Кабмін і "Нафтогаз" утримуватимуть тарифи для населення за рахунок спецфонду держбюджету з наповненням донорами, – Вітренко

Кабінет Міністрів України створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів, за рахунок якого матиме можливість утримувати тарифи на газ для населення, компенсувати різницю в тарифах для підприємств теплокомуненерго та операторів газорозподільних мереж.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкт, який прийняв уряд, передбачає, що буде створено спеціальний фонд держбюджету, в який надаватимуться гроші від міжнародних партнерів. Уряд, у свою чергу, використовуватиме цей фонд для того, щоб не підвищувалися тарифи", - сказав він.

Вітренко зазначив, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами держава компенсуватиме учасникам ринку: ТКЕ та операторам газорозподільних мереж, тариф яких не покриває їхні витрати, а також "Нафтогазу" за виконання покладених Кабміном "спеціальних обов'язків" продавати ресурс на пільгових, а не на комерційних умовах.

За його словами, це також дасть змогу "Нафтогазу" запозичувати кошти на закупівлю газу.

"Нафтогаз" зможе пояснювати кредиторам, що він потім отримує достатньо грошей від продажу цього газу, оскільки різниця в тарифах покриватиметься з держбюджету", – зазначив голова НАК.

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Вітренко пояснив, що власного видобутку "Нафтогазу" недостатньо для покриття всіх потреб населення: і прямого споживання, і через централізоване опалення на газу та виробничо-технологічних витрат у газорозподільних мережах.

Крім цього, "Нафтогаз" у пресрелізі у п'ятницю уточнив, що схвалений 10 травня 2022 року законопроєкт "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", зокрема, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

Компанія спростувала поширену низкою ЗМІ інформацію про підвищення втричі ціни на опалення.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" справді встановило нові ціни на природний газ, що було передбачено з 1 червня 2022 року умовами трирічних договорів із ТКЕ. Проте, згідно зі схваленим урядом законопроєктом, частину міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів, роз'яснили в "Нафтогазі".

"На платіжках українців це не позначиться", – прокоментували в НАК повідомлення у ЗМІ про плани підвищення цін для ТКЕ приблизно втричі, додавши, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ, буде компенсовано коштами спецфонду.

"Цей механізм також дасть змогу ТКЕ розраховуватися за новими цінами на газ із "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість", - зазначили в компанії.