УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4471 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 336 22

РФ продовжує вивозити зерно з окупованої частини Херсонщини, деякі аграрії пішли на співпрацю, - Лагута

зерно

Росіяни вивозять з Херсонщини продовольство. Це призводить до утворення заторів на дорозі до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Те, що можна констатувати, - росіяни вивозять з Херсонщини продукти та зерно. Пробки на дорозі до Криму вже кілометрові. Це не тільки ті продукти, які окупанти відбирають, але й ті, які вже йдуть у рамках співпраці окремих наших виробників з окупаційною владою. Тобто окремі громадяни налагодили вже торгівлю з росіянами. Це десятки тисяч тонн зернових і овочів", - сказав голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута у ході брифінгу.

За його словами, наразі у Херсонській області є три типи фермерів. Перший - аграрії, які не саджають нічого в цьому році, другий - фермери продовжують саджати в районах, де не ведуться бойові дії. І третій - ті, які співпрацюють з окупантом, зокрема купують в тимчасово анексованому Криму паливо та добрива, продають там свою продукцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про роздачу російських паспортів на окупованій Херсонщині не підтверджується, - голова ОВА Лагута

Нагадаємо, Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.

Автор: 

зерно (3112) окупація (6657) продовольство (337) Лагута Геннадій (25) Херсонська область (5697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолила Верещук

Це блін нонсенс від зе-команди та консерва яка безпосередньо причетна до розмінування Чонгару запускаючи шатли разом з Ермаком,що спричинило швидке захопленя Півдня України рф де ми зараз маємо стільки окупованих територій і ведуться важкі бої
показати весь коментар
27.05.2022 16:51
+12
при чем тут =патриотизм=.. Люди находятся среди вражьих войск.. могут засрелить и забрать, могут просто забрать, могут забрать за полцены.. Выбор не ахти но в условиях выбор не особый...
показати весь коментар
27.05.2022 16:49
+11
А що той самий Лагута зробив, щоб не здати ворогу Херсонську область?
показати весь коментар
27.05.2022 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тим коаще... хто пішов на співпрацю.. дорога в рашку.юю.
показати весь коментар
27.05.2022 16:38 Відповісти
Вот Лугуту первого и отправить. Правда перед этим его спросить, почему в 13.00, 24 февраля руские танки были на невзорваном антоновском мосту, а Лагута уже в Киеве рядом с 95 кварталом?
Это трусливое чмо сдавшее область теперь учит как жить фермерам, у которых гниёт прошлогодний урожай. Да пусть продают, им то жить надо.
Или пусть Лагута приедет и перевезет все в Киев.
показати весь коментар
27.05.2022 16:43 Відповісти
Зогниє тільки один урожай... а решту хай шукає в рашці.. якщо б був нормальним, фермером.. то би за страхував.. і послав би по фіг ті умови..
показати весь коментар
27.05.2022 16:58 Відповісти
А еще и территория какая, 2 млн гектар плодороднейших земель. С учетом нынешних цен на продовольствия, ***** отхватило очень шикарный куш
показати весь коментар
27.05.2022 16:46 Відповісти
А що той самий Лагута зробив, щоб не здати ворогу Херсонську область?
показати весь коментар
27.05.2022 16:43 Відповісти
кто бы сомневался в "патриотизме" большей части населения.
показати весь коментар
27.05.2022 16:44 Відповісти
Какая разница с кем им вопросики решать - с киевским чиновником или крымским?
показати весь коментар
27.05.2022 16:47 Відповісти
при чем тут =патриотизм=.. Люди находятся среди вражьих войск.. могут засрелить и забрать, могут просто забрать, могут забрать за полцены.. Выбор не ахти но в условиях выбор не особый...
показати весь коментар
27.05.2022 16:49 Відповісти
А кто знает какая там ситуация с тем сотрудничеством. Под дулом автомата будешь делать все что скажут, это оккупация и вариантов там на данный момент нет никаких
показати весь коментар
27.05.2022 16:51 Відповісти
Алекс, мне тебя жаль ид та, сидящего в молдове
показати весь коментар
27.05.2022 18:52 Відповісти
История Крыма. Приезжают русские бандюки с юга и отжимает под себя. Такое же было и там.
показати весь коментар
27.05.2022 16:46 Відповісти
обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
показати весь коментар
27.05.2022 16:48 Відповісти
Уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолила Верещук

Це блін нонсенс від зе-команди та консерва яка безпосередньо причетна до розмінування Чонгару запускаючи шатли разом з Ермаком,що спричинило швидке захопленя Півдня України рф де ми зараз маємо стільки окупованих територій і ведуться важкі бої
показати весь коментар
27.05.2022 16:51 Відповісти
Так проверенный же человек.
показати весь коментар
27.05.2022 16:53 Відповісти
Ця консерва нарахує, що збитків нема.
показати весь коментар
27.05.2022 23:57 Відповісти
***** вывезет наше же зерно а потом будет шантажировать Запад что нужно снять санкции. Если мы быстро не отобьем окупированные территории то будет пздц. И нужно что то с крымским каналом сделать. Ато рашисты уже распространяют новости что крым накормит кормить весь мир.
показати весь коментар
27.05.2022 16:59 Відповісти
Крим себе ніколи не міг прогодувати, але кацапи можуть брехати скільки хочуть
показати весь коментар
27.05.2022 17:48 Відповісти
Никто не мешает вот и вывозят
показати весь коментар
27.05.2022 18:53 Відповісти
Не будеш співпрацювати то прийде "сеня куля в лоб".
показати весь коментар
27.05.2022 19:34 Відповісти
 
 