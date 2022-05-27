Рашисту, який катував жителів с. Вишневе на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

В селі Вишневе на Чернігівщині група російських військових катувала цивільне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, група військовослужбовців РФ, перебуваючи в с. Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та завдавали тілесних ушкоджень одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де з нього знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Також рашисти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

Встановлено військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

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