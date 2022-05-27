Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів на Донеччині залишилися без води через пошкодження водогону, - Кириленко

Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів залишилися без води на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це - наслідок пошкодження Другого Донецького водогону.

"Фахівці Води Донбасу виїхали, щоб встановити місце та причину пошкодження, але потрапили під обстріл і змушені укритися у безпечному місці. Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки", - зазначив Кириленко.

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