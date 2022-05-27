Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 750 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1322 танки та 3246 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 750 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1322 (+7) од,
бойових броньованих машин - 3246 (+11) од,
артилерійських систем - 623 (+6) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 206 (+0) од,
гелікоптерів - 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),
крилаті ракети - 115 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,
спеціальна техніка / special equipment - 48 (+1).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
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Непременно поздравлю СРУсню с этой круглой цифрой. Пускай отметят это радостное событие фанфуриком боярки.
......что то тут не то.....
Теми 90 чудо-гаубицами про которых кричат из каждого угла, русский террористический рейх не отбить, к сожалению.
От цікаво, а в березні, коли в нас не було допомоги, резервів і було пекельне "рубилово" під Києвом, Харковом, Миколаєвом, Черніговом, а в орків була купа свіжих сил та техніки - нам не було важко?
А в квітні?
Таке враження, ніби хтось зв'язує нашим військовим руки і наказує потроху "здавати" й "не квапитися".
Бо ж, орків за найбільш скромними підрахунками "намолочено" вже 30 тисяч, і, як мінімум, 90 тисяч вибуло зі строю під поранень. І це не рахуючи того, що БТГ вважається небоєздатною вже після втрат в 30-35%. Не рахуючи величезної кількості особового складу в підрозділі, котрі внаслідок великих втрат просто вже не в змозі виконувати бойові задачі через нестабільний психічний стан, не рахуючи контужених, не рахуючи найбільшої кількості втрат саме бойових розрахунків. Не рахуючи повідомлень про розконсервацію ворогом вже допотопних Т-62. Не рахуючи підтягнення Україною резервів (офіційно багато разів вже озвучувалася чисельність наявна чисельність ЗСУ у 700 тис. особового складу) та міжнародної допомоги.
Не рахуючи заяви тих же американців, ще в квітні, по досягненню паритету України й РФ в танках та літаках.
І от при тому, що чисельність ЗСУ, та її оснащеність тільки збільшується, а в РФ-ії постійно падає, нам розповідають, які в "нас важкі й напружені бої і яка шалена перевага у ворога", і при тому, його втрати за останні два тижні різко поменшали, а натомість різко збільшився "хор голосів" про те, що нам "треба здавати території" й "домовлятися з росією про "мир", "бо інакше ""ця війна може тягнутися роками" і "зе" при тому починає розповідати, що, якщо ми будемо звільняти захоплені території силою, то матимемо втрати у сотні й сотні тисяч.
Плюс, всі ці гнилі розмови "про гарантії України" від агресора та від країн, котрі відверто, або саботують допомогу Україні, або грають "на два фронта" й мають з країною-агресором відверті бізнесові інтереси, і котрі здадуть нас при першій-ліпшій можливості тому ж таки агресору з потрохами.
- чесно кажучи, вся ця "картина", інформаційні повідомлення, котрі відверто суперечать одне одному, більше схожі на відвертий саботаж та спробу деморалізації Українського народу, аби примусити його морально "схвалити" капітуляцію, та, тим самим, вивести росію з під санкцій, дати росії поновити боєздатність, та, незабаром, таки знищити Україну, але вже остаточно, навіки.
1. В кожній війні, щоб підняти бойовий дух, завжди завищують оцінки втрат серед ворога;
2. Нещодавно, британська розвідка повідомляла, що ймовірно Росія втратила у війні з Україною, за неповні 3 місяця ~12 000 орків, що майже дорівнює втратам в Афганістані радянських солдат за більш ніж 9 років війни
3. Нещодавно, тут на цензоры писалось, що ЗСУ повністю знищили 17 БТГ в російській БТГ ~ 800 орків, що 17*800=13 600
4. Офіційні цифри від генштабу в деякі дні, які як мінімум виглядають дивно. Наприклад, декілька днів тому, за офіційними даними генштабу, по танка було втрат 7 одиниць, по артилерії 6, та декілька БТР, а "200-х" 250 трупів... Цифри виглядають дивно, та нелогічно. Вони що, піхотою без техніки в атаку їдуть?
Насправді, ми напевне ніколи не дізнаємось, скільки орків назавжди залишились в українській землі, тому що в такій війні як зараз, навіть приблизно не можна порахувати втрати ворога.
Тому цифри від генштабу в ~30 000 двухсотих, можуть бути як завищені в 2-3 рази, так і занижені в 2-3 рази, а можуть бути і +/- правдиві. Але логіка війни, та деякі аргументи з сторонніх ресурсів, таких як розвідки США, Великої Британії, "говорять" про те, що цифри втрат, скоріш за все завищені, як мінімум в 2 рази.
- відверта неправда. Так, втрати інколи можуть не розголошувати. Як й інколи можуть перебільшувати втрати противника. Ключові слова: можуть й інколи. Але не обов'язково.
