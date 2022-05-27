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Швеція та Фінляндія все ще не виконали умов Туреччини для вступу до НАТО, - Чавушоглу

чавушоглу

Швеція та Фінляндія, заявки яких на приєднання до НАТО раніше заблокувала Анкара, повинні зробити конкретні кроки для припинення підтримки терористичних організацій.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що Швеція та Фінляндія зрозуміли нашу позицію, і інші союзники (по НАТО. - Ред.) повинні сприяти руху цих кандидатів у цьому напрямку та робити конкретні кроки", - зазначив міністр.

Чавушоглу зазначив, що "очікування" Туреччини від цих двох країн не є "нереальними", і Швеція та Фінляндія здатні виконувати їх.

Водночас, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау з оптимізмом висловився щодо перспектив вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Він вірить, що вирішення цього питання допоможе членам альянсу краще розуміти одне одного.

Також читайте: Столтенберг та Чавушоглу обговорили можливе членство в НАТО Фінляндії та Швеції

Автор: 

НАТО (6395) Туреччина (3488) Фінляндія (1292) Чавушоглу (126) членство в НАТО (1711) Швеція (948)


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Топ коментарі
+17
Я, конечно, не копенгаген, но не пора ли менять в таких организация консенсус на абсолютное большинство. Понятно, что когда они создавались, государств там было мало и консенсус имел смысл. Теперь же, когда стран стало много, получается как в сейме Речи Посполитой, когда подкупленный-подпоенный шляхтич о двух холопах может заблокировать важное для всех решение, и ускакать на коне в ночь.
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27.05.2022 13:34
+9
Россия резко увеличит квоту на турецкие помидоры.
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27.05.2022 13:22
+9
Позорно. По сути от них требуют создать исторический прецедент, когда две демократические страны выдают на растерзание беженцев по требованию диктатора.
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27.05.2022 13:36
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Россия резко увеличит квоту на турецкие помидоры.
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27.05.2022 13:22 Відповісти
Туреччина грає за Росії. Санкції не запровадили. Запустили в чорне море кораблі Росії і закрили прохід. Байтрактир були дуже успішні в карабаху, але в Україні падають пачками. Є думка, що Байтрактори подають сигнал Російським ППО.
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27.05.2022 13:32 Відповісти
Російські боти навіть не вивчили, як правильно називаються ці турецькі безпілотники.
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27.05.2022 13:34 Відповісти
Я не є експертом. Факт у тому, що вони падають у великій кількості.
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27.05.2022 13:56 Відповісти
Хтось ну дуже хоче намолити Турція-Україна. Тож і серуть
.....чисто для справки для де (чи зе) білам -з загально доступних джерел вікі.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png/220px-Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png
Курдские бойцы в Сирии

Рабочая партия Курдистана - организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции. )як вам це, лугандонію від срашки не нагадує???????)
Признана террористической организацией многими странами мира, а также Евросоюзом. Имеет также военное крыло - Народные силы обороны[1].

курды проживают в этнографической области Курдистан[21][22], которая ныне находится в составе четырёх государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан). Также значительное число курдов живёт в Германии, Азербайджане, Афганистане, Армении и во многих других странах. Численность составляет до 45 600 000 человек.
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27.05.2022 15:32 Відповісти
Я, конечно, не копенгаген, но не пора ли менять в таких организация консенсус на абсолютное большинство. Понятно, что когда они создавались, государств там было мало и консенсус имел смысл. Теперь же, когда стран стало много, получается как в сейме Речи Посполитой, когда подкупленный-подпоенный шляхтич о двух холопах может заблокировать важное для всех решение, и ускакать на коне в ночь.
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27.05.2022 13:34 Відповісти
Условия такие, что выполнить их Швеции и Финляндии либо невозможно, либо позорно?
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27.05.2022 13:34 Відповісти
Позорно. По сути от них требуют создать исторический прецедент, когда две демократические страны выдают на растерзание беженцев по требованию диктатора.
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27.05.2022 13:36 Відповісти
интересно посмотреть как на самом деле будут соблюдены прославленные европейские ценности в этом случае
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27.05.2022 21:46 Відповісти
Самое интересное, что претензии по сути только к Швеции, а Финляндию просто подставляют пакетом.
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27.05.2022 13:40 Відповісти
Відносини НАТО - Туреччина-wikipedia ,це країна -як кажуть звідки вітер дує тиди й парус.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8
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27.05.2022 13:35 Відповісти
право "вето" в таких випадках - анахронізм. Відомо ще з з практики законотворчої діяльності XVI ст. польського сейму
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27.05.2022 13:35 Відповісти
Оно имело смысл 70 лет назад, когда НАТО создавалось, и было только дюжина стран либо с близкими интересами, либо достаточно мощных, либо сильно зависимых от внешней помощи. Последнее относилось к Турции, которая ожидала со дня на день сухопутного вторжения из ссср. Теперь стран слишком много, прямого вторжения со стороны россии они пока не боятся, и каждый правом вето тянет одеяло на себя.

