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Між США, ЄС та Україною виникли розбіжності щодо того, як має завершитись війна з РФ, - NYT

велика,сімка

Журналісти The New York Times вважають, що між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в матеріалі NYT.

Зазначається, що за останні кілька днів надійшла пропозиція Італії про припинення вогню, плани керівництва України відтіснити Росію до кордонів, що існували до 24 лютого, і відновилося обговорення "стратегічної поразки" Путіна - такої, яка гарантує, що він не зможе знову вчинити подібну атаку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо не вийде - розгляне інші інструменти, - міністр економіки ФРН Хабек

"Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до припливу смертоносної зброї до рук України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, і найменше пан Путін, примітні розбіжності, що виникають із приводу того, що робити далі. В основі лежать фундаментальні дебати у тому, чи слід покласти край тридесятирічному проєкту інтеграції Росії. У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, інші, переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна", - зазначають журналісти.

NYT вважає, що наразі амбіції США зростають. Адміністрація Байдена тепер бачить шанс покарати російську агресію, послабити Путіна, зміцнити НАТО та трансатлантичний альянс, а також надіслати сигнал Китаю. Вона хоче довести, що агресія не винагороджується територіальними надбаннями.

Генрі Кіссинджер, 99-річний колишній держсекретар США 1970-х, припустив, що Україні під час переговорів доведеться відмовитися від частини території. На це різко відреагував президент Зеленський, який раніше не виключав відмову від вступу до НАТО для того, щоб завершити війну.

Також читайте: Білий дім очікує мінімального впливу дефолту РФ на американську та світову економіку, - Reuters

NYT передбачає дебати про те, яку позицію займуть Зеленський та його західні союзники, якщо розпочнуться реальні переговори щодо припинення конфлікту. Заяви американців вказують на те, що адміністрація Байдена прагне завдати максимальної шкоди Росії, щоб Путін зазнав "стратегічної поразки" і більше не зміг напасти. Паралельно США намагаються залучити на свій бік країни, що коливаються між Заходом та віссю Китай - Росія.

Водночас єдність Європи також починає руйнуватись. Угорщина блокує ембарго на російську нафту. Лідери Центральної та Східної Європи відкидають навіть ідею поговорити з Путіним, а Франція, Італія та Німеччина турбуються про шкоду для власної економіки у разі затяжної війни та вважають Росію неминучим сусідом, якого не можна ізолювати назавжди.

Також видання зазначає, що мета відкинути росіян до кордонів станом на 23 лютого доволі амбітна і виходить за межі можливостей України.

"Якщо Зеленський погодиться на деякі поступки, чи скасують США та їхні союзники багато зі своїх нищівних санкцій, включаючи експортний контроль, який змусив Росію закрити деякі зі своїх заводів з виробництва танків? Чи це зруйнує їхні надії завдати шкоди майбутньому потенціалу Росії?" - підсумовує NYT.

Читайте: Звідки стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет санкцій ЄС?, - Зеленський

Автор: 

ЗМІ (1357) США (22417) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+99
Граждане Украины не согласится на территориальные уступки.
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27.05.2022 12:19
+72
Мутная газетенка этот NYT...
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27.05.2022 12:19
+71
Капітуляції України не буде...
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27.05.2022 12:19
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пусть редактор НЙТ отдаст Аляску и умиротворит Путина.
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27.05.2022 13:07 Відповісти
Как Вы лихо вкручиваете нотки сомнений, кацапский троль
«А только этим, увы, войны не выигрываются ...»
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27.05.2022 13:43 Відповісти
Хто не зрозумів як має закінитись війна ще раз прослухайте виступ Байдена, а президент США на відміну від інших слів на вітер не кидає.
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27.05.2022 13:11 Відповісти
Чем закончится война - зависит от её результатов!
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27.05.2022 13:17 Відповісти
Якщо Зєйло хоче вважає перемогою лише відвоювання позицій на 23.02, то відвойовання всіх окуповані території, в тому числі і Криму, буде Пороху.
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27.05.2022 13:19 Відповісти
Забудьте про "Пороха" , після ЗЕ може будь хто стати презідентом , крім Бойко й Пороха ...