Далі, в нас із самого початку була вибрана й оголошена стратегія найбільш скромного та точного, підтвердженого підрахунку втрат ворога. Це важливо як з огляду оцінки боєздатності супротивника для подальшого планування операцій, так і для підтримання довіри до вищого військово-політичного керівництва як в Армії, так і в Народу, так і в союзників. При тому, з самого початку, також, була, фактично, оголошена стратегія не розкриття об'єму втрат серед захисників України. Це не є якимось "секретом" в Україні ні для кого.
2. Іноземні розвідки подають, як правило, тільки ті цифри, в яких вони або 100% впевнені, мають підтвердження, або, як варіант, ті цифри, які диктує їм "політична кон'юктура". З огляду на це, вони зацікавлені радше зменшувати цифри аніж перебільшувати їх на нашу користь. Це перестраховка й питання довіри. Але повнішої інформації ніж наші військові з полів, в цьому питанні вони навряд чи мають. Нагадаю, що в нас кілька сотень кілометрів фронту, де точаться різної інтенсивності бої, і інформація в Генштаб передається безпосередньо командирами і вже потім Генштаб оприлюднює ті чи інші цифри. І Генштаб, так само, з вищенаведеної логіки, радше зменшить число втрат противника, аніж перебільшить.
3. "Нещодавно, тут на цензоры писалось, що ЗСУ повністю знищили 17 БТГ в російській БТГ ~ 800 орків, що 17*800=13 600"
- така сама маніпуляція. Бо "повністю знищенна БТГ" можна розуміти й як винищена вщент, доноги. Але є купа БТГ, що втратили 30, 40, 50, 60, 70, 80 відсотків особового складу.
Загальні ж втрати противника вбитими в 13 тисяч на кілька тисяч кілометрів фронтів на три місяці інтенсивних боїв із широким застосуванням авіації, артилерії та ракетного озброєння виглядають, як мінімум, сміховинними. Коли купа тільки попаленої ворожої техніки разом з екіпажами вже сягнула 4568 самих тільки танків та ББМ, кожна з яких має хоча б три члени екіпажу і з огляду на це втрати противника мали б сягнути вже 13700 чоловік. І це не рахуючи "десанту" до 6-7 чоловік в ББМ-ах, не рахуючи автотранспорту з екіпажами, згорілими вщент, не рахуючи екіпажу потоплених катерів, кораблів, збитих вертольотів і т.д. І ці ворожі екіпажі, зазвичай, навіть в статистику не зараховуються. Та й як їх зараховувати, якщо після влучення "Стугни" або "Джавеліна", від того екіпажа, залишаються хіба тільки незрозумілі обсмалені рештки, нагар, фрагменти тіл? Коли наприклад вигорає начисто алюмінієва БМП і від неї самої залишається хіба що половина, ви кого там після того зможете знайти і ідентифікувати? Єдине що залишається, то хіба ідентифікація та підрахунок тіл знищених ворогів де є відеофіксація з безпілотника чи інших засобів, відеофіксація конкретних уражених цілей, або коли заходять вже наші військові і роблять додаткову оцінку + можлива непряма оцінка втрат.
Так от за самими лише екіпажами танків та ББМ ми вже виходимо на мінімальну оцінку 13700 чоловік особового складу. Але є ще тиловий, обслуговуючий персонал, є шалена купа десанту ББМ-ів - механізована піхота, є розрахунки артилеристів, водії автотранспорту, ціла купа моторизованої піхоти - солдати у вантажівках. Когось наші палять разом з транспортом, когось вже вибивають "в полях" "поштучно" чи "оптом", артилерією і достеменно не завжди відомо, скільки й де їх було випалено. Тому рахують зазвичай те, що можуть порахувати напевне. Щоби мати мінімальну точну правдиву оцінку. А є такі місця де й порахувати неможливо, бо згоріла "беха" вщент, з підривом БК, і там тільки гусінь, ніжня половина, купа розплавленого алюмінію, і десь поодаль двигун і башта, і в ліпшому разі може якесь обвуглене тіло, чи його половина. А було в тій "бесі" 3 чоловік, чи 9 - можна лише здогадуватися. Або перепахана артилерією "ділянка", де від ворожого розрахунку залишилися "сама сира земля" (с) й може якась кількість тіл не перемелених на фарш. Або, та ж сама "Москва" з півтисячею екіпажу, з якого вижило хіба 50-60 чоловік? - один з типових прикладів, де екіпаж в статистику не потрапив. То про які 13600 взагалі може бути мова? Коли, за перехопленими даними (місячної давнини?) на росії вже недорахувалися на той час були безвісті зниклими 32000 чоловік, це не рахуючи офіційно загиблих - проходила така інформація. І це ми навіть не рахуємо ОРДЛО, де чоловіків просто вигрібають на вилицях геть усіх, а зараз вже роблять рейди і по домівках і вигрібають усіх там? Бо немає вже кого брати. Чи відставні російські льотчики генерал-майори, котрих росія вже вимушена саджати за штурвали винищувачів і яких збивають в небі над Україною? Або розконсервовані російські Т-62? Це, теж, напевне, від "занижених втрат" ворога? Не кажучи вже про залучення курсантів училищ, та усілякого відвертого зброду, найманців, просто "гарматного м'яса"? Не кажучи про дані розвідки, згідно з якими, за аналізом навіть відкритих російських джерел, і вони тут наводилися не один десяток разів, деякі їхні військові підрозділі фактично повністю припинили своє існування, бо їх особовий склад було тотально знищено в Україні?
