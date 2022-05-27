Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 750 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1322 танки та 3246 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1322 (+7) од,

бойових броньованих машин - 3246 (+11) од,

артилерійських систем - 623 (+6) од,

РСЗВ - 201 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 206 (+0) од,

гелікоптерів - 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),

крилаті ракети - 115 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,

спеціальна техніка / special equipment - 48 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 128-ї ОГШБр ліквідували офіцера російських окупаційних військ Трошина. ФОТО

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.