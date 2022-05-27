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Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай

мир

Російські диверсанти захопили готель на околицях Сєверодонецька на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають", - зазначає він.

За словами Гайдая, нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних.

"Нині ми ПОКИ не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів. Орки продовжують наступати на місто з різних напрямків. Віримо у ЗСУ!" - резюмує він.

Також читайте: Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

армія рф (17160) готель (210) Сєверодонецьк (508) диверсія (345) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+32
Ну так розх@ярьте цей готель з арти.
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27.05.2022 10:54
+13
Где наша пресловутая арта? Опасность в том что если рашисты захватят луганскую и донецкую область они дальше перекинут войска на Запорожье и Днепр. Пока Мариуполь не сдали все таки заметно было что он оттягивал значительные силы врага на себя
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27.05.2022 11:03
+13
Віримо у ЗСУ!
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27.05.2022 11:08
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Ну так розх@ярьте цей готель з арти.
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27.05.2022 10:54 Відповісти
КАК? Там же "наши'' люди.
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27.05.2022 10:57 Відповісти
в отеле?
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27.05.2022 14:03 Відповісти
что ты несешь кацап?
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27.05.2022 15:32 Відповісти
Хай трофейний Буратіно підгонять...
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27.05.2022 10:59 Відповісти
Насколько я знаю - там все немного не так
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27.05.2022 11:00 Відповісти
А как именно ?
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27.05.2022 11:37 Відповісти
Справа не в готелі, а в тому, що ворог вже у місті...
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27.05.2022 11:07 Відповісти
А як це відміняє ліквідацію цієї дрг?
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27.05.2022 11:16 Відповісти
Ніяк. Просто це лише один з епізодів по Сіверодонецьку.
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27.05.2022 11:27 Відповісти
Да, арти там дуже багато навкруги і снарядів без ліку. Тільки не наших...
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27.05.2022 11:43 Відповісти
Просто переименовать его в 200 готель, и всех делов.
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27.05.2022 18:25 Відповісти
Да разнесите его в клочья этот отель. Потом новый отстроим.
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27.05.2022 10:59 Відповісти
Ничего мы там отстраивать не будем. ВСЯ донецко-луганщина будет безлюдной и заминированной.
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27.05.2022 11:31 Відповісти
..уж лучше сделать безлюдной белгородскую с ростовской!..
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27.05.2022 11:39 Відповісти
Чарівною паличкою? Чи лампою Алладіна?
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27.05.2022 11:44 Відповісти
Дочекались рускава міра.
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27.05.2022 11:00 Відповісти
Арта в помощь. А лучше точка У
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27.05.2022 11:00 Відповісти
а шарахнуть по отелю... что не позволяет ?
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27.05.2022 11:00 Відповісти
Тактика нашей власти что прошлой что сегодняшней, сдали город и уже по нему не стреляем. Якобы потому что тамженашилюди. А реально из-за подковерных договорняков с окупантами. Поэтому враг вместо того чтобы в окупированных городах прятаться в подвалах, чуствует себя настолько спокойно что даже устраивает массовые затейлевые мероприятия и даже референдумы. Хотя хватило одной точки У чтобы разнести всех окупантов собравшихся в ОДА или другой конторе города
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27.05.2022 11:13 Відповісти
Ще й пенсії і зарплати платити колаборантам. Сєпарні і окупантам - красота!
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27.05.2022 11:46 Відповісти
Где наша пресловутая арта? Опасность в том что если рашисты захватят луганскую и донецкую область они дальше перекинут войска на Запорожье и Днепр. Пока Мариуполь не сдали все таки заметно было что он оттягивал значительные силы врага на себя
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27.05.2022 11:03 Відповісти
У нашей арты, действительно великолепной, внезапно закончились почти снаряды. И это главный источник всех проблем на Донбассе...
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27.05.2022 11:47 Відповісти
Чому зе не спитав з тих генералів, які за часів соєвого склади навмисно попалили?
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27.05.2022 12:57 Відповісти
А чому зе не спитав в свого Хомчака з Тараном, які три роки не закупали Ольху, Стугну, Нептуни, і Богдани?
І да, чеські снаряди 152 мм теж не купляли бо зебіли одразу якусь зраду шукали- то заражто дорого то тендер їм не такий то дбр справу завело...
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27.05.2022 13:07 Відповісти
Надо срочно где-то находить 152 мм, хоть в КНДР...
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27.05.2022 14:05 Відповісти
В Болгарии немеряно снарядів к советской артиллерии 152 и 122 мм. Каждый день несколько транспортных самолётов летят в польский аэропорт Жешув, а оттуда в Украину по ж.д.
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27.05.2022 14:21 Відповісти
скотина кацапская мы с твоего ботокса спросим
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27.05.2022 15:34 Відповісти
Ти ще про чучму з кравчучкою згадай, і передані кацапам ракети. Зараз при владі хто? Зєлєнь ******. Три роки саботажу. От з неї і спитаємо, "неначасі" вже не проканає.
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27.05.2022 15:37 Відповісти
Ты что несешь? Карту смотрел? Самый край города.
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27.05.2022 11:05 Відповісти
Северодонецк настолько маленький город, что "...у віддаленому районі Сєверодонецька" это 5 минут пешком до центра города. Там нет окраин, там окраины сразу переходят в центр.
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27.05.2022 14:06 Відповісти
це готель на автовокзалі https://hotels24.ua/uk/Sieverodonetsk/Hotel-Tropikana-927.html https://hotels24.ua/uk/Sieverodonetsk/Hotel-Tropikana-927.html