4. "4. Офіційні цифри від генштабу в деякі дні, які як мінімум виглядають дивно. Наприклад, декілька днів тому, за офіційними даними генштабу, по танка було втрат 7 одиниць, по артилерії 6, та декілька БТР, а "200-х" 250 трупів... Цифри виглядають дивно, та нелогічно. Вони що, піхотою без техніки в атаку їдуть? "
- фронт нині являє собою кілька сотень кілометрів. І ці дані подаються з усіх ділянок фронту. Десь бойові дії йдуть інтенсивно, і там ворог йде на прорив з танками, піхотою, ББМ, десь тривають позиційні бої та артилерійські дуелі. А якщо на якійсь ділянці ви накрили ворожий артилерійський розрахунок, чи ДРГ, просто групу піхоти десь біля окопів і зафіксували це з безпілотника, наприклад, порахували тіла - то звідки там взятися танкам? А скільки сотень кілометрів в нас саме таких ділянок фронту?
В підсумку, з огляду на шалену кількість самої лише спаленої ворожої техніки, тривалість та інтенсивність боїв, протяжність фронту у тисячі кілометрів, то виглядає так, що навіть офіційна цифра втрат особового складу ворога у 30 тисяч вбитими, оприлюднена Генштабом України, виглядає досить таки "скромною" і є вже відчутно заниженою. А тому будь-які спроби занизити цю цифру в черговий раз виглядають радше як акт психологічного впливу на українців з метою деморалізації та тиску на них, з метою нав'язати вбивчу для України капітуляцію та непоправну втрату людей, території, економічного потенціалу, що зрештою, в подальшому, зробить Україну ще більш вразливою для агресії росії.
І ця думка лише підтверджується цілим "хором голосів" із різних країн, що нав'язують Україні капітуляцію (а отже й подальше знищення росією) під "соусом" різних "перемовин про мир з росією" та "гарантій для України" про "ненапад" від тої ж таки росії та її бізнесових партнерів з ЄС чи Азії. А також фактичне затягування надання військової допомоги Україні адміністрацією Президента США, чи прохання, ще два місяці тому, звідти ж, "скромніше рахувати втрати росіян". Або виступи усіляких агентів Москви- кісенджерів та замовні публікації в явно заангажованих NYT і їм подібних. І ви до цього хору голосів "друзів України" впевнено доєдналися.
Бо якщо хочеш довести інформацію до абсурду, треба ж згадати "жидомасонів", правда? Або наліпити на неї "ярлик" "теорії змови" чи приплести "рептилоїдів з Нібіру" так? Начебто й без цього в світі немає конкуренції, боротьби, монопольних змов, гри на ринках, війн й захоплення чужих територій?
Знаєте, за вашою логікою, усі розвідки світу, спецслужби - вони взагалі даремно їдять свій хліб та лише дарма витрачають кошти платників податків - бо ж влаштовують "якісь таємні спецоперації під ковдрою" і ловлять якихось "незрозумілих таємних шпигунів". - Напевне, то в них просто "паранойя" і їм просто немає чим зайнятися, і світ наш влаштований так, що, наприклад, араби чи іранці, не хочуть зтерти, Ізраїль з обличчя Землі, і Китай ні за ким не шпигує і не краде технології, і ні на кого ніколи не нападав і планів таких навіть немає, і росія ніколи ні на кого не нападала й ніколи не проводила геноцид серед захоплених народів, і двох світових воєн теж не було із глобальним переділом світу та ринків, і на цьому також жодна наївна душа не заробила геть нічого. Звичайно.
Сенс занижувати втрати росіян в Україні якраз є. Будь-які спроби занизити цю цифру в черговий раз виглядають радше як акт психологічного впливу на українців з метою деморалізації та тиску на них, з метою нав'язати вбивчу для України капітуляцію та непоправну втрату людей, території, економічного потенціалу, що зрештою, в подальшому, зробить Україну ще більш вразливою для агресії росії.
І ця думка лише підтверджується цілим "хором голосів" із різних країн, що нав'язують Україні капітуляцію (а отже й подальше знищення росією) під "соусом" різних "перемовин про мир з росією" та "гарантій для України" про "ненапад" від тої ж таки росії та її бізнесових партнерів з ЄС чи Азії.
Тим більше, в України дуже багато є чого "брати". Це і величезні запаси сланцевого газу, на території тих же таки окупованих Донеччини чи Луганщини, Харківщини. Це і величезні поклади літію - на тому ж таки Донбасі чи Запоріжжі. Чорноморські нафтогазові родовища, найродючіші чорноземи, величезний логістичний, промисловий, людський потенціал. І охочих до того чимало. То й же таки Китай.
Але ви це подаєте як "казки і фантазії". Мовляв, нікому в світі та Україна "не треба".
Хреново, блин.