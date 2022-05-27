Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай

Російські диверсанти захопили готель на околицях Сєверодонецька на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають", - зазначає він.

За словами Гайдая, нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних.

"Нині ми ПОКИ не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів. Орки продовжують наступати на місто з різних напрямків. Віримо у ЗСУ!" - резюмує він.

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