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Новини Війна
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Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів на Донеччині залишилися без води через пошкодження водогону, - Кириленко

вода

Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів залишилися без води на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це - наслідок пошкодження Другого Донецького водогону.

"Фахівці Води Донбасу виїхали, щоб встановити місце та причину пошкодження, але потрапили під обстріл і змушені укритися у безпечному місці. Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки", - зазначив Кириленко. 

Також читайте: За добу росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Автор: 

обстріл (28171) Донецька область (8291) водопостачання (831) вода (1176) Кириленко Павло (907)


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