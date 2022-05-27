Рашисти в окупованій Запорізькій області викрали талони на пальне та продавали їх на підконтрольній Україні території, - Офіс Генпрокурора

Окупанти у Запорізькій області викрали талони на пальне та через експрацівника паливної компанії реалізовували їх на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Представники окупаціної адміністрації країни-агресора викрали картки та талони на пальне з комунальних підприємств та установ одного з окупованих міст області. До їх реалізації вони залучили колишнього працівника паливної компанії, який за певний відкат на підконтрольній Україні території збував талони на пальне, викрадені з підприємств", - йдеться в повідомленні.

Отримавши у черговий раз під реалізацію картки та талони на пальне, чоловік намагався в’їхати до Запоріжжя, але був викритий правоохоронцями. Під час огляду його особистих речей виявлено талони на пальне на загальну суму майже 3,5 млн грн.

За фактом розкрадання майна з комунальних підприємств, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізького регіону розпочато кримінальне провадження.

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