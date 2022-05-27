Орієнтовно із середини червня окупанти припинять фінансувати "гуманітарну допомогу" в Маріуполі, - ГУР МО

Гуманітарна катастрофа у захопленому рашистами Маріуполі може посилитись.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

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