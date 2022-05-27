Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай
Російські диверсанти захопили готель на околицях Сєверодонецька на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир", який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають", - зазначає він.
За словами Гайдая, нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних.
"Нині ми ПОКИ не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів. Орки продовжують наступати на місто з різних напрямків. Віримо у ЗСУ!" - резюмує він.
Топ коментарі
+32 Garry Grant
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+13 FT FT
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+13 Mykola Trofimenko
показати весь коментар27.05.2022 11:08
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І да, чеські снаряди 152 мм теж не купляли бо зебіли одразу якусь зраду шукали- то заражто дорого то тендер їм не такий то дбр справу завело...
Подавляти батареї противника вдається з меншою кількістю ***********.
Про це на спеціальному брифінгу офіційних представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.Бригадний генерал навів приклад застосування 155-мм гармат М-777:
Відстань від вогневих позицій до району цілей: майже 20 кілометрів Ціль: переправа противника в районі населеного пункту Білогорівка Результат: 5 прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника.
Як і в інших районах України в цілому.
Голови ОВА не керують діями підрозділів збройних сил.
Неплохая гостиница, была......
Інший приклад, але зворотнього порядку,- це ліквідація ворожої ДРГ, що прорвалась у Харків та зайняла школу. А про те, що відбулось далі, можна довідатись з інтернету.