Але навряд чи рейтинг ЗЕ так впаде , що в когось з"явиться хоч якийсь шанс його перемогти .
Й навіть Гетьманцев з Колею Котлетою нікому не допоможуть настільки провалити настільки рейтинг Вови ...
Навіть якщо Єрмак збіжить до Москви й це не допоможе !
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27.05.2022 22:37 Відповісти
можуть бути варіанти ...
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27.05.2022 23:38 Відповісти
з'їси кальсони тітки Сари, якщо міні-Зе!ракл, що не втік, отримає копанця?
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27.05.2022 23:38 Відповісти
тупоголових "хахлів" усе одно буде більше, ніж героїв війни...
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28.05.2022 10:23 Відповісти
если бы не США и ряд других стран, еврошлюхи уже бы давно подставили куйлу задницы
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27.05.2022 13:19 Відповісти
щойновилуплені івропіанці (шульф лайор та тсев цае), давайте жити мирно та пошлемо ОПу та Подляка в слід підводного човна мосьКва?
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27.05.2022 23:45 Відповісти
они так и делали последние 20 лет, а тут пришлось на три месяца остаться без привычной стимуляции простаты.
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28.05.2022 08:23 Відповісти
Хто про що, а вошивий - про баню.
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28.05.2022 14:12 Відповісти
Там пол редакции на подсос у фсб сидит) давно заметил)
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27.05.2022 13:24 Відповісти
Це все таки дає сподівання на хорошу зброю і міцну підтримку від американців з якими як ми бачимо і читаємо все таки одна справа для двох.Ну,а ось ці три нехороші чоловіка хай ідуть за кораблем.Ми і так знаємо і з теперішньої історії і історії минулого хто є ці три країни.Одна довийобувалась вже зі своїми мирними поглядами окупацією території у другій світовій.А ці дві країни вже так склалось,що один чобіт пара.
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27.05.2022 13:25 Відповісти
Основной поставщик оружия это сша. Пока они дают оружие можно воевать. Остальные пох в принципе. Хотя полякам и словакам тоже спасибо но все же сша в лидерах однозначно. Их позиция решающая, ну ещё британцы конечно, но они в тандеме с американцами действуют
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27.05.2022 13:27 Відповісти
Как заключать мир зависит только от украинцев и ни какие шольцы и жабы макароны ннам не навяжут.А на Кесинджера забейте,сказали уже что старичек не в себе и от его якобы имени выступает посторонний черт пропагандист уже давно купленный ещё Раша тудей многа лет назад.
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27.05.2022 13:33 Відповісти
Единственные возможные территориальные уступки это Кубань и Белгород оставить под управлением РФ, но с широкой автономией.
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27.05.2022 13:35 Відповісти
Міжнародно признані Кордони України станом на 1991-2013!
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27.05.2022 13:45 Відповісти
Саме головне, що промямлив цей безумний старець кісінжер! Авторитет, нічого дєлать!
NYT катиться в расєйські обійми.
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27.05.2022 13:45 Відповісти
NYT давно в кремлёвских объятиях и никогда из них выйти не пыталась. Крайне левацкий рупор. Да и киссинджер вовсю оброс лубянским мхом, его высказывания - это уже лепет младенца.
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27.05.2022 14:07 Відповісти
"Нью-Йорк Таймс" належить до лівацького крила Демократичної партії США.
Вони завжди такими були. Досить згадати ганебну історію з їхнім кореспондентом у Москві в 1930-х роках Уолтером Дюранті. За свої брехливі репортажі, у яких він вихваляв совєцький режим і заперечував Голодомор, він отримав Пулітцерівську премію.
Потім були змушені визнати, що він брехав, але премії його так і не позбавили.

