Орієнтовно із середини червня окупанти припинять фінансувати "гуманітарну допомогу" в Маріуполі, - ГУР МО
Гуманітарна катастрофа у захопленому рашистами Маріуполі може посилитись.
Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті", - зазначили в Головному управлінні розвідки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Буданов, ты же был отличным опером-диверсантом, в Крыму целого полкана ФСБ замочил. Может кабинет не твое?