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Новини Війна
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Ядерні погрози РФ можуть призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що після погрози РФ застосувати ядерну зброю складно повірити в ідею ядерного роззброєння.

Про це він сказав під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної зброї, біологічної зброї.

Що це означає для світу? Передусім це може призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження. Якщо Росія безкарно вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним, щоб і собі набути ядерної зброї. Сказати, що це небезпечно для всього світу, – це нічого не сказати", - пояснив він.

Читайте: Війну можна закінчити за кілька тижнів, якщо світ справді буде об'єднаним, - Зеленський

За словами Зеленського, Україна зробила найбільший внесок у ядерне роззброєння, віддавши третій за потужністю ядерний арсенал.

"Це відбулось у 1990-х роках. Зараз Росія всупереч своїм документально зафіксованим зобовʼязанням гарантувати безпеку України після відмови нашої держави від ядерного статусу веде проти нас загарбницьку, колонізаторську війну. І при цьому погрожує ядерною зброєю. Хто ж після цього може повірити в ідею ядерного роззброєння? І як після цього надійно гарантувати довгострокову безпеку тим регіонам, які обирають для себе без'ядерний статус?

Ще півроку тому навіть уявити було неможливо, що такі питання постануть. Але тепер це також один із наслідків російської агресивної політики", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський (23653) росія (64871) ядерна зброя (1144)


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Топ коментарі
+4
Україна показала свою майже дитячу наївність, віддавши ЯЗ. От і все.
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27.05.2022 16:26
+4
Украина потеряла свою независимость, в тот момент как отдала и уничтожила своё ядерное оружие
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27.05.2022 16:34
+2
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДОРОГОГО СТОИТ- НО ЭТО ТОГО СТОИТ- СВОИХ ВЛОЖЕНИЙ ничто так не отбивает охоту нападать на страну иную-- как наличие у этой страны, на котрую желают напасть ядерного потенциала...
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27.05.2022 16:14
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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДОРОГОГО СТОИТ- НО ЭТО ТОГО СТОИТ- СВОИХ ВЛОЖЕНИЙ ничто так не отбивает охоту нападать на страну иную-- как наличие у этой страны, на котрую желают напасть ядерного потенциала...
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27.05.2022 16:14 Відповісти
Що за брєд, вони всім хизуються, а толку
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27.05.2022 16:24 Відповісти
Це аж ніяк не маячня. Політичною мовою Зе по суті сказав, що не виключає в майбутньому набуття Україною ЯЗ. До того ж він так би мовити натякнув, що Україна вже мала ЯЗ, тому технології створення її та використання Україні відомі, сировина та потужності є так само як є науковий потенціал. Доречі, так би мовити, бонусом цього дійства для нас було б те, що ми могли б в такому разі відмовитися від закупівлі ядерного палива у інших країн та виготовляти його самі. Зараз нам це заборонено, але можливості в нас є.
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27.05.2022 16:50 Відповісти
сральник нереальний- ти Люськіна секретарка? Те, що зебенітос- це відомо.
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27.05.2022 17:48 Відповісти
уг їбанько,і скільком країнам ДОЗВОЛИЛИ розжитись ЯЗ ? Як там Іран уже виліз з під санкцій?
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28.05.2022 03:14 Відповісти
Україна показала свою майже дитячу наївність, віддавши ЯЗ. От і все.
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27.05.2022 16:26 Відповісти
Украина потеряла свою независимость, в тот момент как отдала и уничтожила своё ядерное оружие
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27.05.2022 16:34 Відповісти
обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:50 Відповісти
У нас же є десятки тонн радіоактивних відходів, засипати іх в Смерчи та Урагани і націлити на рашку.
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27.05.2022 16:53 Відповісти
Протрезвел что-ли? Внятное что-то вякнул.. надо же
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27.05.2022 17:17 Відповісти
не несіть чухню... Аналіз та від алкоголю, майбутній лідер ВЗе!світу би не приховував...
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27.05.2022 17:51 Відповісти
всі подумають а що так можна?
і захочуть шантажувати,
і корея і іран
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27.05.2022 17:24 Відповісти
Крысам мавзолейным Верил только Адольф Гитлер...дохлый ссср не напал на братскую Германию внезапно и вираломна...
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29.05.2022 10:12 Відповісти
 
 