Дюранті набув скандальної популярності відвертою апологетикою радянського режиму, жорстокість якого пояснював «азійським» способом мислення росіян. Вони, писав Дюранті, надають перевагу колективним зусиллям на противагу індивідуальності, тож за своїм характером потребують авторитарного уряду. Дюранті визнавав брутальність сталінського режиму, але виправдував диктатуру й жорстокість як історично необхідні для радянської імперії.

Він побачив Голодомор власними очима

У номері «Нью-Йорк Таймс» від 24 червня 1931 року Дюранті писав, що колективізація - «прогресивне явище». Противники колгоспного ладу, на думку Дюранті, «мусили бути ліквідовані або перекуті на пролетарську масу у вогні таборів та примусової праці».

1932 року британські журналісти Гарет Джонс з лондонської «Таймс» і Малкольм Маггеридж з газети «Ґардіан» почали розповідати про голод в Україні. Попри заборону подорожувати вони потайки їздили туди, щоб на власні очі пересвідчитися у трагедії українського села. Що ж до Дюранті, то він у своїх репортажах заперечував Голодомор і намагався спростовувати повідомлення колег.

https://www.radiosvoboda.org/a/972983.html
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27.05.2022 14:33 Відповісти
Кисинджеру 98 лет. Зачем вообще писать о его мнении.
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27.05.2022 13:58 Відповісти
Украина будет воевать до последнего расиянина на своей земле.
"рф" должна изменить свою "конституцию", убрав любое упоминание Крыма и Кёнигсберга из этой писульки или будет разрушена. Военные преступники должны быть выданы правосудию, или будут умервщлены вместе с укрывающими их "мирными гражданами" - членами банды "рф".
И репарации, репарации, репарации...
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27.05.2022 14:00 Відповісти
Западу следует сделать все, чтобы РФ не победила. Даже если понадобится ввести войска Запада в Украину.

Если РФ завоюет Украину, то она очень усилится, как Московия усилилась в 1654 году. И она будет этим пользоваться и идти дальше.

Кстати, с 1654 года, потеряв Украину, Польша очень ослабла и дошла до того, что перестала существовать как государство.

