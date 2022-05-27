Бутусов про Безуглу: Нардеп відверто втручається в роботу СБУ. Сподіваюсь, що партія "Слуга народу" не промовчить і дасть оцінку
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував слова "слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка звинуватила його у "підіграванні Росії" та закликала СБУ "щось із цим зробити".
Про це журналіст повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутат, яка вимагала розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів, тепер вимагає від СБУ щось зробити зі мною, інакше буде вимагати "перезапуск гнилої системи"
Три дні тому я розкритикував законопроєкт депутата комітету по обороні Мар’яни Безуглої, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це "Ни шагу назад!" і сталінський наказ 227 у виконанні "слуги народу". У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака "гнилої системи" і "ганьба" для голови СБУ Івана Баканова. Через мене Безугла вимагає "перезапуск" СБУ.
Тобто все добре було в СБУ, а "гнилою" Служба є, на думку Мар’яни, через те що не не робить щось зі мною, журналістом", - пояснив він.
Бутусов нагадав, що Безугла є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету по обороні, який контролює СБУ, і таким чином, вона використовує службове становище щоб вимагати від СБУ дій проти нього.
"Якщо у "слуги народу" Безуглої є підстави для звинувачень, вона зобов’язана подати заяву про злочин до СБУ, а не вимагати незаконних дій від посадовців, яких вона контролює. Звичайно, Безугла зробила цей ганебний пост, тому що намагається уникнути відповідальності за свої діі та бездіяльність напередодні вторгнення, про які я й писав весь час як до війни так і зараз", - наголосив журналіст.
"Ця заява Безуглої свідчення, що якщо зі мною щось трапиться, то замовник вже визначений. Наше листування у месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що "після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити".
Звертаюсь до керівництва Офісу Президента дати пояснення, чи є заява Безуглої щодо мене погоджена з ОП, чи поділяє керівництво партії "Слуга народу" звинувачення свого депутата, та чи є вимоги "щось зробити" зі мною в обмін на перезавантаження СБУ позицією керівництва країни. Можливо, що слова Безуглої про Єрмака це провокація та дезінформація, треба розібратись. Щоб суспільство усвідомлювало відповідальність, у разі чого.
Також прошу журналістів звернутись до пані Безуглої з проханням розблокувати листування у месенджері та показати останнє повдомлення, яке вона мені надіслала, в якому згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком. Вважаю, що приховувати це депутату Безуглій не варто, країна має знати.
Чекаю на відповідь Банкової та СБУ, у діяльність якої відкрито втручається та віддає незаконні вказівки народний депутат. Сподіваюсь, що партія "Слуга народу" не промовчить, і дасть оцінку. Я на фронті, мене не складно знайти", - підсумував Бутусов.
Раніше повідомлялось, що "Слуга народу" Мар’яна Безугла вважає, якщо СБУ нічого не зробить щодо Бутусова, ніяка поступова реформа відомства вже не матиме сенсу.
Будь ласка, зачекайте...
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Мало того ще й шкодять...сумно...
Проте висновки буде зроблено...після нашої Перемоги...хтось просто піде ...комусь "допоможуть"...
але відео з мостом було зайве на мою думку
Нам потрібно, щоб такі люди, як Ви займалися після перемоги відновленням держави та її інституцій, а не те Безумне нещастячко, яке не може зліпити логічно кілька речень.