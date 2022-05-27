Війна затягуватиметься і може тривати до кінця року, - представник ГУР МО Скібіцький

Оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької - таке завдання у армії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають", - пояснив він.

За словами Скібіцького, різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося.

"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції", - зазначив він.

"11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", - сказав представник ГУР МО.

Читайте: Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, - представник ГУР Скібіцький