Пусть Запад делает правильные выводы. РФ должна потерпеть поражение, и Украина должна быть в НАТО.
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27.05.2022 14:05 Відповісти
короткая память на фашизм в Европе.Венгры,они же мадьяры,руманешты,говорить о фрг -нет надобности,иcпаньолы...Кругом фашистские проститутки во все времена и на все времена.Вот и воют вонючие гниды с фашистским уклоном,они знают чьё мясо трескают,что бы вы курвы подавились вместе с окурком в одно мгновение !!!!!
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27.05.2022 14:08 Відповісти
Нью Йорк Таймс получил транш из москвы? Что-то он в последнее время строчит заказуху.
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27.05.2022 14:12 Відповісти
І в нас, синхронно, активізувалася п'ята колона, судячи з виступів та дій, окремих депутатів та обласних рад, спрямованих на розкол єдності суспільства у воєнний час.
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27.05.2022 14:26 Відповісти
А що дивуватись? Нью-Йорк Таймс - це гидівська контора, яка публікує статті про те, що "Азов" є нацистами. Думаю, цим все сказано
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27.05.2022 14:34 Відповісти
Ти дурень, забагато дивишся Мед1асет.
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28.05.2022 00:58 Відповісти
Не міг собі навіть уявити, що Кісінджер досі живий.
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27.05.2022 14:36 Відповісти
к сожалению...
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27.05.2022 22:47 Відповісти
Не дай Боже Зеленському навіть думати погоджуватися на щось крім повної територіальної цілісності України, репарацій на суму трильйон доларів і демілітаризації кацапії вглиб від нашого кордону на 300 км. Ми готові за це заплатити свою ціну. Ми її вже платимо.
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27.05.2022 14:37 Відповісти
Реально все зависит не от него, а как дела на фронте будут. Если будем и дальше отступать, то потеряем Донбасс. Отбить его назад нам вряд ли светит при таких раскладах. Далее придется или соглашаться на потерю Донбасса, Херсона, Крыма, или будем воевать дальше - за Одессу, Днепр и т.д. Варианты все так себе все, если ничего не поменяется...
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28.05.2022 00:01 Відповісти
NYT отримує кешем від ФСБ? Тьху, запроданці.
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27.05.2022 14:42 Відповісти
NYT давно не лидер демократической прессы. Заказная статья, подобная десяткам, чтобы дезинформировать западное общество и заставить отказаться от усиления давления на Россию.
Подобные статьи только свидетельствуют о том, насколько россия зайдствовала все свои нечистые ресусрсы в атаке на Украину, это произошло после успеха Рамштайна и решительных заявлений Блинкена и Остина в отношении планов США "ослабить Россию настолько, чтобы она уже никогда не смогла нападать на другие страны".
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27.05.2022 14:43 Відповісти
Як показує нинішня воєнна ситуація Україна не зможе закінчити війну навіть вийшовши на кордони до лютого 2014 року. Бо з сусідніх територій продовжуються артилерійські і ракетні обстріли України. Харків, наприклад, знаходиться за 40-50 км від кордону, звідки його можна просто з землею зрівняти, використовуючи РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган" та інші. Тому єдиним виходом є створення буферної зони з метою захисту території України від бомбувань і обстрілів агресора.
В цю зону мають увійни Бряньска, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області і Краснодарський край РФ, а також Берестейська і Гомельська області Білорусі. Крім того - так звана ПМР.
Звісно, керуватись вони мають представниками військових адміністрації призначених урядом України.
