Повідомлено про підозру львів’янину, який коригував ракетний удар ворога по місту. Суд взяв його під варту, - Офіс генпрокурора
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.
"Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.
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Атєчєствєная вайна?
Чому Україна має рівнятися на політику сраліна?
краіну - бракує слів , задушив би падлюку і порвав би на шматки 😠
На те вони і люди