Бутусов: Сьогодні мені заборонили відвідувати частини на передовій, деякі люди з ОП перешкоджають об'єктивному висвітленню обстановки

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що сьогодні видали вказівку щодо заборони йому у відвідуванні передової на фронті.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі недолугі керівники сьогодні видали вказівку щодо заборони мені відвідувати військові частини на передовій на фронті. Це рішення заважає моїй роботі по запису інтерв’ю з нашими воїнами на фронті, на передових позиціях, де я зараз знаходжусь, та об’єктивному висвітленню важкої обстановки на Донбасі.

Я розумію, що таким чином мені вирішили помститись за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі. Усі воїни на фронті чудово розуміють, що ніяких секретів я у своїх постах не викладав, а навпаки сприяв вирішенню кількох загрозливих ситуацій. В тому числі завдяки особистій присутності. Людям на фронті потрібна правда, підтримувати їх треба особистою присутністю на передовій там, де небезпечно, та розумінням реальних проблем", - наголосив журналіст.

Бутусов вважає таке "оголошення війни" з боку деяких людей в ОП "дуже шкідливою та небезпечною помстою, та намаганням усунути мене від об’єктивного висвітлення обстановки, та провокуванням розколу у суспільстві".

"І це небезпечно через відсутність об’єктивного погляду на ведення бойових дій на Донбасі. Тому вимагаю від керівництва ОП негайно переглянути свої вказівки, і скасувати це абсурдне розпорядження.

Інакше я повернусь з фронту для висвітлення політичної ситуації, і витрачу час на демонстрацію ваших численних помилок та бездіяльності. Я про Офіс нічого не писав три місяці, і бачу, вам здалось, що вас тут хтось лякається. Війна - це більш важлива справа зараз ніж політика, але якщо ви негайно не скасуєте свою ганебну вказівку, то я почну дещо писати про політику теж, і займусь тими, хто не вилазить три місяці з бункеру та з кабінету, та заважає висвітлювати війну там, де вона відчувається найважче. Звичайно, інформації у мене з фронту менше не стане, але буде більше часу на аналітику. Чекаю негайного скасування розпорядження", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

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