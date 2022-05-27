Війну можна закінчити за кілька тижнів, якщо світ справді буде об'єднаним, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни вимірюватиметься тижнями, якщо світ об'єднається.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia.
"Що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу. Не тільки для нас. Що швидше будуть розблоковані наші порти, то скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи, бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай. Який цьогоріч, до речі, все ж буде меншим, оскільки російські війська свідомо мінували поля та знищували аграрну техніку", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу. Щоб збільшити залежність інших країн від себе та щоб доступ до продовольства став ще одним чинником тиску в глобальній політиці.
"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи.
Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", - підсумував президент.
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Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus российских авиакомпаний
По словам одного из собеседников издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом.
Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству. Еще один источник из российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам без соответствующего сертификата.
Собеседник РБК утверждает, что сейчас подобные требования предъявляют и другие страны - Турция, например, отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией.
Тепер: або війна, або Порошенка посадити.
ну шоб свит справди був обйеднаним..
Любу проблему
Давно вже вирішили
АНТИПУТІНСЬКА Коаліція досі де
Кого влаштовує довготривала війна на виснаження
Чому ООН досі не робить інтенсивний дій ????
- боротись з корупцією
- не ставити знайомих на посади
- не готуватись до війни
- просрати обронні замовлення
- не створити ТерОборону в жовтні 2021
Тому не треба *******, що закінчення війни залежить від згуртованност світу.
Навчіться приймати відповідальність і признавати ВЛАСНУ НЕДОЛУГІСТЬ як президента.
Як президента, якому Ештон Катчер і Міла Куніс рапортують про збір 30млн USD а у цього президента з-під носа жінка Котвіцького вивезли 34млн USD
Якщо через Лохо Теле Марафон зараз майже немає критики пана Зеленського, то це ж не значить що вона вас не дожене потім сніжним комом.
А ще аби Захід дали гроші на виплати ментам і нацгвардії, бо хто ж Вас буде захищати від народу? Менти, які 6міс не отримували зарплату і нюхали пісю Арестовича?
Включайте мозги, якщо вони ще залишились.
Человечества попросту нет. Есть раздельные норы...