Швеція та Фінляндія все ще не виконали умов Туреччини для вступу до НАТО, - Чавушоглу
Швеція та Фінляндія, заявки яких на приєднання до НАТО раніше заблокувала Анкара, повинні зробити конкретні кроки для припинення підтримки терористичних організацій.
Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми сподіваємося, що Швеція та Фінляндія зрозуміли нашу позицію, і інші союзники (по НАТО. - Ред.) повинні сприяти руху цих кандидатів у цьому напрямку та робити конкретні кроки", - зазначив міністр.
Чавушоглу зазначив, що "очікування" Туреччини від цих двох країн не є "нереальними", і Швеція та Фінляндія здатні виконувати їх.
Водночас, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау з оптимізмом висловився щодо перспектив вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Він вірить, що вирішення цього питання допоможе членам альянсу краще розуміти одне одного.
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.....чисто для справки для де (чи зе) білам -з загально доступних джерел вікі.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png/220px-Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png
Курдские бойцы в Сирии
Рабочая партия Курдистана - организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии
в составе Турции.)як вам це, лугандонію від срашки не нагадує???????)
Признана террористической организацией многими странами мира, а также Евросоюзом. Имеет также военное крыло - Народные силы обороны[1].
курды проживают в этнографической области Курдистан[21][22], которая ныне находится в составе четырёх государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан). Также значительное число курдов живёт в Германии, Азербайджане, Афганистане, Армении и во многих других странах. Численность составляет до 45 600 000 человек.
Вот здесь видео о том, что творилось в Турции после конца Второй Мировой (англ.)
https://www.youtube.com/watch?v=QRv--******
Турків за авторитарний спосіб правління треба було би покарати... І НАТО перекрити би Дарданели..., щоб вони не козиряли своїми перевагами...
Думаю что выберут свою шкурку.
Цього не достатньо щоб зрозуміти чиї вони?
Але це не скасовує того факту, що Туреччина ще донедавна жорстоко гнобила курдів за національною ознакою. Останнім часом, правда, становище покращилося, - вже років 20 у Туреччині навіть визнається курдська мова. Бо до того існування курдів не визнавали, називаючи їх у офіційних документах "гірськими турками".
Если б все были такими мелочными торгошами ,то Германия б потребовала от Франков поставить на место дерево Игдрассиль.
А Польша- выдать викингов которые разрушили священный город Руян.
А Англия потребовала бы от племен из нынешней Дании вернуть меч кельтского короля Артура...
А Ігдрасіль, - то скандинавське міфологічне Древо Світу, у кроні якого Світ богів-асів (Асгард), посередині на стовбурі, - Світ людей (Мідгард) і у корінні, - Світ мертвих (Хельхейм). Тобто, Ігдрасіль, - центральний елемент світобудови Всесвіту, на якому все тримається.
Острів Руяна (нині називається Рюген, належить Німеччині). Там жили слов'яни-венди. До поляків вони не мали практично ніякого відношення. Були асимільовані німцями, як і їхні сусіди, - ободрити, лютичі, лужичани. На території ******** Німеччини збереглася невелика частина лужичан, - лужицькі серби. Тобто, ******* нащадки жителів острова Руяна тепер вважають себе німцями.
Англія ніяк не може мати претензій до Данії відносно меча Ескалібур, який належав королю Артуру. Коли на острів Британію переселилися германські племена англів, саксів і частково ютів, ніякої Данії взагалі не існувало. Лише півтисячу років по тому Східну Англію завоювали датчани. Вони там довго господарювали, а датський король Кнуд Великий певний час був одночасно і королем Англії. Але часи короля Артура уже навіть тоді були легендарно-казковими оповідками, про які розказували дітям перед сном.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png/220px-Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png
Курдские бойцы в Сирии
Рабочая партия Курдистана - организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции.
Признана террористической организацией многими странами мира, а также Евросоюзом. Имеет также военное крыло - Народные силы обороны[1].
курды проживают в этнографической области Курдистан[21][22], которая ныне находится в составе четырёх государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан). Также значительное число курдов живёт в Германии, Азербайджане, Афганистане, Армении и во многих других странах. Численность составляет до 45 600 000 человек.
А всеми любимые фины, уже блочат вхождение Украины ЕС.