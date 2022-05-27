УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
46 943 162

Росіяни влучили у полігон під Дніпром. Загинуло 10 людей, поранено 35, - Корбан

іскандер

27 травня окупанти завдали удару по полігону Нацгвардії під Дніпром. Є загиблі та поранені.

Про це в ефірі "Інформоборони" повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Був приліт "Іскандера". За попередньою інформацією загинуло 10 людей, 35 поранено. Пуск ракети був здійснений із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль. Це при тому, що військові намагалися дотримуватися всіх запобіжних заходів. Більшість особового складу була розосереджена територією полігону", - повідомив голова штабу оборони Дніпра.

Корбан додав, що, згідно з наказом Міноборони, в одному місці не може бути зосереджено понад 20 людей. Інакше жертв було б більше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо кілька "прильотів" на Дніпропетровщині. Серйозні руйнування, завали розбирають, - ОВА

Наразі на місці ракетного удару працюють представники військової комендатури, ДСНС, Нацгвардія та інші служби.

Дніпро (3246) обстріл (28171) ракети (4000) Національна гвардія (1515) Дніпропетровська область (3602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
В пи.де,у жены Зеленского.
показати весь коментар
27.05.2022 12:56
+49
Знов військові в казармах-це вже не схоже на випадковість...
показати весь коментар
27.05.2022 12:55
+49
Це не зовсім так. Хтось конкретний здає час і місце.
показати весь коментар
27.05.2022 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пора знать что удар по казармах это фишка орков...командиров в рядовые и на передок
показати весь коментар
27.05.2022 13:22 Відповісти
в інших джерелах пишуть що попадання в казарму.. ***...ий стид, да скільки можна??? Знову повітряна тривога і знову в казармах????
показати весь коментар
27.05.2022 13:24 Відповісти
Я не великий спеціаліст в про, але якщо правда, 1:3 до випущених.... Я думаю, що саме найкраще про, то як волосся на ***** - прикриває, але не захищає..... Нажаль....
показати весь коментар
27.05.2022 13:25 Відповісти
И после такого нельзя бить по территории рф? Чтобы не "эскалировать"
показати весь коментар
27.05.2022 13:27 Відповісти
Ориентировочно площадь поражения «Искандер» осколочной кассетной боевой частью - около 15 000 м² или примерно два футбольных поля.
показати весь коментар
27.05.2022 13:28 Відповісти
а что со змеиным? там же 5 минут делов или ***** не разрешает
показати весь коментар
27.05.2022 13:46 Відповісти
схоже на те, що з ОПи знову дали наказ військовим "не чіпати", і зараз ми тільки констатуємо та спостерігаємо як рашисти там укріплюються та ходять кораблями у нас під носом. Хоча, нам, начебто й "Гарпуни" давали, а наче їх і нема - бо "не можна". гнилятина
показати весь коментар
27.05.2022 15:35 Відповісти
Скажете, що немає наводки?..
показати весь коментар
27.05.2022 13:47 Відповісти
Скільки можна? От ми тролимо рашистів за Чорнобаївку, а самі то що?
показати весь коментар
27.05.2022 13:49 Відповісти
Явір,Десна,Дніпро...пора вже ріпу чухати!
показати весь коментар
27.05.2022 13:55 Відповісти
А тим часом захід просить обмежити дальність озброєння "щоб не провокувати росію"...
Підараси...
показати весь коментар
27.05.2022 19:08 Відповісти
