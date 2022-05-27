Війну можна закінчити за кілька тижнів, якщо світ справді буде об'єднаним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни вимірюватиметься тижнями, якщо світ об'єднається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia.

"Що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу. Не тільки для нас. Що швидше будуть розблоковані наші порти, то скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи, бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай. Який цьогоріч, до речі, все ж буде меншим, оскільки російські війська свідомо мінували поля та знищували аграрну техніку", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу. Щоб збільшити залежність інших країн від себе та щоб доступ до продовольства став ще одним чинником тиску в глобальній політиці.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи.

Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - підсумував президент.

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