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27.05.2022 11:05 Відповісти
Нет в Северодонецке автовокзала. Есть домик автостанция. От Мира до автостанции метров 800.
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27.05.2022 14:10 Відповісти
Віримо у ЗСУ!
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27.05.2022 11:08 Відповісти
Не "ми", а "ви" не бачите:

Подавляти батареї противника вдається з меншою кількістю ***********.
Про це на спеціальному брифінгу офіційних представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.Бригадний генерал навів приклад застосування 155-мм гармат М-777:
Відстань від вогневих позицій до району цілей: майже 20 кілометрів Ціль: переправа противника в районі населеного пункту Білогорівка Результат: 5 прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника.
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27.05.2022 11:30 Відповісти
Ну если Гайдай не справляется с поставленной задачей, так поменяйте его на военное командование. Хотя какая задача у Гайдая с банковой мы то не знаем, может он и справляется ,чёрт ногу сломит пока разберёшь.
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27.05.2022 11:14 Відповісти
В повноваження Гайдая не входить командування угрупуванням військ у тому районі.
Як і в інших районах України в цілому.
Голови ОВА не керують діями підрозділів збройних сил.
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27.05.2022 11:33 Відповісти
от Гайдая слишком много текста и пиара - комментирует каждый пук - зачем? кому передает "оперативную обстановку "? уже наелись комментаторов типа Кима или Злебопа
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27.05.2022 15:37 Відповісти
гайдай-ссучєний риговський підорас і піздобол.
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27.05.2022 11:18 Відповісти
Я в тому готелі відпочивав в 2018 році, коли відпускали в звільнення.
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27.05.2022 11:28 Відповісти
Чому цей готель не розібрали із танків?
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27.05.2022 11:32 Відповісти
Чиїх танків?
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27.05.2022 11:49 Відповісти
також думала,що партизанам потрібна зброя з глушниками.
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27.05.2022 14:34 Відповісти
И много их туда успело проникнуть .Ведь если уже ликвидировали двух ротных ,а рота это как минимум 100 солдат то это никакая уже не дрг
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27.05.2022 11:46 Відповісти
Это им не в Крыму,там и сдохнут.
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27.05.2022 11:50 Відповісти
А де західні гармати? Чому не нищать орків?
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27.05.2022 12:08 Відповісти
Майже в оточення затягти американські 155 мм?
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27.05.2022 14:07 Відповісти
А що, стріляти можно тількі з оточення?
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27.05.2022 15:48 Відповісти
При відході слід мінувати.
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27.05.2022 12:16 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/27-may-russian-saboteur-group-seized-control-over-mir-hotel
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27.05.2022 12:37 Відповісти
Надо проверить, может они его заранее через букинг забронировали
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27.05.2022 12:50 Відповісти
Останавливался в этой гостинице. Самая окраина города, возле автовокзала.
Неплохая гостиница, была......
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27.05.2022 12:58 Відповісти
Какой ещё сарай на околицях Северодонецка захватили рашисты,информируйте срочно,это очень важно для украинцев!(нет)
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27.05.2022 13:40 Відповісти
Поряд гостиниці Мир крім висоток знаходяться медичні заклади - лікарня МВС та Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій. Якось само собою виникли нехороші спогади про штурм Маріуполя рашистами, які розпочали свою справу із захоплення місцевої лікарні. Тоді цинічно прикриваючись лікарями, паціентами лікарні й іншими заручниками, ворогу вдалось за короткий строк накопичити сили і забезпечити утримання своїх позицій до підходу важкої техніки.
Інший приклад, але зворотнього порядку,- це ліквідація ворожої ДРГ, що прорвалась у Харків та зайняла школу. А про те, що відбулось далі, можна довідатись з інтернету.
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27.05.2022 13:53 Відповісти
Ну в принципе пока не взят последний дом и бьются войны - город не сдан
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27.05.2022 19:41 Відповісти
 
 