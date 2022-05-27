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Новини Війна
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Росія намагається зірвати експорт зерна з України навіть альтернативними шляхами, - Зеленський

зерно

Російська Федерація намагається зірвати експорт українського зерна до держав світу навіть через альтернативні шляхи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми прагнемо не допустити розгортання продовольчої кризи. Ми працюємо над переведенням нашого експорту на нові маршрути, наскільки це можливо в умовах війни, і постачатимемо зерно на світовий ринок залізницею через європейські порти. Звичайно, це може бути менший обсяг експорту, ніж Чорним морем, але й ці наші намагання Росія пробує зірвати, коли знищує ракетами залізничні мости, вокзали, логістичні центри", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters

Автор: 

Зеленський (23653) зерно (3112) обстріл (28171) росія (64871) продовольство (337)


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Топ коментарі
+5
Що "воно" пи..дить? у мене знайомий аграрій вже 2-й місяць не може отримати ліцензію на вивезення зерна. Її що у паРаші затверджують???
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27.05.2022 15:47
+5
Знайомий аграрій думає, що якщо війна, то хабаря можна не заносити?
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27.05.2022 15:52
+3
Поражаюсь, как зебил пытается спасти от голода африканскую эритрею, которая выступила на стороне рашки.
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27.05.2022 15:42
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Поражаюсь, как зебил пытается спасти от голода африканскую эритрею, которая выступила на стороне рашки.
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27.05.2022 15:42 Відповісти
До чого тут Еритрея? Та десятки країн ,куди ми експортуємо зерно
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27.05.2022 15:48 Відповісти
ага , еще на землю обетованную начнет отправлять
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27.05.2022 15:56 Відповісти
земля обетованная производит столько жрачки, что кормит себя и окружающих арабов. у них есть чему поучиться
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27.05.2022 16:06 Відповісти
***** на эритрею. Нам валюта нужна. Если мы к концу лета не "скинем" запасы, то курс еще взлетит гривен на пять и больше, а инфляция перевалит за 30%, селянам некуда будет складировать новый урожай, и тогда очередная волна доморощенных эмигрантов-экономистов ******** в благополучную Словакию, и будет оттуда поучать, как нам надо не продавать зерно каким-то алжирским бездарным феллахам.
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27.05.2022 15:56 Відповісти
Думаю 30% це ще дуже оптимістично
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27.05.2022 16:00 Відповісти
Условием єкспорта зерна должна біть поставка американских РСЗО, которіе почемуто тормозят.
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27.05.2022 18:34 Відповісти
Що "воно" пи..дить? у мене знайомий аграрій вже 2-й місяць не може отримати ліцензію на вивезення зерна. Її що у паРаші затверджують???
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27.05.2022 15:47 Відповісти
Знайомий аграрій думає, що якщо війна, то хабаря можна не заносити?
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27.05.2022 15:52 Відповісти
надоело это нытье зеленского - делай свое дело молча а не ной - терпило носатое ..
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27.05.2022 16:01 Відповісти
А він що не робить? Відосіки кожен день виходять, тож в бездіяльності йому важко дорікнути.
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27.05.2022 16:27 Відповісти
Розблокування українських портів за допомогою "Нептун", Harpoon та американських MLRS - реально?
https://www.youtube.com/watch?v=ctE7XbSU9yE
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27.05.2022 16:02 Відповісти
За інформацією T-online.de при посередництві американського уряду Данія виразила готовність поставити в Україну ракети "Harpoons".За словами морського експерта Bryan Clark достатньо буде
12-24 одиниці щоб деблокувати морські порти. Harpoons має дальність 110-315 км. За його словами вони (рашка) не мають можливості в акваторії Чорного моря від неї сховатись.

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92262716/-harpoon-mit-dieser-waffe-kann-die-ukraine-die-seeblockade-brechen.html
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27.05.2022 18:05 Відповісти
Не занесеш - ліцензії не отримаєш, війною прикриваються. Невже президент цього не знає? Чи в курсі і цинічно бреше?
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03.06.2022 21:00 Відповісти
 
 