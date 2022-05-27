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Новини
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Рашисти в окупованій Запорізькій області викрали талони на пальне та продавали їх на підконтрольній Україні території, - Офіс Генпрокурора

огп

Окупанти у Запорізькій області викрали талони на пальне та через експрацівника паливної компанії реалізовували їх на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Представники окупаціної адміністрації країни-агресора викрали картки та талони на пальне з комунальних підприємств та установ одного з окупованих міст області. До їх реалізації вони залучили колишнього працівника паливної компанії, який за певний відкат на підконтрольній Україні території збував талони на пальне, викрадені з підприємств", - йдеться в повідомленні.

Отримавши у черговий раз під реалізацію картки та талони на пальне, чоловік намагався в’їхати до Запоріжжя, але був викритий правоохоронцями. Під час огляду його особистих речей виявлено талони на пальне на загальну суму майже 3,5 млн грн.

За фактом розкрадання майна з комунальних підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізького регіону розпочато кримінальне провадження.

Також читайте: На кожній другій столичній АЗС виявляють цінові порушення, - Держпродспоживслужба

Автор: 

АЗС (1877) крадіжка (655) Запорізька область (3555) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+12
Найбільшу рашистську ДРГ "мудрий" нарід у 2019-у власноруч привів до влади. Все інше - наслідки.
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27.05.2022 16:33
+11
В російській армії дуже талановиті командири
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27.05.2022 16:27
+6
Ось вам і ці дибільни "зелені коридори"!
Скажіть "дякуємо" що ДРГ через ці коридори не хлинули... чи просто ще їх не помітили?
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27.05.2022 16:29
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В російській армії дуже талановиті командири
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27.05.2022 16:27 Відповісти
Ось вам і ці дибільни "зелені коридори"!
Скажіть "дякуємо" що ДРГ через ці коридори не хлинули... чи просто ще їх не помітили?
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27.05.2022 16:29 Відповісти
Найбільшу рашистську ДРГ "мудрий" нарід у 2019-у власноруч привів до влади. Все інше - наслідки.
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27.05.2022 16:33 Відповісти
Что то странное... Гражданин Украины, проживающий на временно оккупированных территориях, въехал на территорию, подконтрольную Украине и там продавал украинские талоны на топливо, чтобы потом снова вернуться обратно с деньгами? Ничего не понимаю. Там свободное перемещение между территориями туда и обратно? В смысле так может кто угодно войти-выйти?
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27.05.2022 16:39 Відповісти
кс 2014 года так же свободно сепарня передвигалась со всеми удобствами через благоустроенные КПП, которые для них сделали.
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27.05.2022 16:41 Відповісти
а работника компании когда начнут лишать гражданства и имущества?
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27.05.2022 16:39 Відповісти
обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:49 Відповісти
Странно, что кацапы еще не доперли гнать в Украину дешевый бенз с оккупированных территорий.
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27.05.2022 17:28 Відповісти
Как это , мы же вроде воюем
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27.05.2022 18:03 Відповісти
Ніщеброди.
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27.05.2022 18:13 Відповісти
 
 