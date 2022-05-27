Білий дім очікує мінімального впливу дефолту РФ на американську та світову економіку, - Reuters
Білий дім очікує мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту РФ після того, як Вашингтон вирішив не продовжувати дію генеральної ліцензії, яка дозволяла Росії обслуговувати зовнішній борг.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Ми очікуємо, що вплив на США та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже була фінансово ізольована", - сказала речник Білого дому Карін Жан-П'єр.
Також вона зазначила, що міністерство фінансів продовжує моніторинг і веде бесіди зі світовою фінансовою спільнотою.
Сполучені Штати підштовхнули Росію ближче до межі історичного дефолту в середу, не продовживши її ліцензію на виплати власникам облігацій, оскільки Вашингтон посилює тиск після дій Росії в Україні. Зазначається, що західні санкції, запроваджені після 24 лютого, і контрзаходи з боку Москви ускладнили переміщення грошей через кордони, проте РФ намагалася продовжувати платити власникам облігацій.
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ана кааааак разваліца - так будіті знать!