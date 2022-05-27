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Новини Війна
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В окупованому Херсоні рашисти хочуть повернути маріупольців додому, місто хочуть перетворити на гетто для українців, - Андрющенко

маріуполь

Російські окупанти в тимчасово захопленому Херсоні шукають жителів Маріуполя для того, щоб їх повернути додому.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованому Херсоні влада окупантів разом з росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому. Встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення. Формують автобуси і будуть направляти всіх встановлених маріупольців додому.

Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози. Причини та мета наразі незрозумілі. Продовжуємо слідкувати та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безспірним", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Маріуполі на території школи внаслідок детонації російського снаряду Град загинула дитина, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3220) окупація (6657) Херсон (3326)


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Це якийсь пі3дєц.
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27.05.2022 12:50 Відповісти
Зелений...
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27.05.2022 12:51 Відповісти
Зе-лений, Безуглий піЗдець...
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27.05.2022 12:53 Відповісти
Есть такое кино, где даже массовка не закатывет.
Чуть не прослезился. Ушастый Запорожец
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27.05.2022 12:54 Відповісти
кто-то же должен восстанавливать мариуполь
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27.05.2022 12:54 Відповісти
какого хрена делать на оккупированных территориях ? валить надо оставлять тварям пустые города для них это будет пустой звук от их войны некого будет присоединять и терроризировать и пропаганда сдохнет
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27.05.2022 13:08 Відповісти
Ну можно начать перечислять " какого хрена " с - представь себе не выпускают и практически не выпускали за оооочень редким исключением и ещё много разного
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27.05.2022 18:00 Відповісти
Финны в свое время отступили и оставили русне пепелище. На этом пепелище теперь колупается Карелия.
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27.05.2022 14:04 Відповісти
 
 