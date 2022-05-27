Росіяни влучили у полігон під Дніпром. Загинуло 10 людей, поранено 35, - Корбан

27 травня окупанти завдали удару по полігону Нацгвардії під Дніпром. Є загиблі та поранені.

Про це в ефірі "Інформоборони" повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Був приліт "Іскандера". За попередньою інформацією загинуло 10 людей, 35 поранено. Пуск ракети був здійснений із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль. Це при тому, що військові намагалися дотримуватися всіх запобіжних заходів. Більшість особового складу була розосереджена територією полігону", - повідомив голова штабу оборони Дніпра.

Корбан додав, що, згідно з наказом Міноборони, в одному місці не може бути зосереджено понад 20 людей. Інакше жертв було б більше.

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Наразі на місці ракетного удару працюють представники військової комендатури, ДСНС, Нацгвардія та інші служби.