Якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не має сенсу, - "слуга народу" Безугла

"Слуга народу" Мар’яна Безугла вважає, якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не матиме сенсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Безугла написала на своїй фейсбук-сторінці.

"Якщо Служба безпеки України нічого не зробить щодо Юрія Бутусова, який постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії, вважатиму, ніяка поступова реформа вже не має сенсу.

Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі.

Іван Баканов, це ганьба", - йдеться в повідомленні.

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