XGLNF8uSpw78LUoApmco6mc75agXr2WDF8BfMf6jPQdl?__cft__[0]=AZWtDPlHKqLeVTdH7-*****************************************************************************************************************************************************-51m-9P1z7zqpaEcpUyFwAr10YHE&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мая 2021 г. ·

Порошенко повіз на фронт взводні комплекти відеоспостереження.

Коли він був Головкомом - то власним рахунком привозив снайперські системи, які тепер "пєрєсталі стрєлять", і наші через це перетворились на мішені.

Тут доречно згадати як підстилка Коломойського нардеп Купрій писав якісь доноси через ту підтримку армії Порошенком - цікаво де те чучело тепер поділося?

Так от бойові системи відеоспостереження дозволять вести якісний моніторинг дій противника - "цілодобово, постійно, безперервно", як записано в Статутах, та зберігатимуть життя наших бійців, раз вже їм заборонено вести активні розвідувальні дії.

А ми спостерігатимемо за мовчанням "позитивних блогерів" з цього приводу та чергові істерики ротожопих "розслідувачів", але так і не почуємо хто ж вже два роки як "наживаєтся на вайне"?
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27.05.2022 09:47 Відповісти
Так хто ж, все таки, здав південь україни?
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27.05.2022 11:53 Відповісти
Про боєздатність старої зброї запитайте розрушені міста і села. Та і вбиває вона жорстоко. Проблема не в **********, легкості управління і захисту операторів, проблема в смертями. Не думаю,що є різниця між смертю від старої чи ******** зброї
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27.05.2022 09:13 Відповісти
Авжеж, є. Знищити ось таке старе легше, відсоток поломок в цього теж буде вищим
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27.05.2022 10:03 Відповісти
Но зато у них много злого голодного мяса, которое они кидают против нас, и котороесли ими не жалко.
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27.05.2022 09:14 Відповісти
Скоро конніцу Будьоного реанімують...
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27.05.2022 09:16 Відповісти
Так чи інакше, ця зброя також вбиває
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27.05.2022 09:17 Відповісти
не потрібно недооцінювати вони хочуть закидати залізом так вони старі адле як не як стріляють і головне ми змушені витрачати на це заліззя снаряди да і CNN каже-Представник Пентагону акцентує: слід мати на увазі, що росіяни справді мають перевагу тут за кількістю засобів, які вони можуть застосувати до цієї боротьби з погляду людей, техніки та озброєння.

З 24 лютого окупанти втратили в Україні близько 1000 танків, понад 350 систем артилерії, але переважають у зброї, техніці та військових. Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-26-22/h_57c489609f04630129e2013bca2fb904 пише CNN.

Як зазначає представник Пентагону, окупанти все ще мають "більшість своїх можливостей".

