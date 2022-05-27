Між США, ЄС та Україною виникли розбіжності щодо того, як має завершитись війна з РФ, - NYT

Журналісти The New York Times вважають, що між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в матеріалі NYT.

Зазначається, що за останні кілька днів надійшла пропозиція Італії про припинення вогню, плани керівництва України відтіснити Росію до кордонів, що існували до 24 лютого, і відновилося обговорення "стратегічної поразки" Путіна - такої, яка гарантує, що він не зможе знову вчинити подібну атаку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо не вийде - розгляне інші інструменти, - міністр економіки ФРН Хабек

"Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до припливу смертоносної зброї до рук України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, і найменше пан Путін, примітні розбіжності, що виникають із приводу того, що робити далі. В основі лежать фундаментальні дебати у тому, чи слід покласти край тридесятирічному проєкту інтеграції Росії. У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, інші, переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна", - зазначають журналісти.

NYT вважає, що наразі амбіції США зростають. Адміністрація Байдена тепер бачить шанс покарати російську агресію, послабити Путіна, зміцнити НАТО та трансатлантичний альянс, а також надіслати сигнал Китаю. Вона хоче довести, що агресія не винагороджується територіальними надбаннями.

Генрі Кіссинджер, 99-річний колишній держсекретар США 1970-х, припустив, що Україні під час переговорів доведеться відмовитися від частини території. На це різко відреагував президент Зеленський, який раніше не виключав відмову від вступу до НАТО для того, щоб завершити війну.

Також читайте: Білий дім очікує мінімального впливу дефолту РФ на американську та світову економіку, - Reuters

NYT передбачає дебати про те, яку позицію займуть Зеленський та його західні союзники, якщо розпочнуться реальні переговори щодо припинення конфлікту. Заяви американців вказують на те, що адміністрація Байдена прагне завдати максимальної шкоди Росії, щоб Путін зазнав "стратегічної поразки" і більше не зміг напасти. Паралельно США намагаються залучити на свій бік країни, що коливаються між Заходом та віссю Китай - Росія.

Водночас єдність Європи також починає руйнуватись. Угорщина блокує ембарго на російську нафту. Лідери Центральної та Східної Європи відкидають навіть ідею поговорити з Путіним, а Франція, Італія та Німеччина турбуються про шкоду для власної економіки у разі затяжної війни та вважають Росію неминучим сусідом, якого не можна ізолювати назавжди.

Також видання зазначає, що мета відкинути росіян до кордонів станом на 23 лютого доволі амбітна і виходить за межі можливостей України.

"Якщо Зеленський погодиться на деякі поступки, чи скасують США та їхні союзники багато зі своїх нищівних санкцій, включаючи експортний контроль, який змусив Росію закрити деякі зі своїх заводів з виробництва танків? Чи це зруйнує їхні надії завдати шкоди майбутньому потенціалу Росії?" - підсумовує NYT.

Читайте: Звідки стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет санкцій ЄС?, - Зеленський