Краще б ми бомбосховища для війська будували як в Ізраїлі ніж дороги: туалети,душові,вентиляція,зручності...
показати весь коментар
27.05.2022 14:07 Відповісти
Краще б ми на вибори не ходили. Звучить дебільно, але це якщо починати з самого початку, а не з середини.
показати весь коментар
28.05.2022 08:35 Відповісти
Без радиомаяков российская ракета с такой точностью не попадет. Почему гибнут в казармах нац. гвардии? В ВСУ всегда очень строго к воздушной тревоге относятся. А в нац. гвардии полно кремлевских козачков в руководстве еще со времен Авакова.
показати весь коментар
27.05.2022 14:17 Відповісти
а при яныке? при чём Аваков? пусть зелёные детектор пройдут в ми-6. удивитесь. Россия миллиарды сыпали. Кому? Где крысы? Элементарно же найти
показати весь коментар
27.05.2022 15:40 Відповісти
На третьем месяце войны: Десна -86, теперь Днепр -10, а через неделю преЗЕрватив озвучит еще больше. Кто ответит за это Б Л Я Д С Т В О ?!?
показати весь коментар
27.05.2022 14:28 Відповісти
Не буду озвучували цифри та є "чутки", що по Десні значно більше. Хз може паніку розганяють, а може замовчують...
показати весь коментар
27.05.2022 17:11 Відповісти
нажаль друже втрати значно бiльшi i в Деснi i в Миколаiвi, може i не требя, щоб люди знали - але ця клята вiйна може скосити усю нашу молодь.
показати весь коментар
27.05.2022 22:59 Відповісти
Я довіряю офіційним цифрам в даному випадку.
показати весь коментар
28.05.2022 08:38 Відповісти
Та брехня.
Значно більше.
показати весь коментар
27.05.2022 14:33 Відповісти
Так.
Це місце було відоме, але довго стояло порожнім.
Ввечері заїхали, а о 4-й ранку влупили.
Якась падла злила.
І ця падла з верхніх ешелонів.
показати весь коментар
28.05.2022 06:26 Відповісти
почему наш не могут ******* первыми по ростовской области
показати весь коментар
27.05.2022 14:38 Відповісти
Нечем. До войны украинская, как бы власть, полностью разоружила Украину
показати весь коментар
27.05.2022 15:15 Відповісти
Може нарешті дрони будуть літати, шукати та виводити з ладу пускові установки.
показати весь коментар
27.05.2022 17:29 Відповісти
Бздять, бо вважають, що юридично у нас до цього часу немає війни к кацапами((
показати весь коментар
27.05.2022 19:48 Відповісти
Дякуэмо хомчаку .
показати весь коментар
27.05.2022 23:02 Відповісти
Чим?
Асфальтом?
показати весь коментар
28.05.2022 10:07 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/zatrymaly-meshkantsya-lvivshhyny-yakyj-koryguvav-vogon-okupantiv-po-shynomontazhu/ Затримали чоловіка, який коригував вогонь росіян по шиномонтажу у Львові
показати весь коментар
27.05.2022 14:49 Відповісти
Абсолютно неефективний удар з військової точки зору. Три високоточні ракети собівартість $3 млн щоб вбити 7 мирних жителів, спалити 40 вживаних авто і зруйнувати дрібний бізнес шиномонтаж.
показати весь коментар
28.05.2022 08:42 Відповісти
Наше руководство в 2019 году полностью заморозило все ракетные программы про прямому приказу Кремля. Они оставили Украину абсолютно беззащитной и на что надеялись непонятно. А чтобы был пиар и задурить "мудрый народ" что якобы готовимся к войне, народные деньги слили на модернизацию одного лишь фрегата (более 8 млрд гривен). Который не сделал ни одного выстрела и уже героически затоплен.
показати весь коментар
27.05.2022 15:13 Відповісти
