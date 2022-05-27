Окупанти шукають патрони українського виробництва на Харківщині, щоб здійснити "самостріл" та повернутись додому, - розвідка
Військові РФ на Харківщині дізнаються у місцевих, де можна придбати патрони українського виробництва, щоб здійснити "самостріл".
Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в смт. Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому.
"В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з "роботою" співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад", - додали в ГУР МО.
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может 5.56 ищут, но с чего тогда стрелять? такого оружия мало
оптимально - картечь в колено или голову
Стосовно 5.56 - так, можливо. Але я не знаю на скільки розповсюдженна у нас в армії зброя під патрон ремингтон 223.
""
-- А вы знаете, что на каждом презервативе есть его заводской номер?
-- Нет, впервые слышу...
-- Ага! Значит, вы никогда не раскатываете презервативы до конца!
Якщо хіба її туди після пострілу покласти. Або 22-й калібр треба шукати. Хоча, якщо бахнутись з дробовика, то свинцю в організмі буде чимало, а орку вигати байку про потрапляння в засідку цивільної тероборони.
Адже власного патронного заводу як не було так і немає
гранатипатрони не тієї системи?
Або розвідники просто вигадали казочку щоб шось було про що писати.