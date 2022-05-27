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Новини Війна
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Рашисту, який катував жителів с. Вишневе на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

В селі Вишневе на Чернігівщині група російських військових катувала цивільне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в с. Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та завдавали тілесних ушкоджень одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де з нього знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Також рашисти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

Встановлено військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

Також читайте: Обстріл житлового будинку у Чернігові: командиру танкового батальйону та оператору-навіднику ЗС РФ повідомлено про підозру

Рашисту, який катував жителів с. Вишневе на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

катування (597) Чернігівщина (1584) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+6
Для кого вся ця *****?
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27.05.2022 11:50
+5
в тому і проблема, шо в них немає нації. "русский" - той, хто забув своїх предків, аморфне створіння готове плазувати перед будь якою силою. від'ємна селекція в дії
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27.05.2022 11:54
+4
****** монголо-татари, що тут поробиш.
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27.05.2022 11:47
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И?
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27.05.2022 11:45 Відповісти
это не так бесполезно, как может показаться.

для самого воина это значит, что до конца жизни он не выедет за пределы своих е..ней. даже в россии он не может чувствовать себя в безопасности: скажем при смене власти его вполне могут выдать украине. "родина кинет тебя, сынок всегда." - это до сих пор работает.

для россии в целом - это еще одно свидетельство того, что их армия - это орда убийц и насильников, и относится к ним надо соответственно.

капля камень точит.
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27.05.2022 12:46 Відповісти
****** монголо-татари, що тут поробиш.
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27.05.2022 11:47 Відповісти
в тому і проблема, шо в них немає нації. "русский" - той, хто забув своїх предків, аморфне створіння готове плазувати перед будь якою силою. від'ємна селекція в дії
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27.05.2022 11:54 Відповісти
МОНГОЛСКИЙ ТАТАРСКИЙ НАРОД ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШАЕТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ. ТАМ ЕСТЬ И РУССКИЕ И БЕЛОРУСЫ И УКРАИНЦЫ И ТАТАРЫ И БУРЯТЫ И КАЗАХИ , И ЧЕЧЕНЫ .ИНГУШИ.АРМЯНЕ БАШКИРЫ И ТУВИНЦЫ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.05.2022 12:36 Відповісти
Я вже не раз писав: "Росіяни - не нація! це - образ мислення!"
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27.05.2022 12:49 Відповісти
99% русских, независимо от гражданской позиции, многовековые шовинисты,которые остаются и по сей день и такими будут оставаться ещё долго, независимо какая власть будет.Всё это на генном уровне.Когда нет мозгов,а только инстинкты,то о каком мышлении можно говорить?
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27.05.2022 13:47 Відповісти
Для кого вся ця *****?
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27.05.2022 11:50 Відповісти
Як мінімум для того, хто здибає це рило десь на турецьких курортах.
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27.05.2022 11:57 Відповісти
Здибає,і що зробить?
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27.05.2022 12:03 Відповісти
Чего больше всего боится преступник, изобличения.Кровавые маньяки должны знать, что их преступления фиксируются и они изобличены, возмездие их настигнет.
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27.05.2022 12:02 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/shozhiy-pocherk-*******-prestuplenia-moskvy-v-ukraine-i-v-afghanistane/31870132.html
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27.05.2022 12:05 Відповісти
Ну то триндець...а як повідомили-особисто чи по телефону? До чого ж "крута" наша прокуратура, типу, генеральна.
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27.05.2022 12:07 Відповісти
На фото "истинно арийский" русский, да.
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27.05.2022 12:07 Відповісти
Це "морда ліца" ******** кацапєндії.
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27.05.2022 13:41 Відповісти
НЕ ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬ ЛИШНИЙ РАЗ РУССКИЙ,ТАК КАК ЭТИ УБЛЮДКИ ПАЧКАЮТ НАЗВАНИЕ КИЕВСКАЯ РУСЬ.
И БУРЯТЫ И ПРОЧИЕ ОЛЕНИ,НАЗЫВАЮТ СЕБЯ РУССКИМИ.ЗНАЧИТ РАВНОЗНАЧНО И НАОБОРОТ,НАЗЫВАТЬ РУССКИХ БУРЯТАМИ.
ПРЕДЛАГАЮ СЕВЕРНЫХ СОСЕДИЙ НАЗЫВАТЬ КАК УГОДНО,ТОЛЬКО НЕ РУССКИМИ
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27.05.2022 15:43 Відповісти
 
 