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27.05.2022 14:53 Відповісти
Ізраїль так живе вже 80 років. І побудували гарну країну.
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27.05.2022 15:01 Відповісти
Є один кордон - Державний, усе інше це рубежі і не треба займатися казуїстикою.
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27.05.2022 14:54 Відповісти
В світі давно вже всім зрозуміло, хто продався *****. Збереження обличчя ***** тісно пов'язане зі збереженням обличь корумпованих західних політиків. Якщо паде *****- падуть і його консерви на Заході.
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27.05.2022 14:59 Відповісти
Уже пошли на уступки результат --восьмилетняя война
И погибло 15000 украинцев
Теперь будет и того хуже
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27.05.2022 15:10 Відповісти
Голова проф.Доуэля. т.е. Киссинджера, уже имеет старческий маразм и не принимается во внимание, а все журналисты из NYT пошли бы искать известный корабль. Настолько ясно просматривается костлявая денежная ручонка из московии, что выглядит продажно и убого.
Италия тоже на предоплате у путина, да и слава муссолини мучает. Московия раздаёт деньги
направо и налево. С каждой страной нужно работать отдельно, верните уже толковых дипломатов.
Прекрасную идею подсказала советник Лана Зеркаль (по поводу Венгрии), и как же деликатно надо вести себя в Германии( уберите уже Мельника, он не там сидит, ему место в ОП на
повышении), надо вести переговоры с конкурирующей партией Мерца(приезжал в Киев), да и к Италии можно подобраться, найти там точку опоры. Надо быстрее работать, а не много говорить.
ВЕРНИТЕ ДИПЛОМАТОВ, они должны работать, а не Зе за всех надрывается. Всё не так работает,
Это тихая подковёрная деятельность. Призывы к народам не помогут, если им тут же объяснят,
насколько они обеднеют. Где профессионалы? Зелёная гвардия, попросите их, тут уже не делят
на свой-чужой: теряем страну!
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27.05.2022 15:17 Відповісти
От дивлюсь і трохт офігіваю - Нью Йорк Таймз це ж не видання "Бульвар" гордона,
а по таким статтям наче бульварна преса яка фінансується час від часу кремлем
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27.05.2022 15:33 Відповісти
Як що Зе промовче на цих "мирних" перемовинах про Донбас і Крим, то хай
заздалегідь уступає своє місце Пороху - той інтереси України вміє відстоювати
на міжнародній арені
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27.05.2022 15:40 Відповісти
Франція, Німеччина і Італія це союзники кремля, Франція і Італія до того ж з
лівим уклоном товаришували з мацквою ще за часів радянського союзу, а
Західна Німечина (ФРГ) навіть вкладала свої грощі в побудову газопроводів
у Сибіру. Тут без варіантів - відмазувати расію від ЗНИЩЕННЯ ЯК ІМПЕРІЇ
вони будуть до останнього.
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27.05.2022 15:37 Відповісти
Это Вам Люся Обдрестович так преподнёс.... Эксперт хреонов. Всё нормально. Европа и США помогает. А слушать пропутинских агентов не стоит.
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27.05.2022 15:39 Відповісти
Шановний це ви до кого говорите ?
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27.05.2022 15:42 Відповісти
Бред
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27.05.2022 20:47 Відповісти
NYT что, перекупили русские? Или там симоньяны в широком смысле угнездились?
Вроде, раньше приличное издание было
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27.05.2022 15:40 Відповісти
NYT превратилась в медиапомойку. Куда смотрит ФБР ???
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27.05.2022 15:47 Відповісти
Такие статьи заказные, и он не отражают общественные мнения.

