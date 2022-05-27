Війна затягуватиметься і може тривати до кінця року, - представник ГУР МО Скібіцький
Оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької - таке завдання у армії РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають", - пояснив він.
За словами Скібіцького, різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося.
"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції", - зазначив він.
"11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", - сказав представник ГУР МО.
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а не знов розповідати що наперед знали про вторгнення але чогось хєрово підготувались
Как раз после того, как в Европе повзрывались консервы с предложениями "мира" и сохранениями литца *****.
Победить Мордор в течении нескольких месяцев можно только при условии увеличения поставок западных вооружений и боеприпасов в 10 раз. Включая танки, авиацию, РСЗО, САУ, ПВО и ПРО. Этого сейчас невозможно сделать по 3-м причинам:
1. Неизвестна реакция Путлера на это. Только дебил сегодня может утверждать что Путлер что-то там сделает или не сделает. Это проверяется только практикой.
2. Сейчас Запад ни технически, ни материально не готов к увеличению поставок в 10 раз. Как бы нам не хотелось по-другому, но это объективная реальность.
3. Пока у Путлера есть ракеты и не закрыто небо, поставки больших партий вооружений и боеприпасов находятся под большой угрозой уничтожения.
Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что до конца этого года мы не получим необходимый объем вооружений. Того что нам будут поставлять, дай бог, чтобы хватило на сдерживание продвижения Мордора.
В Мордоре полным ходом разворачивается военная машина, которая достигнет своего пика в 2023 г. К этому времени будет использовано около половины имеющихся ресурсов (техника и боеприпасы). Дальнейшее восстановление техники с консервации и производство новой будет идти значительно более медленными темпами.
Если в 2023 г. мы получим необходимое кол-во западной техники и вооружений, то именно в этом году будут происходить столкновение армий на пике своих возможностей. И если нам удастся нанести армии Мордора невосполнимый урон (прежде всего в технике), то в 2024 г. мы освободим нашу территорию. Донбасс вернем весь. Крым под вопросом, т.к. осознав поражение своей армии, Путлер четко и конкретно заявит: Дернитесь в Крым - ударю ядерным оружием. Сомневаюсь, что Запад рискнет проверить.
Не паникуем. Война только началась. Будут еще поражения и отступления. Как будут и наши контрнаступления, победы и деоккупация. Победить весь мир еще никому не удавалось.