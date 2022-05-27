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Новини Війна
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Війну можна закінчити за кілька тижнів, якщо світ справді буде об'єднаним, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни вимірюватиметься тижнями, якщо світ об'єднається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia.

"Що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу. Не тільки для нас. Що швидше будуть розблоковані наші порти, то скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи, бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай. Який цьогоріч, до речі, все ж буде меншим, оскільки російські війська свідомо мінували поля та знищували аграрну техніку", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу. Щоб збільшити залежність інших країн від себе та щоб доступ до продовольства став ще одним чинником тиску в глобальній політиці.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи.

Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - підсумував президент.

Також читайте: Російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+20
Багато тексту фактично ні про що. Задовбав вже.
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27.05.2022 15:38
+19
С одной стороны, на этой войне гибнут лучшие, в то время как всякие Татаровы, Тишенки, Шефиры, Трухины, Бужанские, Арахамии, Подоляки практически нечем не рискуют. С другой стороны. К этой власти накопилась уже столько вопросов, что им реально выборы не нужны
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27.05.2022 15:58
+15
кожного дня "Вєчєрній Мудозвон", а тепер що, ще й вранішній ?
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27.05.2022 15:44
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Війну можна закінчити за кілька тижнів, але перевибори в мене аж в 2024, тому мені спішити не треба.
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27.05.2022 15:37 Відповісти
С одной стороны, на этой войне гибнут лучшие, в то время как всякие Татаровы, Тишенки, Шефиры, Трухины, Бужанские, Арахамии, Подоляки практически нечем не рискуют. С другой стороны. К этой власти накопилась уже столько вопросов, что им реально выборы не нужны
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27.05.2022 15:58 Відповісти
Час швидко промине. І люди все згадають, в свій час.
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27.05.2022 21:52 Відповісти
Багато тексту фактично ні про що. Задовбав вже.
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27.05.2022 15:38 Відповісти
кожного дня "Вєчєрній Мудозвон", а тепер що, ще й вранішній ?
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27.05.2022 15:44 Відповісти
Кожен вбитий російський окупант - це крок до закінчення війни . Крок до Миру , Перемоги та Процвітання.
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27.05.2022 15:40 Відповісти
Очередная порция словесного поноса в никуда.
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27.05.2022 15:41 Відповісти
Так ти ж з ним працівники одного жанру. Можна навіть сказати, колєга по цеху.
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27.05.2022 16:03 Відповісти
не про ЗЄлєнського, але світ дійсно об'єднується в руссофобії. Уряяя !

Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus российских авиакомпаний

По словам одного из собеседников издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом.
Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству. Еще один источник из российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам без соответствующего сертификата.

Собеседник РБК утверждает, что сейчас подобные требования предъявляют и другие страны - Турция, например, отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией.
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27.05.2022 15:42 Відповісти
Противно слушать этих "зеленых" дегенератов. "Советница" Зеленского Люся Абдрестович в марте обещала победу Украине за две недели. Теперь рассказывает про "успех российской армии и раскол в украинском обществе". Хорош советник. лучше любого коллобарантах Таких как это дерьмо , во все времена, после таких заявлений просто расстреливали как паникеров, саботажников и и диверсантов
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27.05.2022 15:46 Відповісти
Люди не могут быть в состоянии эмоциональной мобилизации долгий срок. Они перегорают. Наши запасы гормонов достаточно ограничены.
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27.05.2022 15:49 Відповісти
"Наші запаси" безмежні - головне це досягти мети і насолоджуватися процесом бо нічого більше не лишається!
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27.05.2022 16:47 Відповісти
Люся це ще той п*здобол. Патякає за обставинами https://twitter.com/KVQuarantine/status/1526209568543494144
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27.05.2022 18:47 Відповісти
нова програма - "велике об'єдівництво".
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27.05.2022 15:47 Відповісти
Так веди их Зелинатор. Ты же лидер свободного мира.
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27.05.2022 15:47 Відповісти
Якби у нас були ті самі ракетні комплекси грім2 з дальністю ураження 500 км, то війну можна було б закінчити значно швидше. Однак ці комплекси закатані в асфальт великого крадівництва, єпашити кацапські тили немає чим
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27.05.2022 15:48 Відповісти
Раніше було: або Армія, або дороги будувати.
Тепер: або війна, або Порошенка посадити.
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27.05.2022 15:51 Відповісти
Так я з тобою повністю згідна посадити, але за грати і це стосується всіх олігархів!
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27.05.2022 18:59 Відповісти
Не зеленофіл, але теза про реальне об'єднання світу супроти москви є єдиним засобом перемоги над кацапами. І навіть доволі швидкої.
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27.05.2022 15:52 Відповісти
У тому то й діло, що ПЕРЕМОГИ, а не закінчення війни. Але від ЗЕ такого слова я давно не чув.
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27.05.2022 18:48 Відповісти
ПРОСТА ПИРИСТАТЬ СТРИЛЯТЬ !
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27.05.2022 15:58 Відповісти
мож глумиться над шольцом надо более увесисто?
ну шоб свит справди був обйеднаним..
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27.05.2022 15:59 Відповісти
Люська сказала,что война из за мертвечука началась...нда,сначала у зесрани ***** напало ,чтоб убить зекрысу,потом -это все Порошенко,теперь из за мертвечука...
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27.05.2022 16:01 Відповісти
200 HIMARS вирішили б питання. Постачання такого озброєння мало б бути душе тихим і без галасу... Не варто чекати огошення дати та маршоутів постачання на фронт. І не треба розводити шмарклі! Слава ЗСУ!
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27.05.2022 16:01 Відповісти
А якби готувались до війни, а не гріли сраку на Сейшелах то ще швидше.
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27.05.2022 16:08 Відповісти
Було б бажання -

Любу проблему

Давно вже вирішили

АНТИПУТІНСЬКА Коаліція досі де

Кого влаштовує довготривала війна на виснаження

Чому ООН досі не робить інтенсивний дій ????
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27.05.2022 16:51 Відповісти
Війну не можна закінчити за кілька тижнів як не можна було:

- боротись з корупцією
- не ставити знайомих на посади
- не готуватись до війни
- просрати обронні замовлення
- не створити ТерОборону в жовтні 2021

Тому не треба *******, що закінчення війни залежить від згуртованност світу.
Навчіться приймати відповідальність і признавати ВЛАСНУ НЕДОЛУГІСТЬ як президента.

Як президента, якому Ештон Катчер і Міла Куніс рапортують про збір 30млн USD а у цього президента з-під носа жінка Котвіцького вивезли 34млн USD

Якщо через Лохо Теле Марафон зараз майже немає критики пана Зеленського, то це ж не значить що вона вас не дожене потім сніжним комом.

А ще аби Захід дали гроші на виплати ментам і нацгвардії, бо хто ж Вас буде захищати від народу? Менти, які 6міс не отримували зарплату і нюхали пісю Арестовича?

Включайте мозги, якщо вони ще залишились.
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27.05.2022 18:24 Відповісти
Уже понятно, что миру пох... На Африку путло не будет швырять атомные бомбы, на Азию тоже. Американскому континенту пох... Остаются как раз четыре десятка ответственных и по настоящему демократических стран.
Человечества попросту нет. Есть раздельные норы...
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27.05.2022 19:01 Відповісти
Опять???? где то это уже было
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27.05.2022 20:45 Відповісти
 
 