"Вони вклали в цю боротьбу дуже багато своєї техніки та своїх військових, і українці зазнали втрат, росіяни зазнали втрат. Росіяни справді мають перевагу тут за кількістю засобів, які вони можуть застосувати до цієї боротьби з погляду людей, техніки та озброєння, і ми просто повинні це мати на увазі", - наголосив чиновник Міноборони США.
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27.05.2022 09:17 Відповісти
Но у них их тысячи с бк и экипажем. И солярка без ограничений.
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27.05.2022 09:18 Відповісти
были такие ОАР назывались и шо таки
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27.05.2022 09:51 Відповісти
Якщо продовжувати в такому обсязі і темпі допомогу Україні, як і раніше, то війна затягнеться надовго. Але не на нашу користь. Бо про худого і товстого знають всі. І хто скоріше здохне. Тобто нам швидко необхідна дуже могутня зброя яка спроможна переломити ситуацію на нашу користь. Інакше повільний гаплик, який деякий час ще можна видавати за перемоги. Але ж в перспективі все рівно гаплик.
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27.05.2022 09:24 Відповісти
Тема для "самозаспокоєння" ???? може у них і застаріла техніка але її ДУЖЕ БАГАТО що дає їм можливість кидати в бій не шкодуючи. Особливо *********** яких у нас обмаль бо за часів гетьманства попередника підірвали всі склади і ніхто не поніс відповідальності. А в кацапів того добра хватає от і насипають зараз на Сході не жаліючи.
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27.05.2022 09:26 Відповісти
Запасів мало бо Стугни і Нептуни не закуплялись три роки, як і Богдана, хоча все було прийняте на озброєння з весни 2019р. Як і броніки, яких 16 тис. арештованих по справі Павловського, згнили на складі
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27.05.2022 09:30 Відповісти
Не бачу нічого обнадійливого у цьому. Для того, щоб використати залежалий хлам, ця війна підходить якнайкраще.
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27.05.2022 09:26 Відповісти
Незабаром і Т-34 привезуть, а потім БТшки підуть в ход.
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27.05.2022 09:27 Відповісти
Причому це українські танки з баз зберігання в Криму. Може вони просто хочуть їх використати як і наше зерно і метал Маріуполя?
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27.05.2022 09:27 Відповісти
Спасибі владі та народу Великої Британії ,не зупиняйтесь в постачанні
нам ******** та боєздатної зброї ,закличте до цього країни НАТО
і Україна переможе рашизм !
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27.05.2022 09:28 Відповісти
И тем не менее пока что они поддавливают хорошенько, у нас тоже с техникой пока - не фонтан.
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27.05.2022 09:29 Відповісти
пропорційно вони повинні почати втрачати більше людей. Тоді важливо посилити психологічну війну, переконати їх, що існують безпечніші та вигідніші альтернативи бою.
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27.05.2022 09:30 Відповісти
Орки не будуть використовувати ці Т62 в лобових атаках.
Вони закопають їх у землю по башти в три лінії в якості ДОТів на Півдні - в "голой степи", як ********** говорити наші недиванні експерти, пояснюючи відсутність наших оборонних позицій на виході з Криму.
Якщо доживемо - побачимо, чи ефективні такі лінії оборони в "голой степі".
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27.05.2022 09:30 Відповісти
Нажаль ефективні... До того ж це фактично 115 мм мобільна гармата, що швидко передислокується на місце прориву...
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27.05.2022 09:35 Відповісти
да вот очень эхфектифная пушке почему то уступала даже 83 мм с центуриона
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27.05.2022 09:53 Відповісти
Й що?
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27.05.2022 10:12 Відповісти
Курва, мені ця ситуація вже нао сто пи зділа. Начебто світові лідери проти пуйла. Начебто всі вони згуртовані. Начебто надають нам допомогу. Начебто якусь беспрецендентну. Начебто вже вирахували день нашої спільної над кацапами перемоги. Але все якесь вербально-віртуальне. А реалії це десятки тисяч наших замордованих українців та зруйнована країна. Тобто мільярд населення країн які нам начебто допомагають не в змозі дати по мордяці 140 міліонам козломордих. Чи не хочуть?
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27.05.2022 09:36 Відповісти
+1
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27.05.2022 09:45 Відповісти
Думаю не варто на це вестися. Техніки там повно, ще роки на 2 повоювати вистачить. Якщо темпи допомоги не зростуть то до кінця літа нам буде зовсім погано
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27.05.2022 09:37 Відповісти
Джохар Дудаев пророкував зовсім інше
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27.05.2022 09:44 Відповісти
Джохар Дудаєв не передбачив приходу до влади в Україні зе-команди...
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27.05.2022 11:45 Відповісти
У нас навіть застарілого не вистачає. Пофіг яка у тебе зброя, якщо ти атакуєш хвилями на широкому фронті. Танк - це танк, навіть якщо це T-62. Автомат - це автомат. А далекобійна гармата - це далекобійна гармата. А коли на одну M777 у ворога десятки радянських гаубиць, ця M777 - це як долонею по піхві, вибачте. Наші поточні "успіхи" на Донбасі це добре демонструють. При цьому не забуваємо що у ворога домінування у повітрі. Хз, мені здається, що успішно контратакувати ми можемо і без HIMARSів, аби у нас були сотні звичайних БМ Град. Або нас буквально завалять зброєю, або ми ніфіга не звільнимо. В атаці треба співвідношення хоча б 1 до 3, а реально 1 до 8. Для повномаштабної війни, як наша, треба купа озброєннь, а те що нам Західні союзники дають - це просто крокодилячі сльози.
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27.05.2022 09:48 Відповісти
уря унас было куча новых пушке а у финнов старье и твой делд махая красным знаменем чуга провёл дивизию на убой ведь пушка у вас много было иди к люсе и среюне под юпке
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27.05.2022 09:56 Відповісти
На 4-му місяці рашня має проблеми з ******** технікою. Це полегшує нам роботу і дає вірну картинку "фтарой армії галктики".
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27.05.2022 09:53 Відповісти
Хватит ныть Украинцы. Вон Чеченцы дали жару оркам в свое время, имея соотношение в живой силе 1 к 20, без танков и техники, имея только ограниченное количество РПГ. У вас же неограниченное количество Джавелинов, Нлавов, Стингеров, до хера другого вооружения от Западных партнеров, в том числе тяжелого, и многие тысячи бойцов-добровольцев со всего света. Делайте свое дело - защищайте свою страну и громите орков.
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27.05.2022 09:54 Відповісти
Чеченцы не выигрывали. Их купили. Но для того что бы их купили они терроризировали кацапов на кацапской земле. Да, убивали женщин, да убивали детей. Но это были жены и дети их убийц. На войне все средства хороши особенно если ты слабее физически. Так что я бы не думал сильно о морали взрывая метро в москве или детский садик в питере. Ибо если не мы их то они нас.
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27.05.2022 10:20 Відповісти
Скоро параша и Т-34 раскопает. Зачем без пользы ржаветь, пусть лучше сгорят у нас....
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27.05.2022 10:29 Відповісти
Проблема в тому, що її в них дох*я.
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27.05.2022 10:39 Відповісти
Посадят в них тунгусов. Их много. Трупами можно кого угодно закидать.
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27.05.2022 12:51 Відповісти
Предполагаю, что информация о разработке РФ лазерного оружия против дронов вброшена специально для того, чтобы направить по ложному пути ВПК США
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28.05.2022 16:17 Відповісти
 
 