Байден ориентируется на электорат, который поддерживает Украину (83% избирателей за увеличение помощи Украине)
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27.05.2022 15:51 Відповісти
NYT про Зеленського-"голуба" дійсні факти виклала, решта інформації знаходить підтвердження з виступів деяких прокремлівських лідерів ЄС про замирення , стосовно позиції США - це "яструби".

Зеленський на бенямарафоні:

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.

"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220521-volodymyr-ta-olena-zelenski-daly-eksklyuzyvne-intervyu-telekanalu-ictv-dlya-marafonu-yedyni-novyny/?fbclid=IwAR3C0i50CfTqxjOlKAVbreXVD71n1Qe38t0-dwYyofZzeGMUJtrNCdV3XHM в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.

"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.

"Ми повинні дивитися на ціну цієї війни. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет одній із найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги протягом найближчих кількох років", - сказав президент.

Вихід на лінію 23 лютого, за його словами, підіб'є підсумки першого етапу. "А другу частину я хотів би проговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
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27.05.2022 15:56 Відповісти
А смысл о чем уже договариваться с парашей, каждый день, это гвоздь новый в крышку гроба *********, уже весь мир смеётся с "второй армией мира", армия эрэфии уже не способна решать какие то задачи стратегического плана, освобождение республик этих, ДНР, ДНР, если и случится,россармия будет уже как дохлый бобик, обескровлена и какой то силы представлять серьёзной не будет, если можно так выразиться, украинцам повезло в этой ситуации войны, что на параше оказались тупые, жадные, лошары,руководители силовых ведомств, главная цель которых, пускать пыль в глаза, и занимаются мифолоией и воровством, что куйло посеял, то и пожинает сейчас, только путем гибелью сотен тысяч ни в чем не по винных людей, ********* проиграла по всем направлениям,как обычно там и бывает, 1941 год поражения страшной силы, Чечня 1994 год поражения, и тут те же грабли.
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27.05.2022 16:07 Відповісти
жаль что такие правдорубы МакКейн рано покидают сей Мир. а такие как порхатый Кессинджер его упорно коптят
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27.05.2022 16:23 Відповісти
У Киссинджера сегодня юбилей, не забудь поздравить
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27.05.2022 19:18 Відповісти
московія = ракова пухлина цивілізації, зараз якраз слушний момент ліквідувати її.
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27.05.2022 17:57 Відповісти
Для "особливо кмітливих": NYT ніколи не була "рупором Америки", це видавництво доволі часто ловили на тендеційній подачі матеріалу і підіграванні певним політичним силам, його в США ніхто особливо сер'йозно не сприймає, дехто взагалі відносить це видання до "жовтої преси". Єдине джерело шо відображає позицію офіційного Вашингтону є видання The Washington Post, і тому не треба "жувати" якусь чергову гидоту що підсовує світу по-факту заангажована редакція NYT. Єдиної позиції всередині ЄС щодо подальшої долі параші досі не сформовано, бо той самий ЄС нагадує "клаптикову ковдру"(ше й зшиту білими прогнилими нитками) - де один прогнилий клаптик може дати тріщину на усю ту "ковдру". Тож нам треба орієнтуватись і посилено спілкуватись виключно із США та Великою Британією у плані узгодження із ними наших позицій щодо остаточної руйнації *********** недоімперії, а всілякі зойки з боку "старої гєйропи" щодо "уніжєнія раїссі" посилати вслід за рюзьгєкарабльом!🖕
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27.05.2022 18:25 Відповісти
Це думка журналістів.Чим більший ажиотаж вона викликає тим популярніша преса що її публікує.Але є одне але.Амбіції росії ніхто не озвучив.Плани росії розхитати і розколоти ЄС і послабити НАТО і це мають врахувати політики.І не треба робити з росії принижену жертву бо вона агресор і вбивця.А Україна не віддасть свої території бо з .яких таких забаганок москви вона мала би це робити Також мабуть вже всі забули про існування міжнародного права.Якщо сьогодні дозволити росії безкарно знищити і захопити Україну то завтра будь яка інша держава собі теж дозволить такі дії відносно інших держав.Якщо росії можна то чому іншим ні?
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27.05.2022 18:29 Відповісти
ТЕПЕРЬ ЧЕМ ДОЛЬШЕ ВОДИТЬ КОЗУ, ТЕМ БЫСТРЕЕ ВЫМРУТ КОЗЛЫ !)
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27.05.2022 18:30 Відповісти
Это всего лишь статья в газете. Это не политическое заявление не существующий расклад, а взгляд журналиста.
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27.05.2022 18:58 Відповісти
Боятся загнать крысу в тупик. Может и правильно. Если у путлера не будет выхода, то может применить тактическое ядерное вооружение. В россии этого дерьма хватает." Тюльпаны", " Пионы", и т.д. От 152 до 240 мм миномёты и самоходки. Сделано в СССР, в конце 70х. Короче, если прилетит 240мм мина с ядерным зарядом, то в радиусе 1-3 км будет тихо и грустно.
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27.05.2022 19:12 Відповісти
Так що зараз робити, виконувати усі вимоги пуйла бо в нього є ядерна зброя? Він завтра нові напише. Параша має бути зруйнована зараз!
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27.05.2022 20:54 Відповісти
27.05.22. Ты из жопских или кацапских? Передай своим. Ты нас на понял не бери. Понял?
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27.05.2022 22:55 Відповісти
Рашку надо давить по всем фронтам. У ***** вместо лица ботокс, если ему шо и подпортим, пластическая хирургия творит чудеса. Кацапы должны сдохнуть
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27.05.2022 19:58 Відповісти
Скажіть дякую європейській богемі. В них свої інтереси, їм не до нас. За то, до нас є діло всяким прохвостам і жулікам при баблі.
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27.05.2022 22:21 Відповісти
пнх обос"авшееся ЕС. Бриты и Штаты наши союзники
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27.05.2022 22:50 Відповісти
Что-то ты слишком размечтался, вражина. И перестань придуриваться и писать по-украински, свои москальские идеи не выдавай за мысли украинцев.
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28.05.2022 01:24 Відповісти
якого хєра вилізло те поторочча столітнє зі зморщеними місками???
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27.05.2022 22:52 Відповісти
поступове удушення раши демократичным удавом - це наша перемога. Швидко не буде. Але ми потiм поставимо iх на колiна i за жратву заберемо ядерну дубинку. А потiм знищимо силовикiв якi там ведуть рашистiв на убой. А потiм репарацii та Америка з нафтовим обладнанням щоб сосати нафту за копiйки.

