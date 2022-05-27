УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10986 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 794 14

У делегації РФ "максимально акуратно" кажуть, що переговори з Україною "можливо, не завершено"

переговори

Переговори з Україною тривають, хоча й "на низькому профілі".

Про це заявив член переговорної групи РФ, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"З переговорами є певні питання, вони деякий час перебувають, скажімо так, на низькому профілі", - сказав він, зауваживши, що спочатку пропозиції РФ зустрічали підтримку з боку української сторони, але потім Київ "відкочував назад".

"Водночас цей формат, можливо, не завершений. Але я говорю максимально акуратно", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін налаштований на ведення війни, а не на ведення перемовин, - Кулеба

Автор: 

Слуцький Леонід (16) переговори з Росією (1056)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Все дуже просто : "жОПа" - не народ України З народом нашим треба домовляться а не з "жОПою" Бо тільки в "жОПі" починають "баламутить" новий "договорняк" і народ довідується, то "стає дибки"! В "жОПі" відразу починають "очкувать" і відступають!
показати весь коментар
27.05.2022 14:28
+3
Да, они уже неделю где-то интенсивно "подают сигналы" ротом своих говорящих голов. Пора договариваться, а то уже сомалийские пираты ржут со "второй армии мира", неудобно перед пацанами.
показати весь коментар
27.05.2022 14:31
+3
В дупу кацапячу маячню.
показати весь коментар
27.05.2022 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ух ты..во как... на всякий случай оставили вместо моста жердиночку..
показати весь коментар
27.05.2022 14:26 Відповісти
Все дуже просто : "жОПа" - не народ України З народом нашим треба домовляться а не з "жОПою" Бо тільки в "жОПі" починають "баламутить" новий "договорняк" і народ довідується, то "стає дибки"! В "жОПі" відразу починають "очкувать" і відступають!
показати весь коментар
27.05.2022 14:28 Відповісти
Хрюссия побеждает! На фронте одни успехи! Весть мир говорит, что хрюсия победит! Украинушки братушечки, давайте переговоры, а?
показати весь коментар
27.05.2022 14:29 Відповісти
Да, они уже неделю где-то интенсивно "подают сигналы" ротом своих говорящих голов. Пора договариваться, а то уже сомалийские пираты ржут со "второй армии мира", неудобно перед пацанами.
показати весь коментар
27.05.2022 14:31 Відповісти
Они уже изо всех утюгов, всеми вскрытыми консервами орут, что "Вяликая Рассия вперде! Хохлам никогда не победить! Сдавайтесь и договаривайтесь! Договаривайтесь на наших условиях! Договаривайтесь, я сказал! ... Ну, позязя, давайте договоримся, пока еще всем не видно, что мы обосрались?"
показати весь коментар
27.05.2022 15:15 Відповісти
В дупу кацапячу маячню.
показати весь коментар
27.05.2022 14:33 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2022 14:37 Відповісти
на переговорах присутствует секс маньяк и домогатель слуцЬкий...
С ним ведутся переговоры ?!?
МММ щик тоже гарант ?!
граждане,Вы себя уважаете или это ваш уровень......?!
показати весь коментар
27.05.2022 14:45 Відповісти
итересно, чей лобок ласкает Слуцкий на переговорах?
показати весь коментар
27.05.2022 15:01 Відповісти
из за санкций свой...
показати весь коментар
27.05.2022 15:28 Відповісти
а лапатні перегорники стояли твердо, це хлопці із сталі, з чугуннии головами і камяними, гранітними дупами
показати весь коментар
27.05.2022 15:31 Відповісти
Йдуть ці переговорники за рюсським воєнньім кораблем
показати весь коментар
27.05.2022 18:59 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2022 19:30 Відповісти
Актуально. От тільки москалі не Зеленського прийшли вбивати, а народ, тому він через день повертається до мрії заглянути кудись Путлеру.
показати весь коментар
27.05.2022 19:49 Відповісти
 
 