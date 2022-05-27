Близько 70 тіл виявили на території колишнього заводу "Октябрь" в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово захопленому рашистами Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено близько 70 тіл загиблих, які були заблоковані після обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В ході розбору завалів МЧС росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь", знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заблокувало уламками будівлі після обстрілу", - зазначив він.

За словами Андрющенка, тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братьску могилу в с. Старий Крим.

"Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл. Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?" - підсумував він.

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