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Новини Війна
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Бутусов: Сьогодні мені заборонили відвідувати частини на передовій, деякі люди з ОП перешкоджають об'єктивному висвітленню обстановки

бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що сьогодні видали вказівку щодо заборони йому у відвідуванні передової на фронті.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі недолугі керівники сьогодні видали вказівку щодо заборони мені відвідувати військові частини на передовій на фронті. Це рішення заважає моїй роботі по запису інтерв’ю з нашими воїнами на фронті, на передових позиціях, де я зараз знаходжусь, та об’єктивному висвітленню важкої обстановки на Донбасі.

Я розумію, що таким чином мені вирішили помститись за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі. Усі воїни на фронті чудово розуміють, що ніяких секретів я у своїх постах не викладав, а навпаки сприяв вирішенню кількох загрозливих ситуацій. В тому числі завдяки особистій присутності. Людям на фронті потрібна правда, підтримувати їх треба особистою присутністю на передовій там, де небезпечно, та розумінням реальних проблем", - наголосив журналіст.

Бутусов вважає таке "оголошення війни" з боку деяких людей в ОП "дуже шкідливою та небезпечною помстою, та намаганням усунути мене від об’єктивного висвітлення обстановки, та провокуванням розколу у суспільстві".

"І це небезпечно через відсутність об’єктивного погляду на ведення бойових дій на Донбасі. Тому вимагаю від керівництва ОП негайно переглянути свої вказівки, і скасувати це абсурдне розпорядження.

Інакше я повернусь з фронту для висвітлення політичної ситуації, і витрачу час на демонстрацію ваших численних помилок та бездіяльності. Я про Офіс нічого не писав три місяці, і бачу, вам здалось, що вас тут хтось лякається. Війна - це більш важлива справа зараз ніж політика, але якщо ви негайно не скасуєте свою ганебну вказівку, то я почну дещо писати про політику теж, і займусь тими, хто не вилазить три місяці з бункеру та з кабінету, та заважає висвітлювати війну там, де вона відчувається найважче. Звичайно, інформації у мене з фронту менше не стане, але буде більше часу на аналітику. Чекаю негайного скасування розпорядження", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

