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Близько 70 тіл виявили на території колишнього заводу "Октябрь" в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово захопленому рашистами Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено близько 70 тіл загиблих, які були заблоковані після обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В ході розбору завалів МЧС росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь", знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заблокувало уламками будівлі після обстрілу", - зазначив він.

За словами Андрющенка, тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братьску могилу в с. Старий Крим.

"Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл. Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?" - підсумував він.

Також читайте: У Маріуполі на території школи внаслідок детонації російського снаряду Град загинула дитина, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3220)


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27.05.2022 11:01 Відповісти
8 мая при попытке форсирования реки Северный Донец погибли примерно 400 российских военнослужащих, сообщает американское издание https://www.nytimes.com/2022/05/25/world/europe/russia-ukraine-donbas.html The New York Times (NYT) https://www.nytimes.com/2022/05/25/world/europe/russia-ukraine-donbas.html с о ссылкой на украинских военных.

В статье отмечается, что российские войска в первой декаде мая предпринимали попытки окружить противника в районе Северодонецка, но стали жертвой тактического маневра: украинцы, пишет автор, позволили противнику форсировать реку и выйти на южный берег Северного Донца, после чего открыли плотный артиллерийский огонь. В сочетании с проведенным до этого минированием русла реки, утверждается в статье, украинские войска взорвали переправы, отрезали противнику возможность ретироваться и уничтожили живую силу.
В статье сообщается, что на месте боев находится не менее пятнадцати единиц российской бронетехники, с деревьев, прилегающих к реке, "свисают куски российской униформы, <...> запах разлагающихся тел невыносим".

В статье утверждается, что с учетом количества жертв в районе Белогоровки это поражение россиян стало одним из самых крупных с момента вторжения на территорию соседней страны.
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27.05.2022 11:07 Відповісти
Знаете, что не сообщила NYT ?
Русским п-о-х-у-й сколько там погибло !!!
Им поставлена задача, взять город и закрыть котел.
Им п-о-е-б-а-т-ь на потери
Можно долго радоваться их потерям, а толку ?
Представьте последствия взятия города и образованного котла - они перекроют все потери.
Кто сейчас вспоминает про потери русских в Мариуполе - НИКТО, это НИКОГО НЕ И-Б-Е-Т
Если они возьмут Северодонецк, всем будет плевать на их потери, все будут говорить про стопитсот эвакуированных в плен.
Начните уже правильно расставлять приоритеты - иначе ***** !!!!!
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27.05.2022 20:43 Відповісти
А сколько окупанты еще убьют людей проводя зачистки и беспредел. Почему то даже наша власть видимо не без договорняка с окупантами не рассказывает что в Донецке и Луганске тоже полно братских могил, шахт и копаног с сотнями замученных людей и наших пленных. Власть боится что украинцы узная правду низачно не дадут подписать договорняк и тем более торговлю с окупантами
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27.05.2022 11:38 Відповісти
Цей жах нескінчений.
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27.05.2022 12:54 Відповісти
 
 