Ядерні погрози РФ можуть призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що після погрози РФ застосувати ядерну зброю складно повірити в ідею ядерного роззброєння.

Про це він сказав під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються до можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної зброї, біологічної зброї.

Що це означає для світу? Передусім це може призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження. Якщо Росія безкарно вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним, щоб і собі набути ядерної зброї. Сказати, що це небезпечно для всього світу, – це нічого не сказати", - пояснив він.

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За словами Зеленського, Україна зробила найбільший внесок у ядерне роззброєння, віддавши третій за потужністю ядерний арсенал.

"Це відбулось у 1990-х роках. Зараз Росія всупереч своїм документально зафіксованим зобовʼязанням гарантувати безпеку України після відмови нашої держави від ядерного статусу веде проти нас загарбницьку, колонізаторську війну. І при цьому погрожує ядерною зброєю. Хто ж після цього може повірити в ідею ядерного роззброєння? І як після цього надійно гарантувати довгострокову безпеку тим регіонам, які обирають для себе без'ядерний статус?

Ще півроку тому навіть уявити було неможливо, що такі питання постануть. Але тепер це також один із наслідків російської агресивної політики", - додав президент.

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