Вот здесь видео о том, что творилось в Турции после конца Второй Мировой (англ.)
https://www.youtube.com/watch?v=QRv--******
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27.05.2022 13:50 Відповісти
Право вето,й консесус вірний засіб перетворити в поседеньки з розпилу бабла
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27.05.2022 16:06 Відповісти
И что это за такой военный блрк, в котором мадьяры торгуют с врагом, немчеру и жабоеды, в угоду путлеру, отказывали Украине, турки решают свои внутренние проблемы за счет того же НАТО.. В Одессе на Привозе и то порядка больше ...
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27.05.2022 13:38 Відповісти
ну вот Мельник обидел шольца а Швеция и Финляндия пердогана, поэтому все так и происходит. Швеции и Финляндии срочно ласкать зюльтана и даст бог все наладиться
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27.05.2022 13:39 Відповісти
У жителей спросит? Иль как у нас?
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27.05.2022 13:39 Відповісти
Тут інше питання одразу виникає: якщо в результаті нових виборів та чи інша країна перестає відповідати критеріям, за якими вона приймалась чи то в НАТО, чи то в ЄС - чому нема процедури призупинення її членства?
Турків за авторитарний спосіб правління треба було би покарати... І НАТО перекрити би Дарданели..., щоб вони не козиряли своїми перевагами...
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27.05.2022 13:39 Відповісти
Они есть. Членство Австрии в ЕС было недавно приостановлено, с Польшей хотели сделать подобное - но теперь не до того. Из НАТО, по моему, тоже можно выгнать. Просто сейчас пытаются найти-таки консенсус. Как я понимаю, тут торговля - Эрдоган хочет получать любое оружие, какое хочет, чтобы убивать всё тех же курдов, а в обмен выставляет позорные для известной своей толерантности Швеции выдать беглых лидеров сопротивления.
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27.05.2022 13:53 Відповісти
посмотрим что швеции дороже, собственная шкурка или еропейская толерантность и справедливость.
Думаю что выберут свою шкурку.
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27.05.2022 21:48 Відповісти
Якщо такі образцово показові країни як Швеція і Фінляндія блочать до НАТО, як гнида турецька чи орбан, то нам прийдеться чекати дуже довго коли в тих країнах зміниться влада...
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27.05.2022 13:43 Відповісти
Очень прошу всех не ругать сейчас турков вообще и Эрдогана в частности. Курды для турков - это серьезная пробема, вот они и пользуются случаем.
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27.05.2022 13:48 Відповісти
Ну то прийняти без згоди Турції, нехай підорашкам умови ставлять.
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27.05.2022 13:56 Відповісти
не знаешь *******!!!!!!!!!!!! Евросоюз тоже ППК считает террористической организацией и США тоже.
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27.05.2022 14:22 Відповісти
Лідер РПК нещодавно заявляв що Україна- це маріонетка західних держав.
Цього не достатньо щоб зрозуміти чиї вони?
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27.05.2022 14:25 Відповісти
РПК - то комуняцьке кодло, яке дуже давно є на підсосі у кремля. Спонсорами міжнародного тероризму дуже часто було і є КГБ-ФСБ.
Але це не скасовує того факту, що Туреччина ще донедавна жорстоко гнобила курдів за національною ознакою. Останнім часом, правда, становище покращилося, - вже років 20 у Туреччині навіть визнається курдська мова. Бо до того існування курдів не визнавали, називаючи їх у офіційних документах "гірськими турками".
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27.05.2022 15:30 Відповісти
Интересно, когда туда брали Турцию, от нее требовали выдать европе скелеты всех султанов которые осаждали Вену в 17 веке?

Если б все были такими мелочными торгошами ,то Германия б потребовала от Франков поставить на место дерево Игдрассиль.
А Польша- выдать викингов которые разрушили священный город Руян.
А Англия потребовала бы от племен из нынешней Дании вернуть меч кельтского короля Артура...
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27.05.2022 14:24 Відповісти
Так франки теж були німецьким народом, який завоював римську Галлію.

А Ігдрасіль, - то скандинавське міфологічне Древо Світу, у кроні якого Світ богів-асів (Асгард), посередині на стовбурі, - Світ людей (Мідгард) і у корінні, - Світ мертвих (Хельхейм). Тобто, Ігдрасіль, - центральний елемент світобудови Всесвіту, на якому все тримається.

Острів Руяна (нині називається Рюген, належить Німеччині). Там жили слов'яни-венди. До поляків вони не мали практично ніякого відношення. Були асимільовані німцями, як і їхні сусіди, - ободрити, лютичі, лужичани. На території ******** Німеччини збереглася невелика частина лужичан, - лужицькі серби. Тобто, ******* нащадки жителів острова Руяна тепер вважають себе німцями.

Англія ніяк не може мати претензій до Данії відносно меча Ескалібур, який належав королю Артуру. Коли на острів Британію переселилися германські племена англів, саксів і частково ютів, ніякої Данії взагалі не існувало. Лише півтисячу років по тому Східну Англію завоювали датчани. Вони там довго господарювали, а датський король Кнуд Великий певний час був одночасно і королем Англії. Але часи короля Артура уже навіть тоді були легендарно-казковими оповідками, про які розказували дітям перед сном.
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27.05.2022 16:13 Відповісти
Декому дуже хочеться насрати на турків? То ж для справки де (чи зе)біли) -з загально доступних джерел вікі.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png/220px-Members_of_the_Raqqa_internal_security_forces.png
Курдские бойцы в Сирии

Рабочая партия Курдистана - организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции.
Признана террористической организацией многими странами мира, а также Евросоюзом. Имеет также военное крыло - Народные силы обороны[1].

курды проживают в этнографической области Курдистан[21][22], которая ныне находится в составе четырёх государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан). Также значительное число курдов живёт в Германии, Азербайджане, Афганистане, Армении и во многих других странах. Численность составляет до 45 600 000 человек.
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27.05.2022 15:28 Відповісти
Турки делают всё правильно, поддерживаю.
А всеми любимые фины, уже блочат вхождение Украины ЕС.
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27.05.2022 16:50 Відповісти
 
 