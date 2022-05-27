Бутусов: Сьогодні мені заборонили відвідувати частини на передовій, деякі люди з ОП перешкоджають об'єктивному висвітленню обстановки
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що сьогодні видали вказівку щодо заборони йому у відвідуванні передової на фронті.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі недолугі керівники сьогодні видали вказівку щодо заборони мені відвідувати військові частини на передовій на фронті. Це рішення заважає моїй роботі по запису інтерв’ю з нашими воїнами на фронті, на передових позиціях, де я зараз знаходжусь, та об’єктивному висвітленню важкої обстановки на Донбасі.
Я розумію, що таким чином мені вирішили помститись за замітки про відповідальність влади за підготовку до війни та про загрозливу ситуацію на Донбасі. Усі воїни на фронті чудово розуміють, що ніяких секретів я у своїх постах не викладав, а навпаки сприяв вирішенню кількох загрозливих ситуацій. В тому числі завдяки особистій присутності. Людям на фронті потрібна правда, підтримувати їх треба особистою присутністю на передовій там, де небезпечно, та розумінням реальних проблем", - наголосив журналіст.
Бутусов вважає таке "оголошення війни" з боку деяких людей в ОП "дуже шкідливою та небезпечною помстою, та намаганням усунути мене від об’єктивного висвітлення обстановки, та провокуванням розколу у суспільстві".
"І це небезпечно через відсутність об’єктивного погляду на ведення бойових дій на Донбасі. Тому вимагаю від керівництва ОП негайно переглянути свої вказівки, і скасувати це абсурдне розпорядження.
Інакше я повернусь з фронту для висвітлення політичної ситуації, і витрачу час на демонстрацію ваших численних помилок та бездіяльності. Я про Офіс нічого не писав три місяці, і бачу, вам здалось, що вас тут хтось лякається. Війна - це більш важлива справа зараз ніж політика, але якщо ви негайно не скасуєте свою ганебну вказівку, то я почну дещо писати про політику теж, і займусь тими, хто не вилазить три місяці з бункеру та з кабінету, та заважає висвітлювати війну там, де вона відчувається найважче. Звичайно, інформації у мене з фронту менше не стане, але буде більше часу на аналітику. Чекаю негайного скасування розпорядження", - зазначив головред Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
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Що хорошого зробив Зеленський ?
Проспав підготовку до війни?
Скільки людей полягло через урода..
Еще выйдет вечером более менее адекватная замминистра обороны Анна Маляр, а после вылезет нарцисс-гавномес Люся Арестович и всем прокукарекает, шо у русни закончились ракеты и всех победим.
То время, когда надо было вливать в уши граждан мантры а победах уже прошло, мы выстояли, теперь надо закатывать рукава и начинать анализировать, работать над ошибкам и усиливаться. А то этот победоносный чес в телемарафоне и дибильная Люся, подсказывающая в эфирах Фейгина врагу, откуда и куда нападать, уже раздражает.
ОП имеет несколько тг каналов, через которые идут новости с фронта у всех одни и те же и они очень ревностно относятся если кто-то типа Бутусова показывает другую картинку и дает другую аналитику.
Бо воює лише зеленський
На всіляку хрєнь у них часу вистачає.
В мене вже немає сил терпіти уродів і їхню зверхність помножену на безкарність.
По-друге, вони вже за Вами скучили три місяці в теплій ванні (вибачте, холодному бункері).
говорить как есть ситуация нужно, главное не рассказывать важные вещи
которые лучше еще не знать в публике
оп видимо расслабился совсем
а ведь сейчас самое сложное время