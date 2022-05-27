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Новини Війна
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Причиною продовольчої кризи є вторгнення Росії в Україну, а не санкції, – посол Канади Ґаладза

зерно,экспорт

Світ зможе ефективніше впливати на рішення РФ щодо відкриття коридорів для вивезення українського зерна, коли чітко зрозуміє, що причиною продовольчої кризи є розв’язана Росією війна, а не санкції.

Таку думку висловила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза в інтерв’ю "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що вчора мала розмову з міністром сільського господарства Миколою Сольським, під час якої обговорювалися технічні питання канадської допомоги для розблокування експорту українського зерна. Окрім того, Канада також може на міжнародному дипломатичному рівні допомогти всьому світу точно зрозуміти витоки продовольчої кризи.

"Росія дуже хоче, щоб світ думав, що це через санкції, або через те, що Захід керує Україною, а це зовсім не так. Ця криза йде тому, що Росія напала на Україну, через вторгнення Росії в Україну. І коли це зрозуміють, то ми сподіваємось, що ті країни зможуть впливати на рішення Російської Федерації щодо відкриття коридорів для вивезення того зерна", - сказала Ґаладза.

У цьому контексті вона акцентувала, що тільки через Одесу, через морські коридори Україна зможе вивезти той обсяг зерна, який потрібен на міжнародному ринку.

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"400 мільйонів людей на рік їдять те, що Україна вирощує. А тепер це продовольство застрягло в Одесі. Канада бере участь у міжнародних засіданнях, у тому числі G7, і ми шукаємо, як можемо допомогти", - зазначила дипломат.

Автор: 

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27.05.2022 10:21 Відповісти
Tatamurcia

@Tatademurcia

https://twitter.com/Tatademurcia/status/1529534960532701184

Война вскрыла гнойники и хронические болезни многих обществ. Такое ощущение, что во время пандемии там потеряли не только иммунитет, но и совесть. Запасов пшеницы осталось на 10 недель? Что вы говорите? Вы хотите жрать? Поздравляю. А Украина хочет жить!
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27.05.2022 10:46 Відповісти
when Russia tells Africans that Ukraine must not resist. to remind Africans of the experience of colonialism.
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27.05.2022 10:47 Відповісти
 
 