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Новини
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Кабмін і "Нафтогаз" утримуватимуть тарифи для населення за рахунок спецфонду держбюджету з наповненням донорами, – Вітренко

газ,отопление

Кабінет Міністрів України створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів, за рахунок якого матиме можливість утримувати тарифи на газ для населення, компенсувати різницю в тарифах для підприємств теплокомуненерго та операторів газорозподільних мереж.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкт, який прийняв уряд, передбачає, що буде створено спеціальний фонд держбюджету, в який надаватимуться гроші від міжнародних партнерів. Уряд, у свою чергу, використовуватиме цей фонд для того, щоб не підвищувалися тарифи", - сказав він.

Вітренко зазначив, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами держава компенсуватиме учасникам ринку: ТКЕ та операторам газорозподільних мереж, тариф яких не покриває їхні витрати, а також "Нафтогазу" за виконання покладених Кабміном "спеціальних обов'язків" продавати ресурс на пільгових, а не на комерційних умовах.

За його словами, це також дасть змогу "Нафтогазу" запозичувати кошти на закупівлю газу.

"Нафтогаз" зможе пояснювати кредиторам, що він потім отримує достатньо грошей від продажу цього газу, оскільки різниця в тарифах покриватиметься з держбюджету", – зазначив голова НАК.

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Вітренко пояснив, що власного видобутку "Нафтогазу" недостатньо для покриття всіх потреб населення: і прямого споживання, і через централізоване опалення на газу та виробничо-технологічних витрат у газорозподільних мережах.

Крім цього, "Нафтогаз" у пресрелізі у п'ятницю уточнив, що схвалений 10 травня 2022 року законопроєкт "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", зокрема, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

Компанія спростувала поширену низкою ЗМІ інформацію про підвищення втричі ціни на опалення.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" справді встановило нові ціни на природний газ, що було передбачено з 1 червня 2022 року умовами трирічних договорів із ТКЕ. Проте, згідно зі схваленим урядом законопроєктом, частину міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів, роз'яснили в "Нафтогазі".

"На платіжках українців це не позначиться", – прокоментували в НАК повідомлення у ЗМІ про плани підвищення цін для ТКЕ приблизно втричі, додавши, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ, буде компенсовано коштами спецфонду.

"Цей механізм також дасть змогу ТКЕ розраховуватися за новими цінами на газ із "Нафтогазом" та погасити прострочену заборгованість", - зазначили в компанії.

Автор: 

газ (10403) Нафтогаз (4405) тарифи (1983) Вітренко Юрій (632)


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В Одессе несмотря на обещания задрали стоимостт в 2,5 раза. Там нынче платежки по 4000-5000 грн в мес прилетают.
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27.05.2022 12:01 Відповісти
ну это для тех домов которые остались бе6з счетчиков тепловых на дом там выдумали средние расчеты с потолка таки да типа должны поставить за счет города тепловые счетчикв таких домах а центр города где 1-2 квратиры остались без АГВ постаавить за счет города АГВ так дешевле будет.. и вообще старые дома фонд в центре города выголней вообще отклоючить от ЦО и поставить индимвидуальное газовое отопление АГВ.. а в таких домах где счетчик тепла стоит да выросло на 400-700 грн в сравнении с прошлым годом..в месяц и суммарно за отопительный период 4 комнатная квратира 60 квадрнатов вышла на 5 тысяч плюс минус гривен за весь период...отопления.. тут еще зависит как прикрутили отопление в каждом доме у меня две квартиры одна отапливается как 2 комнатная хзотя 4 комнаты по ценам а вторная на полную катушку почти разница... где то в оплате 500 грн средний + минус.. еще придумали оплата мест общего пользования сумма 19 грн но круглый год тик тик капнуло тик и капнуло.. что такое места общего пользования и плата за транзит трубы в вашей квратире дажеесли у вас стоит АГВ котел никтоне понмиает как по мне некого просто РАССТРЕЛЯТЬ ЗА @ыдовские манцы...как по мне и сразу все пройдет ..сидят твари типа ВАитренко и выдумывают за воздух брать налоги за пук из задницы или за ортрыджку Ворвыа зеленский тебя не то что выберут на вторпйо срок а с первого досрочно улетишь..тому ты войну и затягиваешь наедешься пересидеть а потом в Ростов??!!
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27.05.2022 12:10 Відповісти
Вітренко, з якого переляку Нафтогаз підвищує для юросіб ціну в 3 рази до 29000 грн???
Яка собівартість українського газу? Коли буде розслідувана непрозора приватизація газодобитку??? Як обліковується видобутий газ???
Ви втомили вже всі
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27.05.2022 12:52 Відповісти
ВИТРЕНКО ХВАТИТ БРЕХАТЬ С УХОДОМ КРЫМА И ЧАСТИ ОРЛДО ГАЗА УКРАИНЫ С ГОЛОВОЙ еще и ОСТАЕТСЯ 3-4 ТЫСЯЧ КУБОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ танкеров А ПОЯСНИТЕ МНЕ ---как погнимать-факт что ЧТО НАТФОГАЗ ТРЕЙДЕР КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЕТ ГАЗ ТЕПЛОВЫМ КОНТОРАМ ПОДНИМАЕТ ТАРИФ ГАЗА С 7200 ГРН ДО 29 ТЫСЯЧ.....http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/naftogaz-trejdng-planuje-u-ramkah-pdvishhiti-cni-na-gaz-dlja-teplovikv-blsh-nzh-utrich-66726 «Нафтогаз Трейдінг» планує у рамках підвищити ціни на газ для тепловиків більш ніж утричі ЭТО ПО КАКОМУ "по @ыдовскому"??!! зарабатывать в условиях войны и оккупации???!!! Вова ЗЕ не ты ли часом обвинялв подобном Порошенко---а сам цензура..гхм клоун... решил датиь отмашку Витренко что все пора пилить бабло вы маланские клоуны никто и ни про что не забыли.. с вас за все спросится в ТРИ раза а @опа не лопнет у Витренко??!! А может 100%; всех Нефтегаз трейдинг отправить на фронт в Луганщину для выветривания гешефта и евреской наглости???!!!
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27.05.2022 12:02 Відповісти
цена газа 3 гр, за куб, что удерживать? народ платит 7,99
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27.05.2022 12:03 Відповісти
 
 