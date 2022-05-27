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Новини Війна
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Окупанти шукають патрони українського виробництва на Харківщині, щоб здійснити "самостріл" та повернутись додому, - розвідка

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Військові РФ на Харківщині дізнаються у місцевих, де можна придбати патрони українського виробництва, щоб здійснити "самостріл".

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в смт. Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому.

"В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з "роботою" співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад", - додали в ГУР МО.

Читайте: Орієнтовно із середини червня окупанти припинять фінансувати "гуманітарну допомогу" в Маріуполі, - ГУР МО

Автор: 

розвідка (3854) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+13
Херня якась. Чим їх патрони відрізняються від українських? Всі вони зроблені на тому самому радянському заводі.
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27.05.2022 14:27
+9
На украинских пулях выгравирована визитка Яроша. Неужели не замечали?
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27.05.2022 14:43
+6
Лайфхак для окупантів: стріляйте краще в голову
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27.05.2022 14:34
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Херня якась. Чим їх патрони відрізняються від українських? Всі вони зроблені на тому самому радянському заводі.
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27.05.2022 14:27 Відповісти
От і я про це! Розпізнать належність патронів можна лише по гільзі - там на денці вибитий номер заводу і номер партії патронів Але ж в рані буде лише куля! Крім того і ми, і вони використовуємо трофейні
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27.05.2022 14:31 Відповісти
Куля при самострелі вилетить наскрізь, не зрозуміла чуш.
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27.05.2022 14:39 Відповісти
Канал поранення від 5.45 і 7.62 дуже відрізняєця.
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27.05.2022 14:42 Відповісти
эти калибры как и патроны у нас с кацапами идентичны.

может 5.56 ищут, но с чего тогда стрелять? такого оружия мало

оптимально - картечь в колено или голову
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27.05.2022 15:10 Відповісти
Патрони ідентичні, але 7.62х39 (я так розумію) в орочій армії не використовують, на відміну від нашої ТЕРоборони, де ще зустрічаються АК-47 та СКС...
Стосовно 5.56 - так, можливо. Але я не знаю на скільки розповсюдженна у нас в армії зброя під патрон ремингтон 223.
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27.05.2022 16:34 Відповісти
5,56 и 5.45 фактически одинаковы по раневому действию ,как там что то можно отличить?пули то не будет
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27.05.2022 17:44 Відповісти
Вы ошибаетесь...
""
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27.05.2022 19:46 Відповісти
По форме раневого канала, можно определить не только калибр и тип пули, но в некоторых случаях даже производителя
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27.05.2022 19:49 Відповісти
Нет. У кацапов основной калибр 5,45 , у нас 7,62.
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27.05.2022 16:50 Відповісти
Коли орки кажуть "Украінскіе" патрони, вони мають на увазі патрони калібром 7.62
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27.05.2022 14:40 Відповісти
А якими патронами тоді пуляють їхні ПКМ?
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27.05.2022 15:14 Відповісти
Ну, видно не у всіх орків є ПКМ)
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27.05.2022 16:23 Відповісти
На украинских пулях выгравирована визитка Яроша. Неужели не замечали?
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27.05.2022 14:43 Відповісти
Минианекдот в тему:

