Перемовини про обмін полоненими між Україною та РФ тривають, в інших питаннях - застій, - Чавушоглу

Переговори щодо обміну військовополоненими між Україною та Росією тривають, тоді як загалом у переговорному процесі спостерігається застій.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У переговорному процесі між Росією та Україною застій, навіть Україна сказала, що переговори призупинені… Триває обговорення щодо обміну військовослужбовцями, захопленими Росією, та російськими солдатами, які потрапили в полон в Україні", - зазначив міністр.

За словами Чавушоглу, переговори про припинення вогню відійшли на другий план, актуальним лишається питання розблокування морських шляхів експорту зерна з України.

"Надходження зернової продукції на міжнародні ринки є чутливим питанням. Наразі це неможливо з міркувань безпеки. Міжнародних санкцій щодо цієї продукції для росії немає, але є санкції на кшталт страхування кораблів - контакти з цих питань тривають", - зазначив очільник МЗС Туреччини.

Чавушоглу також повідомив, що в Києві залишаються два літаки ВПС Туреччини, вони отримують необхідне обслуговування.

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