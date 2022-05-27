Рашисти стоять на 2/3 периметру Сєвєродонецька, але місто не оточене, - голова МВА Стрюк. ВIДЕО

Керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що наразі місто перебуває у жорсткій обороні.

Про це Стрюк розповів в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Сєвєродонецьк перебуває в жорсткій обороні - на 2/3 периметру міста розташувався ворог, але воно не оточене; останні дві доби пожежі в місті не припиняються – обстріли з боку росіян дуже потужні; 90 % житлового фонду пошкоджені, 60 % - доведеться будувати заново", - цитує Стрюка голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також голова МВА додав, що окупанти уже 1,5 тижні намагаються захопити місто, але "завдяки надлюдським зусилля українських воїнів місто утримується".

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За останні дві доби є жертви серед мирного населення і серед співробітників підприємства "Азот".