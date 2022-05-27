Інформація про роздачу російських паспортів на окупованій Херсонщині не підтверджується, - голова ОВА Лагута

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута не підтвердив інформацію про спроби окупантів роздавати російські паспорти мирним жителям тимчасово окупованих територій області.

На цьому він наголосив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, такої інформації немає, вона не підтверджується", - зазначив Лагута.

Водночас голова обладміністрації підтвердив, що з території тимчасово окупованого Криму російські окупанти завозять продукти харчування, а на півострів вони вивозять продукцію з Херсонської області.

"Пробки вантажних автомобілів, які везуть туди пшеницю, овочі, – вже кілометрові на КПВВ "Чонгар", – зазначив Лагута.

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