Рашисти стоять на 2/3 периметру Сєвєродонецька, але місто не оточене, - голова МВА Стрюк. ВIДЕО
Керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що наразі місто перебуває у жорсткій обороні.
Про це Стрюк розповів в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Сєвєродонецьк перебуває в жорсткій обороні - на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але воно не оточене; останні дві доби пожежі в місті не припиняються – обстріли з боку росіян дуже потужні; 90 % житлового фонду пошкоджені, 60 % - доведеться будувати заново", - цитує Стрюка голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Також голова МВА додав, що окупанти уже 1,5 тижні намагаються захопити місто, але "завдяки надлюдським зусилля українських воїнів місто утримується".
За останні дві доби є жертви серед мирного населення і серед співробітників підприємства "Азот".
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А оно кошерное? Ты проверь на Дерьмаке, а то опять диарея нападет, и всю ОПу обгадишь, как прошлый раз.
Вкрай необхідні іноземні гаубиці з дуже великим запасом боєкомплекту.
Единственное противодействие -подрезка флангов наступающей группировки моторизованными частями ,ну или массированный артудар в ответ
Зараз не знаю як, дуже сподіваюся, що з надходженням нових гармат натівського калібру буде надходити й достатня кількість ***********.
Поки що ми ще не маємо вогневої переваги над ними.
https://youtu.be/mIdjEbwZL1c https://youtu.be/mIdjEbwZL1c
Не ведитесь на визги тролей московских,русня выдыхается это их последнее большое наступление,они торопятся и суетяся так как это единственный шанс нарисовать хоть какую-то локальнцю победу.Ведь пуйлу ещё неделю назад докладывали о выходе на админ границы Луганской а в реальности жопа и если не смогут дожать - Шойгу повесится.
Но - его захват русскими, неизбежно приведет к очередному котлу, и куда большему чем Мариуполь.
А пока есть то что есть
Для контрнаступления нужно в 30 раз больше техники, чем есть сейчас. То есть даже при самом благоприятном раскладе, если прямо сегодня подпишут поставку из США тяжелой техники, то пока она кораблями доедет до Польши, пока ее там разгрузят, пока кое-как поездами с заменой колесных пар к нам привезут или же перегрузят технику, пока все это будет под возможными обстрелами, то минимум 1.5 месяца пройдет.
Задача - укреплять все города и наносить максимальный ущерб при их штурме. Выводить людей и технику, если намечается окружение. Укреплять сразу на 4 линии обороны вглубь. Вот сейчас уже в Днепре строить бетонированные окопы, готовясь к его осаде. Затем, спустя 2-4 месяца ждать, пока техника, ракеты и снаряды у капапов поломаются, закончатся, будут проблемы другого рода. И тогда спокойно наступать, при этом получив мощнейший залп из 50-100 крылатых ракет перед требованием подписать так называемый мирный договор. Это реальность, именно перед ним и будет такой залп из последних ракет. Будет очень, очень больно, и никак иначе и быть не может.