Це треба було вбити 150 людей на Яворівському полігоні, 250 в Миколаєві і 87 на "Десні" щоб нарешті до дебілів в Геншабі дійшло,.що особовий склад не в казармі тримати, а розосереджувати малими групами ? Виходить, що то я мав бути генералом з чотирма зірками,якщо в мене більшее мізкків, ніж в цих кабінетних шаркунів, бо після першого разу написав , що в казармі не можна селитись. Дитина б цим дурням таке підказала.
показати весь коментар
27.05.2022 15:48 Відповісти
так больше негде размещать - нужно в ответ точки подавлять откуда бы они не стреляли
показати весь коментар
27.05.2022 16:00 Відповісти
Враги в погонах так и говорят : "негде размещать" ...
показати весь коментар
27.05.2022 16:12 Відповісти
Вы ідеально підходить на генеральську посаду в український Генштаб. А люди не вірять, що можна бути саме з таким рівнем сприйняття реальності.
показати весь коментар
28.05.2022 08:46 Відповісти
Если в казармах были пацаны, то погибших будет в 10 раз больше. Так было и в Десне и на Яворивском полигоне, просто сразу не скажут, чтобы не шокировать людей.
Вопрос такой: когда будут ответные удары ассиметричные удары по русским тварям? Надеюсь пацаны не зря погибли.
показати весь коментар
27.05.2022 16:05 Відповісти
А ви в Генштабі навіть не думайте давати отвєтку - рашисти ж не зрозуміють
чому це Зе такий сміливий став. о.Зміїний теж не треба обстрілювати не з
Точок У, ні з іншої зброї . Міру мір войни нє нужно.
показати весь коментар
27.05.2022 16:11 Відповісти
Пам'ятаєш склади вибухали ще за часів Петра? Ото була наша "ответка".
показати весь коментар
27.05.2022 18:34 Відповісти
Лише за період з 2003 до 2019 років в Україні були знищені більше 10 артилерійських (військових) складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017, Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, навіть не спромоглися порахувати завдані збитки.
Лише за одного президента Порошенко відбулося знищення 5 найбільших в Україні складів із ************, у тому числі у Харьківській, Луганській, Донецькій, Вінницькій та Чернігівській областях.
Спричинена страшенна втрата боєздатності Збройним Силам України, але хто поніс криміналлну відповідальність???? Де ж були наші численні правоохоронні органи??? Чи не в змові з злодіями? Бо на совісті винуватих тепер тисячі загублених життів, та розбиті міста і села.
показати весь коментар
27.05.2022 20:05 Відповісти
да.... если б склады не взорвались,оркам в первые три дня фантастически бы повезло -даже ничего везти бы не пришлось изза Урала -половина складов оказалась бы в зоне оккупации в первые дни.
Там они и так балаклейские вроде хапнули (что от них осталось)
показати весь коментар
27.05.2022 23:49 Відповісти
22.05 прилетело под Запорожьем, власти молчат куда именно. Но местные уже все знают. Погибло около сотни солдат , много раненных, размещались в санатории, наводку дали местные. Вот такие дела.
показати весь коментар
27.05.2022 21:24 Відповісти
Надо чтобы на каждый обстрел нашей территории взрывались объекты, поезда, казармы и др. на вражеской. А то в РФ войны нет.
Войну в Чечне, когда российские войска полностью сносили города и поселки, ФСБ зачистками уничтожало все население, которое могло оказывать им сопротивление (как и у нас в оккупированных областях убивали мужчин 18-60 лет) российское население заметило только тогда, когда стало взрываться в метро, на стадионах, на улицах.
показати весь коментар
27.05.2022 16:51 Відповісти
командири по домах. Солдати в могили.????

