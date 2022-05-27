Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів на Донеччині залишилися без води через пошкодження водогону, - Кириленко
Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів залишилися без води на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це - наслідок пошкодження Другого Донецького водогону.
"Фахівці Води Донбасу виїхали, щоб встановити місце та причину пошкодження, але потрапили під обстріл і змушені укритися у безпечному місці. Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки", - зазначив Кириленко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль