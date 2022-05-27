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Новини Війна
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Орієнтовно із середини червня окупанти припинять фінансувати "гуманітарну допомогу" в Маріуполі, - ГУР МО

мариуполь,маріуполь

Гуманітарна катастрофа у захопленому рашистами Маріуполі може посилитись.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

Читайте: В окупованому Херсоні рашисти хочуть повернути маріупольців додому, місто хочуть перетворити на гетто для українців, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3220) розвідка (3854)


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27.05.2022 14:13 Відповісти
А какая-то другая работа кроме перехвата разговоров пьяненьких орков и анализа информации ГУР и СбУ проводится? Типа диверсий в тылу, ликвидаций и взрывов в рашке.
Буданов, ты же был отличным опером-диверсантом, в Крыму целого полкана ФСБ замочил. Может кабинет не твое?
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27.05.2022 14:18 Відповісти
Розтрощили місто і пропонують гуманітарку.
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27.05.2022 14:16 Відповісти
Туда пришел "русский мир" надо терпеть.
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27.05.2022 15:26 Відповісти
Или это расчет на поставки гуманитарки с цивилизованого мира?
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27.05.2022 15:27 Відповісти
 
 