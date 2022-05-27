У делегації РФ "максимально акуратно" кажуть, що переговори з Україною "можливо, не завершено"

Переговори з Україною тривають, хоча й "на низькому профілі".

Про це заявив член переговорної групи РФ, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"З переговорами є певні питання, вони деякий час перебувають, скажімо так, на низькому профілі", - сказав він, зауваживши, що спочатку пропозиції РФ зустрічали підтримку з боку української сторони, але потім Київ "відкочував назад".

"Водночас цей формат, можливо, не завершений. Але я говорю максимально акуратно", - додав він.

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