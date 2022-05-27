У Маріуполі на території школи внаслідок детонації російського снаряду Град загинула дитина, - Андрющенко

26 травня у Маріуполі на території школи №30 внаслідок детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик. Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій", - йдеться у повідомленні.

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"Будьте обережні. Кожного дня кажіть дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та інншу зброю", - додав Петро Андрющенко.