РФ продовжує вивозити зерно з окупованої частини Херсонщини, деякі аграрії пішли на співпрацю, - Лагута

Росіяни вивозять з Херсонщини продовольство. Це призводить до утворення заторів на дорозі до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Те, що можна констатувати, - росіяни вивозять з Херсонщини продукти та зерно. Пробки на дорозі до Криму вже кілометрові. Це не тільки ті продукти, які окупанти відбирають, але й ті, які вже йдуть у рамках співпраці окремих наших виробників з окупаційною владою. Тобто окремі громадяни налагодили вже торгівлю з росіянами. Це десятки тисяч тонн зернових і овочів", - сказав голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута у ході брифінгу.

За його словами, наразі у Херсонській області є три типи фермерів. Перший - аграрії, які не саджають нічого в цьому році, другий - фермери продовжують саджати в районах, де не ведуться бойові дії. І третій - ті, які співпрацюють з окупантом, зокрема купують в тимчасово анексованому Криму паливо та добрива, продають там свою продукцію.

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Нагадаємо, Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.