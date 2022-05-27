У Маріуполі на території школи внаслідок детонації російського снаряду Град загинула дитина, - Андрющенко
26 травня у Маріуполі на території школи №30 внаслідок детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.
Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Учора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик. Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій", - йдеться у повідомленні.
"Будьте обережні. Кожного дня кажіть дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та інншу зброю", - додав Петро Андрющенко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн
показати весь коментар27.05.2022 10:00 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар27.05.2022 10:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль