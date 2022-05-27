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Бутусов про Безуглу: Нардеп відверто втручається в роботу СБУ. Сподіваюсь, що партія "Слуга народу" не промовчить і дасть оцінку

бутусов,білогорівка

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував слова "слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка звинуватила його у "підіграванні Росії" та закликала СБУ "щось із цим зробити".

Про це журналіст повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутат, яка вимагала розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів, тепер вимагає від СБУ щось зробити зі мною, інакше буде вимагати "перезапуск гнилої системи"

Три дні тому я розкритикував законопроєкт депутата комітету по обороні Мар’яни Безуглої, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це "Ни шагу назад!" і сталінський наказ 227 у виконанні "слуги народу". У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака "гнилої системи" і "ганьба" для голови СБУ Івана Баканова. Через мене Безугла вимагає "перезапуск" СБУ.

Тобто все добре було в СБУ, а "гнилою" Служба є, на думку Мар’яни, через те що не не робить щось зі мною, журналістом", - пояснив він.

Бутусов нагадав, що Безугла є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету по обороні, який контролює СБУ, і таким чином, вона використовує службове становище щоб вимагати від СБУ дій проти нього.

"Якщо у "слуги народу" Безуглої є підстави для звинувачень, вона зобов’язана подати заяву про злочин до СБУ, а не вимагати незаконних дій від посадовців, яких вона контролює. Звичайно, Безугла зробила цей ганебний пост, тому що намагається уникнути відповідальності за свої діі та бездіяльність напередодні вторгнення, про які я й писав весь час як до війни так і зараз", - наголосив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не має сенсу, - "слуга народу" Безугла

"Ця заява Безуглої свідчення, що якщо зі мною щось трапиться, то замовник вже визначений. Наше листування у месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що "після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити".

Звертаюсь до керівництва Офісу Президента дати пояснення, чи є заява Безуглої щодо мене погоджена з ОП, чи поділяє керівництво партії "Слуга народу" звинувачення свого депутата, та чи є вимоги "щось зробити" зі мною в обмін на перезавантаження СБУ позицією керівництва країни. Можливо, що слова Безуглої про Єрмака це провокація та дезінформація, треба розібратись. Щоб суспільство усвідомлювало відповідальність, у разі чого.

Також прошу журналістів звернутись до пані Безуглої з проханням розблокувати листування у месенджері та показати останнє повдомлення, яке вона мені надіслала, в якому згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком. Вважаю, що приховувати це депутату Безуглій не варто, країна має знати.

Чекаю на відповідь Банкової та СБУ, у діяльність якої відкрито втручається та віддає незаконні вказівки народний депутат. Сподіваюсь, що партія "Слуга народу" не промовчить, і дасть оцінку. Я на фронті, мене не складно знайти", - підсумував Бутусов.

Раніше повідомлялось, що "Слуга народу" Мар’яна Безугла вважає, якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не матиме сенсу.

Читайте: Депутати хочуть прибрати заборону командирам на війні вбивати дезертирів та порушників. ДОКУМЕНТ

Автор: 

СБУ (12761) Бутусов Юрій (3574) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+58
Поки ЗСУ відстоюють Державу і гинуть, зелене лайно, знищує її із середени. Разом із своїм лідором, який задидав своїми сраними відосиками вже все і всіх навколо. Остогидло
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27.05.2022 10:44
+58
Я просто не уявляю ситуації, що б десь на Заході депутат давав вказівку силовикам розібратися з неугодним журналістом..
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27.05.2022 10:45
+47
Дай їм волю,ця влада була б хуже Піночета
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27.05.2022 10:41
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Самое страшное, что дело вовсе не в Безуглой. Страшно то, что там ВСЕ такие вот "Безуглые". И эта шобла продолжает сидеть на своих местах, вести экономику Украины к катастрофе и создавать проблемы на фронте.
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27.05.2022 12:25 Відповісти
Дивлячись на поведінку дебілів зі Слуг народу і їхнього блазня, розумієш як нам не хватає хунти, я готовий навіть замовити мундир для майбутнього українського Піночета.

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27.05.2022 12:25 Відповісти
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27.05.2022 12:27 Відповісти
«розділений дім не витримує». Треба утримуватися від бійок і сварки один з одним до закінчення війни. Спочатку перемогти Росію, і для цього потрібно працювати разом.
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27.05.2022 12:37 Відповісти
Ні, зрадників, а Боневтік зрадник, треба вимітати вже, з ними перемоги не буде.
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27.05.2022 12:49 Відповісти
Дааа...хто б міг подумати...коли вся країна,наші воїни,волонтери,підприємці включилися в боротьбу з ворогом,наші деякі придурошні слуги наріду займаються відвертою дурнею...
Мало того ще й шкодять...сумно...
Проте висновки буде зроблено...після нашої Перемоги...хтось просто піде ...комусь "допоможуть"...
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27.05.2022 12:38 Відповісти
Пане Юрію, чекайте скоро свідчення Медведчука про Вас)))
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27.05.2022 12:55 Відповісти
Промовчать це 100%, а ще можуть завести на Бутусова кр.справу, за що ? А немає значення....
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27.05.2022 13:00 Відповісти
оставлю здесь. Может надо кому

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27.05.2022 13:10 Відповісти
Консерва рот відкрила. І раптово спалилася.
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27.05.2022 22:54 Відповісти
мабуть закон не стосується журналістів, які хочуть заробити побільше переглядів для свого сайту
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27.05.2022 13:30 Відповісти
Цей закон не стосується віруючих у шашлики травня зелених мух, та транквілізаторів від ОП "щоб не було заторів біженців, яких танками прийшлося б..." А саме цікаве, що серед Слуг дуже багато військових експертів, які ніколи не були у війську. Особливо багато серед них "спецназівців", "розвідників" та "службовців безпеки".
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27.05.2022 14:43 Відповісти
коли людина пропонує комусь- ( Пропоную вгамувати емоції і взагалі абстрагуватись від особистості цієї колоритної панночки.),а дальше строчить на емоціях факти, то тим самим вона себе видає. Вгамуй свої емоції і пошукай факти ,про які свідчив Бурба ,Вже очевидно для чого панночка безугла і хто її напоумлював в справі з "вагнерівцями" це одні і тівж "ліца" котрі збираються відновлювати Україну(не виключено з рашистською окупацією )
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27.05.2022 13:37 Відповісти
И как такие дуры . как Безугла, ещё находятся в ВР!! Ведь мы помним как эта дура практически за уши спасла президента Зеленского и его брехливую команду от скандала с бандитами-Вагнеровцами в Минске!!
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27.05.2022 13:27 Відповісти
Вона не безугла, вона безмозгла.
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27.05.2022 13:33 Відповісти
Безугла своєю поведінкою в комісії по вагнерівцям показала високу здатність догождати ОП і Самому, тому вона може зараз посилатися на "дружбу" з Єрмаком. Це підтверджує її розумові вади, проте вона цього не розуміє.
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27.05.2022 14:43 Відповісти
все так
але відео з мостом було зайве на мою думку
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27.05.2022 14:53 Відповісти
Юрію! Ви там пообережніше на передовій, не геройствуйте!
Нам потрібно, щоб такі люди, як Ви займалися після перемоги відновленням держави та її інституцій, а не те Безумне нещастячко, яке не може зліпити логічно кілька речень.
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27.05.2022 15:16 Відповісти
Незадовго до нападу росії було опубліковано стенограму виступу безуглої на якомусь енергетичному форумі. Неохота зараз шукати... З того словесного випорожнення не можна зрозуміти взагалі нічого. Якісь шматки фраз, абсолютно нема логіки, словом - марення... Можливо, вона щось тоді покурила, але, якщо це постійний стан, то медбратикам з психушки пора хапати ноші і поспішати... До речі, після того виступу її надовго " прибрали" з ефіру. Хто голосує за таке, гм, ніщо ? Ну, і так, так, саме з єрмаком вони щось там відновлюватимуть.
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27.05.2022 15:36 Відповісти
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