-- А вы знаете, что на каждом презервативе есть его заводской номер?
-- Нет, впервые слышу...
-- Ага! Значит, вы никогда не раскатываете презервативы до конца!
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27.05.2022 14:58 Відповісти
" Але ж в рані буде лише куля!"
Якщо хіба її туди після пострілу покласти. Або 22-й калібр треба шукати. Хоча, якщо бахнутись з дробовика, то свинцю в організмі буде чимало, а орку вигати байку про потрапляння в засідку цивільної тероборони.
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27.05.2022 14:46 Відповісти
Ви виходите з того, що і в них, і нас - Калаші, але ЗСУ має ще певну кількість стрілецької зброї західного виробництва, або ліцензійної. Можливо, шукають такі набої. А стрільнутись, при бажанні, можна з якоїсь трубки, при цьому, й швидкість кулі буде недостатньою для наскрізного поранення.
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27.05.2022 15:34 Відповісти
Ви не розумієте - патрони українського виробництва це як квітка папороті, можна шукати її все життя і не знайти
Адже власного патронного заводу як не було так і немає
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27.05.2022 17:35 Відповісти
закликаю українську оборонну промисловість терміново забеспечити рашистів патронами!
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27.05.2022 14:29 Відповісти
Можна бізнес влаштувати: 1 патрон - 1к&, або полонений з Азов сталі.
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27.05.2022 14:41 Відповісти
ті, хто відає полоненними, не зацікавлені у наших патронах
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27.05.2022 17:53 Відповісти
треба перед позиціями жменьками розсипати
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27.05.2022 14:31 Відповісти
Лайфхак для окупантів: стріляйте краще в голову
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27.05.2022 14:34 Відповісти
ну сколько можно. это в феврале в такое верилось, но сейчас??? нет там людей которые на войне по ошибке
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27.05.2022 14:34 Відповісти
без ранения 3 лимона не платят, бизнес
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27.05.2022 14:46 Відповісти
Наші воюють не лише Калашами.
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27.05.2022 15:35 Відповісти
Бред какой то. На патроне написано чьего он производства если у нас и параши еще совковые стандарты. Кроме того пуля из АК обычно навылет пробивает и доказательств не оставляет
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27.05.2022 14:37 Відповісти
в них ще не використано 15 тисяч мішків для трупів. які "самостріли"?..ну хіба що в бошку.
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27.05.2022 14:38 Відповісти
А, ось чому патронний завод не будували ні за Пороха, ні за Зеленсьокго. Щоб кацапи не знайши українських набоїв!
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27.05.2022 14:39 Відповісти
А що, розвідники гур підробляють на базарах? Їм же достатньо грошей виділили.
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27.05.2022 14:39 Відповісти
У них шо там, гранати патрони не тієї системи?
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27.05.2022 14:40 Відповісти
Кацапська хитрість, щоб виявити тих у кого є кулі, а значить і зброя
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27.05.2022 14:44 Відповісти
100%
Або розвідники просто вигадали казочку щоб шось було про що писати.
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27.05.2022 15:06 Відповісти
Ага, он там, на фотографии у бабушки патроны спрашивает.
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27.05.2022 17:56 Відповісти
підтримую самостріл виключно в голову)
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27.05.2022 14:44 Відповісти
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27.05.2022 15:12 Відповісти
А как по сквозной пулевой ране определит принадлежность патроны к тем или другим вооруженным силам? Даже дыры от 5.56 и 5.45 пуль получается такие же 😉 Впрочем говорят что врачам с практическим опытом с боевыми ранениями определить самострел не составляет больших проблем. Так что пусть стреляет сразу себе в голову. Ихним свиномамкам может даже заплатит.
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27.05.2022 14:47 Відповісти
Куля в лоб -так куля в лоб
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27.05.2022 14:56 Відповісти
Куля в лоб -так куля в лоб не актуально ,...... форум по дальше от окопов Куля в лоб -так куля в лоб в тренде ...
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27.05.2022 15:11 Відповісти
Идиотская сказка .
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27.05.2022 14:56 Відповісти
яке українське виробництво ?
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27.05.2022 14:58 Відповісти
И почему-то вспомнилось про шофёра шефира. Или про шефира шофера....)))
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27.05.2022 15:13 Відповісти
Да помогите уже оркам : разослать листовки, кто хочет домой, в россию, подходите в такое то время к передовой по одному, оружие на землю и получите свой патрон в понравившееся вам место!
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27.05.2022 15:35 Відповісти
Доля правди в цьому напевно таки є. Українським набоєм можна назвати ********** НАТО (вони там напевно є), правда без самої кулі хрен що доведеш, калібр приблизно, не більше. Напевно треба якось вистрелити просто вдаривши по капсулю (без ствола), щоб куля застряла і не дуже покалічила
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27.05.2022 15:56 Відповісти
 
 