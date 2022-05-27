Швеція та Фінляндія все ще не виконали умов Туреччини для вступу до НАТО, - Чавушоглу

Швеція та Фінляндія, заявки яких на приєднання до НАТО раніше заблокувала Анкара, повинні зробити конкретні кроки для припинення підтримки терористичних організацій.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що Швеція та Фінляндія зрозуміли нашу позицію, і інші союзники (по НАТО. - Ред.) повинні сприяти руху цих кандидатів у цьому напрямку та робити конкретні кроки", - зазначив міністр.

Чавушоглу зазначив, що "очікування" Туреччини від цих двох країн не є "нереальними", і Швеція та Фінляндія здатні виконувати їх.

Водночас, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау з оптимізмом висловився щодо перспектив вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Він вірить, що вирішення цього питання допоможе членам альянсу краще розуміти одне одного.

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