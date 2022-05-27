УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10986 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Війна
2 123 9

Інформація про роздачу російських паспортів на окупованій Херсонщині не підтверджується, - голова ОВА Лагута

паспорт,рф

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута не підтвердив інформацію про спроби окупантів роздавати російські паспорти мирним жителям тимчасово окупованих територій області.

На цьому він наголосив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, такої інформації немає, вона не підтверджується", - зазначив Лагута.

Водночас голова обладміністрації підтвердив, що з території тимчасово окупованого Криму російські окупанти завозять продукти харчування, а на півострів вони вивозять продукцію з Херсонської області.

"Пробки вантажних автомобілів, які везуть туди пшеницю, овочі, – вже кілометрові на КПВВ "Чонгар", – зазначив Лагута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не дають людям евакуюватися з Херсонщини, - голова ОВА Лагута

Автор: 

зерно (3112) окупація (6657) паспорт (1150) Лагута Геннадій (25) Херсонська область (5697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
йшлося не про безпосередню роздачу паспортів, а про такі наміри і відповідну підготовку. Наприклад - їх касапам ще в умовах санкцій потрібно надрукувати... з відповідними ідентифікованими для Хернр номерами.
показати весь коментар
27.05.2022 14:54 Відповісти
Цензор, велике прохання, повідомте відповідні служби, щоб забанили ось цей кацапсячий сайт. Випадково натрапив в переліку запропонованих при пошуку. https://politikus.info/
показати весь коментар
27.05.2022 14:56 Відповісти
До сих пір це кацапсяче лайно нажаль працює
показати весь коментар
27.05.2022 19:52 Відповісти
Ніхто не прийшов?
показати весь коментар
27.05.2022 14:56 Відповісти
Пробки вантажних автомобілів, які везуть туди пшеницю, овочі, - вже кілометрові на КПВВ "Чонгар", - зазначив Лагута. Джерело:
-----
Сейчас зебил скажет что Чонгар специально не взорвали ради этого
показати весь коментар
27.05.2022 15:01 Відповісти
Похоже кацапофашисты зассали.
показати весь коментар
27.05.2022 15:22 Відповісти
Само це чмо Лагута сидить десь далеко-далеко від Херсонської області і ніхто йому, бідному, не донесе, що відбувається.
показати весь коментар
27.05.2022 15:23 Відповісти
Ага... Тільки-но сьогодні розмовляв із товаришем, що залишився у Скадовську. Повним ходом готуть списки, збирають персональні дані.
показати весь коментар
27.05.2022 16:17 Відповісти
 
 