Чи то пак в казарми. Різниця лише в словах Зміст один. Це скільки треба знищити молоді ... Може ще й підказали куди бити. І упевнена-винних не буде.
показати весь коментар
27.05.2022 17:30 Відповісти
Hellis @13Hellis_13

Хм... По Десне идёт инфа, что навёл офицер - управленец, поставленный при Таране. По Днипру (там люди были распределены максимально возможно) тоже уже версия, что кто - то из управленческого состава, ибо знали, как распределен состав.
Сколько таких за три года были внедрены?
показати весь коментар
27.05.2022 17:58 Відповісти
Погляньте відсоток голоснувших за ОПЗЖ і побачите кількість діючих і потенційних агентів кацапляндії. Плюс агенти в рясах УПЦ МП та їхні прихожани.
показати весь коментар
28.05.2022 06:29 Відповісти
Сколько надо ещё раздолбать наших учебок, полигонов, что бы понять что в этих условиях надо размещать личный состав максимум повзводно. А в летних условиях вообще по отделениям в палатках.
И то не не более 3 дней на одном месте и перемещать их в другое.
показати весь коментар
27.05.2022 17:59 Відповісти
А где наша контразведка, где наши ,, контрили,, которые в СА были в каждой части. Мы из за глаза называли ,, молчи, молчи,,.
Вот кто должен выявлять предателей.
Пока у нас не будет свой СМЕРШ, пока будут гибнуть наши воины от действий шпионов.
показати весь коментар
27.05.2022 18:04 Відповісти
Сегодня в 16:45 на Новобелицком путепроводе Гомеля подписчик Флагштока заметил перемещение четырехосного ракетного комплекса со знаком «V» на бортах. Читатель опознал военный объект, как "Искандер". Его сопровождал МАЗ ВС РБ с красными квадратами на дверях. Техника проследовала по улице Ильича в южном направлении (фото иллюстративное).

Если вы можете уточнить дальнейший маршрут, просим сообщить нам: @fuckshtok

https://t.me/flagshtok/8757
показати весь коментар
27.05.2022 18:56 Відповісти
Тоже Бутусов виноват?
показати весь коментар
27.05.2022 19:20 Відповісти
60+ 200х созванивался с местными
показати весь коментар
27.05.2022 20:24 Відповісти
Медведчуку підконтрольна вся терористична мережа путина в Україні. Медведчук заарештований, знаходиться в СБУ. Що повинна робити СБУ? Так, вибивати з нього свідчення про всю агентурну мережу й ліквідовути її. А ні, СБУ котрий день знімає відосики проти Порошенка, а в цей час агенти ворога спокійно розгулюють Україною, дивляться в якій казармі ночують військові фіксують координати, передаютб ворогові. Через декілька годин десятки смертей... На чиїй вони совісті, москалів? Та в них її немає. А от чи має її пан Баканов? І чи уявляє він чим повинна займатися Служба Безпеки України? Схоже, що ні
показати весь коментар
27.05.2022 20:57 Відповісти
эти новости просто невозможно читать. Невозможно смотреть. Ни одной хорошей новости, все сыпется. Есть и ленд диз, и 40 млрд, и гарпуны. Что идиотам из ОП не хватает? Что с генштабом? Залужный устал?! Что у нас происходит!?
показати весь коментар
27.05.2022 22:02 Відповісти
Це тупість тримати зараз військових в частинах.
показати весь коментар
27.05.2022 22:57 Відповісти
Что за ****** пишут эти мягкие статьи!? Россияне писаки называют скотов и фашистов из *********!
показати весь коментар
27.05.2022 22:58 Відповісти
Бл..ть, Корбан! Чому у нас прильоти ще не коментує Робінович?!
показати весь коментар
28.05.2022 00:50 Відповісти
А попіаритися.
Що-що, а коментувати філатов з корбаном *******.
Лаври арестовича спокою не дають.
показати весь коментар
28.05.2022 06:33 Відповісти
Робинович сам скоро прилетит в Украину и будет нами править дальше с выпущенным на свободу Медведчуком, если мы проиграем. ..
показати весь коментар
28.05.2022 07:36 Відповісти
щось давно в кацапів заводи не горіли і не були ніяких 'хлапків'??? пора би вже!
показати весь коментар
28.05.2022 03:52 Відповісти
в современной войне все казармы нужно снести.
методы защиты солдат известны очень давно, только почемуто их не используют либо полные идиоты либо предатели.
это окопы с рассредоточением солдат. сначала роется траншея зигзагом, в ней обустраиваются индивидуальные ячейки для каждого солдата, расстояние между которыми не менее 5м.
если правильно обустроить ячейки с тамбуром и двойным слоем клеенки, то спать в них нормально в спальнике даже зимой.
показати весь коментар
28.05.2022 10:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 