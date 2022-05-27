В окупованому Херсоні рашисти хочуть повернути маріупольців додому, місто хочуть перетворити на гетто для українців, - Андрющенко

Російські окупанти в тимчасово захопленому Херсоні шукають жителів Маріуполя для того, щоб їх повернути додому.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованому Херсоні влада окупантів разом з росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому. Встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення. Формують автобуси і будуть направляти всіх встановлених маріупольців додому.

Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози. Причини та мета наразі незрозумілі. Продовжуємо слідкувати та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безспірним", - йдеться в повідомленні.

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