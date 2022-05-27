УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10702 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
58 294 316

Якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не має сенсу, - "слуга народу" Безугла

безуглая

"Слуга народу" Мар’яна Безугла вважає, якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не матиме сенсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Безугла написала на своїй фейсбук-сторінці.

"Якщо Служба безпеки України нічого не зробить щодо Юрія Бутусова, який постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії, вважатиму, ніяка поступова реформа вже не має сенсу.

Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі.

Іван Баканов, це ганьба", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Депутати хочуть прибрати заборону командирам на війні вбивати дезертирів та порушників. ДОКУМЕНТ

Автор: 

СБУ (12761) Бутусов Юрій (3574) Безугла (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+132
Потвора зелена, ти вже розібралась хто злив вагнерівців?
показати весь коментар
27.05.2022 10:03
+103
Ты на кого рот раскрыла. хабалка?????
показати весь коментар
27.05.2022 10:03
+97
***** крашена.
показати весь коментар
27.05.2022 10:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
с такими лживыми тварями во власти как она УКРАИНА может проиграть войну!
показати весь коментар
27.05.2022 15:24 Відповісти
РУКИ ПРОЧЬ ОТ БУТУСОВА!!!! а эту мразь выслать её хозяквам в рашку к ***** и фсб!
показати весь коментар
27.05.2022 15:28 Відповісти
Іван Баканов, це ганьба

У цієй тезі повність підтримую .. Баканов це ганьба СБУ
показати весь коментар
27.05.2022 15:40 Відповісти
РУКИ ГЕТЬ ВІД БУТУСОВА !!!
показати весь коментар
27.05.2022 15:59 Відповісти
Я поняла, почему партию "слуга народа" ненавидят в народе, и, чем дальше, тем хуже,
Это всё из-за таких вот дурных членов. Ей бы кожанку, наган и в ЧЕКА. На расстрел водить!
Позакрывали другие оппозиционные каналы, а теперь взялись за Цензор.
Как говорил лавров "Дыбилы, бл...!" Это происки власти, они решили, что, если народу, как
обезьяне, закрыть глаза, рот и уши, то делай с ним, что хошь. То военных прорежали, а теперь
за журналистов взялись. Не стоит! Бутусов - воин, а вы дармоеды!
показати весь коментар
27.05.2022 16:03 Відповісти
Безумной хочется на фронт?
показати весь коментар
27.05.2022 16:18 Відповісти
бездумна безугла - дура зеленая. Кто вагнеровцев слил?
показати весь коментар
27.05.2022 18:56 Відповісти
І ввійде ця почвара в новітню українську історію, як "Мар'яна Безмозгла"
показати весь коментар
27.05.2022 19:35 Відповісти
Эта тупая безголовая зеленая тварь еще рот открывает,у неё призывной возраст,вот и кандидат на фронт - тупица!
показати весь коментар
27.05.2022 21:04 Відповісти
На фронт её срочно. Там её научат как себя вести не причиняя вреда ВСУ и УКРАИНЕ. СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
27.05.2022 21:19 Відповісти
Потроху вилазять зелепухи. А Мар'янка, вона *******.
показати весь коментар
27.05.2022 21:41 Відповісти
Если Украина в ближайшее время не избавиться от малоПИД. ..роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда быть беде...
показати весь коментар
27.05.2022 23:30 Відповісти
Що за тварина ця безугла де живе .уроддіна
показати весь коментар
28.05.2022 00:03 Відповісти
напевно десь там Шуфріч підтерає руки
показати весь коментар
29.05.2022 09:51 Відповісти
а: 1) почему до сих пор эта патриотка не на передовой !!??? 2) почему до сих пор с нее не снята депутатская неприкосновенность и не открыто расследование по факту оказания незаконного давления на деятельность государственного правоохранительного органа спец.назначения! кстати этот орган подчинен Президенту Украины и только подотчетен ВРУ, а не конкретному депутату, группе, фракции !!
показати весь коментар
30.05.2022 09:52 Відповісти
Так так((То Бутусов розгойдує човен,що на шашлик на пєрвамай їхав.
показати весь коментар
31.05.2022 21:54 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 