Вiдбити мозок раши та хай зомбi сосе нафту для свiту. А коли через 20 рокiв нафти не стане - то хай жруть один одного, а у нас з ними буде строгий вiзовий режим. Десять рокiв - промивка рашистського мозку i вибивання звiдки iмперства i навчання толерантностi i раша стане автономною часткою Украiни (штата USA) i Штати там колонiю зроблять - прокладку мiж китайцями та Захiдом. Бiдьша частина паспортiв раши будуть радi стати частиною США, бо свого мозку нема керувати.
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27.05.2022 22:58 Відповісти
ТІЛЬКИ ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ РОСІЇ ЯК ІМПЕРІЇ -
КРАЩЕ 10 МАЛИХ УСПІШНИХ ДЕРЖАВ НІЖ ОДНА ЗЛИДЕННА ІМПЕРІЯ РОСІЯ
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27.05.2022 23:00 Відповісти
ДАЙТЕ ХОРОШЕЕ ОРУЖИЕ !!!
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28.05.2022 00:56 Відповісти
А можна просто цю новину озвучити?
Між європейскими кастратами та імпотентами - бояться в кого встане...
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28.05.2022 03:56 Відповісти
Головне - тиснути на РФ фiнансово. Нi експорту нафти та газу! РФ має шодити в лаптях і пити березовий сік. Відпочивати на Сахаліні та Байкалі. Хлібати ЩІ! Ніяких технологій. Максимум компьютер "Байкал". Процесори на електронних лампах. і ЩОБ ВСЕ БУЛО НЕПІДЙОМНЕ. 250 КГ.
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28.05.2022 05:36 Відповісти
Скажем дружно - нахер нужно.
Никуда те европы не денуться, пока за нами стоит США и надеюсь будет стоять. А так-то думать о своем( их страны) благополучии никто не мешает, но сначала пусть в Марик съездят или Север, а потом свистят.
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28.05.2022 07:01 Відповісти
Уничтожить Россию ,как государство.За агрессивность.
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28.05.2022 07:13 Відповісти
У Украины только один путь к безопасности и процветанию - по типу израильского, с учётом особенностей географии. Многие страны втайне хотели бы состоять в военном союзе с израильтянами, потому что они храбры и решительны в бою, как и украинцы. Но израильтяне никому не верят и не доверяют, предпочитая вместо друзей, которые могут подвести, иметь ситуативных попутчиков.
Исключением для Украины являются только Англия, Польша и страны Балтии, те уже доказали свою надёжность и непоколебимость. Штаты партнёр надёжный, но их интересы всегда будут решающим фактором их политики, они слишком большие, важные и занятые, чтобы помогать из альтруизма.
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28.05.2022 08:35 Відповісти
А який сенс для того ж таки НАТО швидко закінчити війну в Україні? Можете почитати Павла Штепу - він ще на початку 70-х років докладно описував зв'язки совка і США.
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28.05.2022 09:26 Відповісти
кстати если сдать часть Украины, можно нужно также предложить сдать и часть Германии, чтобы было по фен-шую. там, референдум в ГДР, благо - есть кому. Киссинджер может тоже не против, еще наверняка помнит молодость, мечтает, чтобы было как когда-то, мороженое по две копейки ....
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28.05.2022 09:27 Відповісти
Чого б Італії не віддати, наприклад, Сіцілію і не 'уміротворіть' Путіна? Германії пару федеральних земель, а Франції - Купу.
Суки, чого вони чужими територіями розкидаються? Хто їм таке право давав?!!! Наші хлопці гинуть кожний день, а вони віддавати нашу землю зібралися?!!!
Нах!!!
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28.05.2022 11:59 Відповісти
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