Читайте: Окупанти обстрілюють район траси Лисичанськ - Бахмут, намагаються прорвати оборону ЗСУ, але наша армія чинить потужний спротив, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бутусов Юрій (3574) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+93
Навіщо? В ОП хоч один нормальний не зашкварений є?
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27.05.2022 15:36
+91
Зелені вилупки
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27.05.2022 15:34
+82
Статья 171 Уголовного кодекса Украины. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
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27.05.2022 15:37
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Слід думати і коментувати як в АП... Інших варіантів немає....
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27.05.2022 16:25 Відповісти
Просто може незалишитись часу ...
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27.05.2022 16:27 Відповісти
Той моіст кацапи і без Бутусова добре бачать. З літаків ті дронів. Нічого крамольного там немає.
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27.05.2022 16:31 Відповісти
Це було мені зрозуміло раніше що прийде цей момент. Передбачувана Зе команда.
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27.05.2022 16:38 Відповісти
военное время это нормально
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27.05.2022 16:47 Відповісти
Я, до прикладу, марафон бойкотую.
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27.05.2022 16:49 Відповісти
Оці всі Зеленські, Арестовичі, Єрмаки, Подоляки дістали вже зі своїми вибриками, війна нічого не спише і відповідати прийдеться, вважати громадян тупим стадом не вийде.
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27.05.2022 16:53 Відповісти
А с каких это пор и на каком основании организация с непонятным статусом ОПа может ограничивать свободу перемещения журналистам ?
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27.05.2022 16:54 Відповісти
Так зараз військові адміністрації керують а не ОП. Як це можна журналістам заважати працювати?
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27.05.2022 16:58 Відповісти
Злочинний українофобський ОП хоче затулити рота одному з останніх що називається "притомних" журналістів і натомість нав'язати "єдиний телеманіпуляфон" і байки абдристовича. З кожним своїм новим кроком цей ОП пробиває чергове дно, скоро цензура буде вже гірша, ніж у кацапів, без жодних навіть натяків на жарти кажу!
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27.05.2022 16:59 Відповісти
Юра,нужно не торговаться и "угрожать" когда петух в задницу клюнул,а писать как есть- на Донбассе ситуация за последнюю неделю таинственным образом встала с ног на голову...Проще говоря,нас начали пиз.. ть. Потери орков сократились до минимума и это в горячую якобы фазу боевых действий...(пример-за эти сутки,подбито всего навсего 3 танка) Это что такое??Это контрнаступление уже,или уже перемога??? Сдан по сути Лиман,продвижение на Славянск и Бахмут,бои на околицах Северодонецка и 3 мать его танка с сотней рашистов...Мы воюем,или тупо "***** зе битте" с Луганщины и Бамбаса??? Или воевать все таки нечем и вся помощь пылится на складах на Западной,по указивкам с банковой и всяких там засланых завхозов??
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27.05.2022 17:23 Відповісти
Циц.
Що хорошого зробив Зеленський ?
Проспав підготовку до війни?
Скільки людей полягло через урода..
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27.05.2022 17:30 Відповісти
Заткни хайло,дюрко смердюча! Смокчи мовчки там у арабів,гидота
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27.05.2022 17:54 Відповісти
Єрмак ФСШний агент,позивний (КОЗИРЬ), Баканов СБУ(жінка якого являється,дочкою генерала ГРУ рф,находиться в росії),Буданов ГРУ(дружбан гогішвілі,зараз в рф.жінка якого в секретутках ЗЕ),Татаров,Арестович(він же ЛЮСЯ),Арахамія(він же хламідія в кепці,без роду і племені,смотрящий по відкатам),Верещук(курва кацапська,одна з тих хто злила Чонгар і розмінування,по команді єрмака ).Якщо коротко то весь ОП.
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27.05.2022 17:27 Відповісти
Всю правду ми і так бачимо і чуємо, що відбувається на Донбасі та на півдні, шкода наших військових, що в таких умовах виконують свою роботу і не потрібно тих нічних доповідей ультрамодного г.командувача.
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27.05.2022 17:28 Відповісти
Смотрите шо делает зеленая плесень: они крутят круглосуточно дибильный марафон с одними и теми же повторяющимися однообразными новостями о победах и закрывают доступ к любой другой информации.
Еще выйдет вечером более менее адекватная замминистра обороны Анна Маляр, а после вылезет нарцисс-гавномес Люся Арестович и всем прокукарекает, шо у русни закончились ракеты и всех победим.
То время, когда надо было вливать в уши граждан мантры а победах уже прошло, мы выстояли, теперь надо закатывать рукава и начинать анализировать, работать над ошибкам и усиливаться. А то этот победоносный чес в телемарафоне и дибильная Люся, подсказывающая в эфирах Фейгина врагу, откуда и куда нападать, уже раздражает.
ОП имеет несколько тг каналов, через которые идут новости с фронта у всех одни и те же и они очень ревностно относятся если кто-то типа Бутусова показывает другую картинку и дает другую аналитику.
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27.05.2022 17:28 Відповісти
Вони самі не записують інтерв'ю з воїнами і іншим не дають.
Бо воює лише зеленський
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27.05.2022 17:29 Відповісти
ПО ТОМУ ЧТО НУЖНО КАК ДРЫСТОВИЧ ,ХВАЛИТЬ КОМАНДОВАНИЕ ФАШИСТОВ
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27.05.2022 17:36 Відповісти
Напевно час Бутусову повертатись. Бо клята зелень не робить для країни того що мусила би робити нормальна влада в умовах війни.
На всіляку хрєнь у них часу вистачає.
В мене вже немає сил терпіти уродів і їхню зверхність помножену на безкарність.
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27.05.2022 17:39 Відповісти
Конкретно здесь согласен, +
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27.05.2022 17:45 Відповісти
Юра, а що ти хотів, ти не прославляєш зєлєпукіна, ти робиш велику справу де показуєш як сьогодні працюєЗСУ, тобто ти перешкоджаєш зе і ко., тож продовжується тиха президентська компанія ось і все!!!!!!!! Хто би сумнівався в підлості жопи!!!!!!!
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27.05.2022 17:46 Відповісти
Разве власти нужна правда? У власти всегда своя правда. К тому же еще осталась старая обида. Зе обидчивый и злопамятный...
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27.05.2022 17:56 Відповісти
Яку би інформацію пан Бутусов не висвітлював, але краще най буде гірка правда ніж солодка брехня! Він її (правду) висвітлював об'єктивно, не видаючи ніяких секретів. Правду пишуть, що жОП хочуть заставити слухати маленького джихадиста абДрістовіча, у котрого ракети закінчилися ще в березні...
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27.05.2022 18:01 Відповісти
Юрію! По-перше, вони за Вас піклуються, щоб нічого з Вами не сталося. Бо хто ж їх тикатиме пикою в багнюку, як не Ви?
По-друге, вони вже за Вами скучили три місяці в теплій ванні (вибачте, холодному бункері).
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27.05.2022 18:02 Відповісти
Юра посилай ціх зелених тварюк *****.
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27.05.2022 18:23 Відповісти
Это не , Зелені вилупки , Это зебилы , которые это говно выбрали , а теперь все страдают от войны . Зеленский со своей шоблой на 80% виноват , что москали не побоялись напасть . Не говоря , о том что это был просто договорняк про коридор на Крым Надо рассказывать везде , что бы кто нибудь надовил на Зеленского и Юру вернули обратно .
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27.05.2022 18:33 Відповісти
Єдиний зелений марафон95 не терпить конкурентів в медіа монополії
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27.05.2022 18:50 Відповісти
Когда то , еще до войны , когда Зелелох сказал что если против него поднимутся украинцы , то Путин нападет , я на страницах цензора задал вопрос - что лучше , снести предателя с риском что нападет Путин или ждать пока Путин нападет и что бы потом войной руководил предатель! Вопрос остался открытым, но ситуация изменилась! Какие мнения сейчас??
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27.05.2022 18:53 Відповісти
Кстати , а кто запретил , неужели лично Верховный Говнокомандувач!??
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27.05.2022 18:56 Відповісти
безуглая.
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27.05.2022 20:31 Відповісти
Это очень важно!
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27.05.2022 18:59 Відповісти
нам не нужны победоностные полулживые отчеты подобно рашкинским "победам"
говорить как есть ситуация нужно, главное не рассказывать важные вещи
которые лучше еще не знать в публике

оп видимо расслабился совсем
а ведь сейчас самое сложное время
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27.05.2022 19:17 Відповісти
Телевізійні ЗМІ зачистили,залишилося заборонити неугодні інтернет ЗМІ.
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27.05.2022 19:21 Відповісти
Бутусов каже правду, протягом трьох місяців, ніхто не критикує Зевладу, ні Порошенко, ні Бутусов, ніхто, хоча є дуже велика кількість питать ????
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27.05.2022 19:35 Відповісти
от не надо было наезжать на александрочива на пресухе как раз во время готовящегося пакушения.
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27.05.2022 20:30 Відповісти
Я всегда считил и считаю всю зеленую падаль предателями Украіни.
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27.05.2022 20:47 Відповісти
Долбо#@ тупые
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27.05.2022 21:01 Відповісти
Зебілам мало? Зграя запроданців, тьху огида. От же пощастило війна і клоуни при владі.😤
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27.05.2022 22:12 Відповісти
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