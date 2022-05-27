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Білий дім очікує мінімального впливу дефолту РФ на американську та світову економіку, - Reuters

дефолт,рубль

Білий дім очікує мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту РФ після того, як Вашингтон вирішив не продовжувати дію генеральної ліцензії, яка дозволяла Росії обслуговувати зовнішній борг.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Ми очікуємо, що вплив на США та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже була фінансово ізольована", - сказала речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Також вона зазначила, що  міністерство фінансів продовжує моніторинг і веде бесіди зі світовою фінансовою спільнотою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін США вирішив позбавити Росію можливості обслуговувати її суверенний борг

Сполучені Штати підштовхнули Росію ближче до межі історичного дефолту в середу, не продовживши її ліцензію на виплати власникам облігацій, оскільки Вашингтон посилює тиск після дій Росії в Україні. Зазначається, що західні санкції, запроваджені після 24 лютого, і контрзаходи з боку Москви ускладнили переміщення грошей через кордони, проте РФ намагалася продовжувати платити власникам облігацій.

дефолт (204) росія (64871) США (22417) економіка (924)


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Да и сама Параша уже никак не влияет на мировую экономику. Всё её влияние на планету заключается только в вони от большой кучи дерьма посреди чистого сада.
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27.05.2022 09:38 Відповісти
Шось довго той дефолт до кацапів йде. Вже й квітень пройшов і травень закінчуєтся, а кацапи й досі по декілька мільярдів євро кожен день отримують за свій вонючий газ та нафту від партЬНЬОрів з Європи... Тай курс кацапсячого срубля укріпився в два рази. Прикро, але це є правда... На жаль...
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27.05.2022 09:50 Відповісти
Європа повинна підготуватися. Буде також ембарго, але ЄС хоче мінімальних збитків.
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27.05.2022 10:08 Відповісти
Белому Дому лучше сто раз пересчитывать влияние Рашки на економику, чем один раз дать нам нормальное вооружение (если сами боятся) чтобы мы Пидоросию добили и больше она не кошмарила весь мир
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27.05.2022 09:50 Відповісти
ніт, расісюшка мосщная міравая діржава!
ана кааааак разваліца - так будіті знать!
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27.05.2022 09:57 Відповісти
Нарешті!!!Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России и альтернативный ЕС, сообщает итальянское издание Corriere Della Sera
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27.05.2022 09:58 Відповісти
 
 