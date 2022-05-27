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Новини Війна
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Повідомлено про підозру львів’янину, який коригував ракетний удар ворога по місту. Суд взяв його під варту, - Офіс генпрокурора

львів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

"Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали (оновлено)

Автор: 

Львів (3066) обстріл (28171) державна зрада (1677) колабораціонізм (1156) підозра (755) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+7
Шукайте коригувача з полігону в Дніпрі. Якщо Іскандер поцілив в скупчення людей, то його вели до останньої секунди.
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27.05.2022 15:16
+5
НЕ НУЖЕН СУД,ПРОСТО ОТДАЙТЕ ЕГО ЛЮДЯМ. ЧУР МОЯ ПРАВАЯ РУКА..
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27.05.2022 15:18
+4
повісити, віддати бандерівцям.
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27.05.2022 15:14
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повісити, віддати бандерівцям.
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27.05.2022 15:14 Відповісти
ні він зрадник
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27.05.2022 15:20 Відповісти
Задньоприводний, як і всі орки
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27.05.2022 15:21 Відповісти
Предателя расстрелять сразу по законам военного времени, во время ВОВ с такими вообще не церемонились..
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27.05.2022 16:08 Відповісти
Що за "ВОВ"?
Атєчєствєная вайна?
Чому Україна має рівнятися на політику сраліна?
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27.05.2022 16:19 Відповісти
Кара знайде зрадника, але прикро що статейка невідомо про що, не тільки львів"яни, але і вся країна повинна знати про запроданця: що воно таке, чому, що спонукало, звідки, за скільки срібняків??? Тоді можна публікувати. А ще хтось скаже таємниця слідства .... , яка уже таємниця, коли затримали, а підозра оголошувалась кому??? Люди повинні знати хто живе поряд, щоб тінь на усіх не падала...
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27.05.2022 18:37 Відповісти
Шукайте коригувача з полігону в Дніпрі. Якщо Іскандер поцілив в скупчення людей, то його вели до останньої секунди.
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27.05.2022 15:16 Відповісти
Іскандер - некерована ракета, хто і куди його вів?
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27.05.2022 15:29 Відповісти
Полігон - великий. А влучення було в скупчення людей. Поясніть, чому саме так було, а не в пусте місце потрапила?
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27.05.2022 16:29 Відповісти
НЕ НУЖЕН СУД,ПРОСТО ОТДАЙТЕ ЕГО ЛЮДЯМ. ЧУР МОЯ ПРАВАЯ РУКА..
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27.05.2022 15:18 Відповісти
дайте его за вымя подержать .......
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27.05.2022 15:18 Відповісти
Відправте його на околицю Северодонецька. Хай зустрінеться з "русским миром".
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27.05.2022 15:20 Відповісти
Расстреляйте падаль сколько уже можно их жалеть в военное время .Сегодня в Днепре опять был прилёт в военные казармы в результате 10 погибших и 35 раненных
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27.05.2022 15:26 Відповісти
Це ж якою потрібно бути мразотою , щоби знищувати і зраджувати свою
краіну - бракує слів , задушив би падлюку і порвав би на шматки 😠
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27.05.2022 15:28 Відповісти
За гроші люди готові на ВСЕ

На те вони і люди
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27.05.2022 16:21 Відповісти
Живого ?
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27.05.2022 15:28 Відповісти
Треба віддати його " на поруки" хлопцям з автосервісу.....
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27.05.2022 20:00 Відповісти
 
 