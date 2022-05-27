Рашисту, який катував жителів с. Вишневе на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
В селі Вишневе на Чернігівщині група російських військових катувала цивільне населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в с. Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та завдавали тілесних ушкоджень одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де з нього знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля", - йдеться в повідомленні.
Також рашисти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.
Встановлено військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.
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для самого воина это значит, что до конца жизни он не выедет за пределы своих е..ней. даже в россии он не может чувствовать себя в безопасности: скажем при смене власти его вполне могут выдать украине. "родина кинет тебя, сынок всегда." - это до сих пор работает.
для россии в целом - это еще одно свидетельство того, что их армия - это орда убийц и насильников, и относится к ним надо соответственно.
капля камень точит.
И БУРЯТЫ И ПРОЧИЕ ОЛЕНИ,НАЗЫВАЮТ СЕБЯ РУССКИМИ.ЗНАЧИТ РАВНОЗНАЧНО И НАОБОРОТ,НАЗЫВАТЬ РУССКИХ БУРЯТАМИ.
ПРЕДЛАГАЮ СЕВЕРНЫХ СОСЕДИЙ НАЗЫВАТЬ КАК УГОДНО,ТОЛЬКО НЕ РУССКИМИ