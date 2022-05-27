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Новини Газова війна
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ЄС розробляє план на випадок, якщо РФ цьогоріч повністю зупинить поставки газу, - єврокомісарка Сімсон

газ

У Євросоюзі розробляється план дій на випадок, якщо Росія вирішить відрізати блок від поставок газу цьогоріч, адже "будь-яка держава може бути наступною".

Про це єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон повідомила в інтерв’ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За її словами, ЄС зараз намагається закачати якомога більше газу і зможе замінити дві третини поставок Росії цього року, але доведеться зробити більше, раптом станеться якийсь повне припинення поставок.

План, який розробляє Європейська комісія, передбачає заходи щодо обмеження поставок газу для промисловості, і при цьому оминає домогосподарства, розповів FT обізнаний співрозмовник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС працює над газовою угодою з Єгиптом та Ізраїлем для зменшення залежності від Росії, - Bloomberg

Раніше за відмову сплачувати за російський газ рублями держава-агресор відключила від поставок Польщу, Болгарію та Фінляндію.

"Ми зіткнулися з ситуацією, коли будь-яка держава-член може бути наступною", - сказала Сімсон. "Поки що ми могли подбати про безпеку постачання цих трьох держав-членів, головним чином за допомогою солідарності сусідів".

"Цього року, якщо буде повний зрив, ми готуємо плани на випадок надзвичайних ситуацій", - заявила вона.

На промисловість припадає 27% споживання газу в ЄС, причому найбільшими споживачами є хімічна промисловість, кераміка, харчові продукти та скло. Комісія заявила, що подбає про ланцюги постачання продуктів харчування, безпеки та продуктів для здоров’я.

Також читайте: Кулеба підтримав акцію Stop Bloody Energy та закликав іноземний бізнес розірвати стосунки з Росією

Цього року ЄС отримав рекордні поставки скрапленого газу, що дозволило почати наповнювати підземні сховища, які на 25 травня були заповнені на 44% проти 36% роком раніше. За словами єврокомісарки, країни швидко нарощують свої можливості для обробки СПГ.

До повномасштабного вторгнення 40% поставок газу до ЄС припадало на російське блакитне паливо. Зараз цей показник знизився до 26%, повідомляє ЄК, а мета до кінця року - 13%.

До того часу країни-члени відкриють або розширять термінали СПГ для перевалки 19 млрд кубометрів на рік.

Автор: 

газ (10403) Єврокомісія (2142) росія (64871) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
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27.05.2022 13:34
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27.05.2022 13:33
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27.05.2022 13:33 Відповісти
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27.05.2022 13:34 Відповісти
А якісь далекобійні ракети без знаків, тобто іхтамнєти, не можуть випадково влучити в росіянське родовище газу чи торпеда в кацапський газовоз, чи просто камні с нєба по цивільних літаках *********? На за йо би москви потрібно відповідати асиметрично. І без сирливості.
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27.05.2022 13:41 Відповісти
не можуть. тому що майже нема кацапського газу. вони перепродають туркменський.
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27.05.2022 13:43 Відповісти
А у нас думают о следующей зиме или как всегда? Хоть бы дали людям утеплить дома. Сейчас это даже роскошь для богатых
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27.05.2022 13:44 Відповісти
Росія на день від Європи отримує один мільярд доларів. На ці гроші можна купити будь-які деталі до ракет та наклепати тисячі ракет. Чому Україна досі не зачинила труби?
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27.05.2022 13:50 Відповісти
Я одного не пойму. 5 канал говорит, что в США цены на топливо поднимаются из-за нефти рашки. Я им верю. Маск говорит США будет дефолт, я ему верю. Они что соревнуются у кого раньше? А мы то ты с какого боку?
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27.05.2022 13:50 Відповісти
в ситуації з ембарго надія тільки на паРашу. якщо параша не введе ембарго, то його не буде.
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27.05.2022 13:51 Відповісти
Просто денех сейчас нет...но вы держитесь там...рюZkie iщакi...
Ведмедев всида прав...доляров нима евриков тоже...остались тока рубли..их у нас что у кота матроскина Гуталину...
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27.05.2022 14:01 Відповісти
Ага, вложить бабки а потом.... Не ну если есть лишние...
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27.05.2022 14:02 Відповісти
Та да...галлон бензина в USA =6
баkov...тенденция к росту вероятный вариант...
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27.05.2022 14:09 Відповісти
Ну так відбирати з труби можна без проблем бо рашисти в нас багато зерна вкрали...
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27.05.2022 14:43 Відповісти
 
 