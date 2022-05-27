У делегації РФ "максимально акуратно" кажуть, що переговори з Україною "можливо, не завершено"
Переговори з Україною тривають, хоча й "на низькому профілі".
Про це заявив член переговорної групи РФ, голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"З переговорами є певні питання, вони деякий час перебувають, скажімо так, на низькому профілі", - сказав він, зауваживши, що спочатку пропозиції РФ зустрічали підтримку з боку української сторони, але потім Київ "відкочував назад".
"Водночас цей формат, можливо, не завершений. Але я говорю максимально акуратно", - додав він.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
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+3 Cheba AtWork
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+3 Garry Grant
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С ним ведутся переговоры ?!?
МММ щик тоже гарант ?!
граждане,Вы себя уважаете или это ваш уровень......?!