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До переліку територій, розташованих у зоні бойових дій, додано 8 громад у Сумській області, - Мінреінтеграції

сумщина,війна,обстріл,живицький

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). До переліку додано 8 громад у Сумській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Станом на 24 травня до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей.

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокування);
  • території, на яких ведуться активні бойові дії.

Також читайте: В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій, окупації та оточенні

Автор: 

Сумська область (3530) Міністерство реінтеграції (500)


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Сумская область постоянно находится под обстрелами и вот, наконец то у "власти" со скрипом начинает просыпаться совесть, а с нею за одно и адекватность.
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27.05.2022 15:25 Відповісти
Согласна с Вами! Нет дня без обстрелов приграничной территории
Сумщины,а вчера над Сумами сбили наши ракету...
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27.05.2022 18:07 Відповісти
 
 