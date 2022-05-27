Росія намагається зірвати експорт зерна з України навіть альтернативними шляхами, - Зеленський
Російська Федерація намагається зірвати експорт українського зерна до держав світу навіть через альтернативні шляхи.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми прагнемо не допустити розгортання продовольчої кризи. Ми працюємо над переведенням нашого експорту на нові маршрути, наскільки це можливо в умовах війни, і постачатимемо зерно на світовий ринок залізницею через європейські порти. Звичайно, це може бути менший обсяг експорту, ніж Чорним морем, але й ці наші намагання Росія пробує зірвати, коли знищує ракетами залізничні мости, вокзали, логістичні центри", - сказав Зеленський.
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12-24 одиниці щоб деблокувати морські порти. Harpoons має дальність 110-315 км. За його словами вони (рашка) не мають можливості в акваторії Чорного моря від неї сховатись.
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92262716/-harpoon-mit-dieser-waffe-kann-die-ukraine-die-seeblockade-brechen.html