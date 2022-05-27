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Греція і Кіпр підтримують членство України в ЄС, але проти прискореного процесу вступу, - ЗМІ

євросоюз

Греція та Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискореного процесу вступу, як запропонували кілька східноєвропейських країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv Greece.

Позиція Греції полягає в тому, що необхідно дотримуватись усіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС, заявили джерела в грецькому міністерстві закордонних справ.

Водночас Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути продовжений і прискорений, повідомили джерела.

Вони додали, що Афіни наполягають на тому, що європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

На запитання, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні, джерело, близьке до цього питання, сказало, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії. Загалом позиція Греції може бути позитивною за умови, що серед держав-членів буде одностайність у цьому питанні, чого на цей момент немає.

Що стосується Республіки Кіпр, джерела в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Європейської комісії.

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Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата.

Проте джерело додало, що всі відповідні процедури повинні суворо дотримуватися, тому процес приєднання буде тривалим.

За словами кіпрських джерел, у такому рівнянні необхідно враховувати країни-кандидати із Західних Балкан, багато з яких уже зробили великі кроки до вступу, здійснивши необхідні реформи та виконавши низку зобов'язань.

Автор: 

Греція (599) Кіпр (245) Україна (5857) членство в ЄС (1227)


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Топ коментарі
+4
Ви скоро на хрен нікому не потрібні будете. Трутні ледачі.
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27.05.2022 11:01
+4
Борис Джонсон продвигает идею создания антипутинской коалиции уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе.

===

Это как понимать, Зе?
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27.05.2022 11:04
+3
Кипр и Греция под влиянием раши.
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27.05.2022 10:52
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Кипр и Греция под влиянием раши.
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27.05.2022 10:52 Відповісти
успокойтє офшоркі, всьо под контролєм

США считают, что возможный дефолт россии окажет минимальное влияние на мировую экономику.

На этой неделе США решили не продлевать лицензию, по которой россия обслуживала госдолг.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что отказ американских властей продлевать лицензию приведет к тому, что россия, скорее всего, не выполнит свои долговые обязательства и столкнется с дефолтом. По мнению пресс-секретаря, это будет подтверждением того, что рф стала «изгоем в мировой финансовой системе».

«Мы ожидаем, что влияние на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что россия уже находится в состоянии финансовой изоляции»,- сказала Карин Жан-Пьер. https://t.me/charter97_org/74033
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27.05.2022 10:55 Відповісти
Ні, треба говорити правду вони не проти, але наша корупція нікуди не ділась, вони проти корупції слуг і зеДебіла.
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27.05.2022 12:34 Відповісти
Ага. розкажи про *некорумповану Грецію*. 22 роки її спостерігаю. Лікарю дай. якщо операція по страховці. поки не даси. будеш чекати місяцями. Здають на права водії. окрім оплаченного по тарифу. збирають по 200 євріків. *щоб без проблєм*. Це тільки те. з чим мала діло. Але були й гучні процеси про фармацевтичні компанії (затухали..) та й багато чого
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27.05.2022 15:32 Відповісти
Це як бути наполовину вагітним...
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27.05.2022 10:53 Відповісти
Чергові гівнюки.
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27.05.2022 10:53 Відповісти
рашистські консерви починають массово зпливати. нєфтєдоллари не воняють.
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27.05.2022 10:53 Відповісти
Таки так, но ні. Звісно що це неймовірна підтримка.
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27.05.2022 10:56 Відповісти
Греки раньше были просвещенным народом. Што-то паламалось.
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27.05.2022 10:57 Відповісти
От якого чорта лисого цим грецьким малакасам не вистачає , що вони
намагаються кругом свого носа пхати ?
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27.05.2022 10:57 Відповісти
Ви скоро на хрен нікому не потрібні будете. Трутні ледачі.
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27.05.2022 11:01 Відповісти
Греки придумали оргії, і так жили вони багато століть. Потім прийшли римляни і сказали тим грекам, що оргії кращі з жінками
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27.05.2022 11:02 Відповісти
Борис Джонсон продвигает идею создания антипутинской коалиции уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе.

===

Это как понимать, Зе?
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27.05.2022 11:04 Відповісти
Это же очень и очень! Да, да, но...нет! (с)
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27.05.2022 11:04 Відповісти
Кремлівські консерви ставлять ЄС раком, тільки виникає запитання, - без згоди Німеччини та Франції, навряд чи вони відкривали б рот.
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27.05.2022 11:15 Відповісти
Ок. Мы тоже зерно будем вам поставлять постепенно, по мешку в день.
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27.05.2022 11:15 Відповісти
Если не туфта информация, что именно Б.Джонсон предложил военно -политический союз (Эта модель предполагает включить в альянс Британию в роли лидера, а также Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, Турцию на более позднем этапе.) С четкими процедурами принятия решений и ответственности за их невыполнение. Это было бы куда интереснее. Особенно с присоединением к нему Скандинавии. Мощная альтернатива могла бы получиться.
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27.05.2022 11:17 Відповісти
Бывал в вашей Европе, хоть убейте, еще можно поспорить кто еще должен уговаривать чтобы Украина вошла в ЕС. Украине жизненно необходимо в НАТО, с американскими военными базами в Харькове и крыму. А в гнилом ЕС с ихними ******скими и тупыми законами и членами типо венгрии, албании, франции и кипра с грецией и миллионами беженцев из стран дикого мира... Европа уже не та что была 30 лет назад. ***** постарался засрать Европу, не без помощи продажных европейцев
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27.05.2022 11:21 Відповісти
В Великобритании и Швеции понаехавших мигрантов из стран дикого мира не меньше чем в Германии и Франции.
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27.05.2022 12:22 Відповісти
Поясните мне ,я чего-то не понимаю ,зачем лезьте туда ,где не ждут? Да создайте новую коалицию Англия,Польша,Швеция,Финлядия,Латвия Украина вышибите напрочь Францию Италию и Германию,чтобы они рты свои не раскрывали, Турцию присоедините, Работайте МИД,а не водку жрите. ДумайТЕ На то вам и голова ,крези
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27.05.2022 11:21 Відповісти
может для начала нужно страну в порядок привести, чтоб на ес претендовать? с коррупцией что то сделать. экономику поднять? балканские страны уже 20 лет ждут вступления, почему нас должны взять без очереди? тем более сейчас вступление в ес ничего не даст, так как это не военный союз. вступление в ес просто добьет нашу разрушенную экономику. если б речь шла про нато, это другое дело.
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27.05.2022 13:22 Відповісти
 
 