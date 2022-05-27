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Новини Війна
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Обстановка на сході залишається складною, водночас ЗСУ її контролюють та знають про плани ворога, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Війська РФ ведуть інтенсивний вогонь уздовж лінії зіткнення у Луганській і Донецькій областях, ситуація залишається складною, проте контрольованою.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупаційні війська РФ ведуть інтенсивний вогонь уздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ в Луганській і Донецькій областях. Обстановка залишається складною, водночас Збройні сили України її контролюють та знають про плани ворога. Противник активізувався на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточити наші війська в районах Лисичанська і Сєверодонецька та вийти на адмінкордон Луганщини", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Слов’янському напрямку українські війська стримують наступ потужного угруповання противника. Ворог намагається здійснити перегрупування своїх підрозділів і активізувати наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

"На Лиманському напрямку українські захисники протидіють спробам противника витіснити наші війська з північно-західної та південно-східної частини Лимана і розвинути наступ на Слов’янськ. Аби наростити спроможності загальновійськових підрозділів тамтешнього російського угруповання, прогнозується застосування окупантами зі складу 90 танкової дивізії бойових машин підтримки танків "Термінатор", - зазначив речник МОУ.

Він поінформував, що на Сєверодонецькому напрямку сили оборони України відбивають атаки окупантів на напрямках Щедрищеве – Сєверодонецьк, Осколонівка – Борівське та Нижнє – Тошківка. На Бахмутському українські війська під вогнем ворожої артилерії і ударами авіації стримують наступальні дії загарбників в районі Комишувахи.

Також читайте: Трактування, що українська армія начебто відступає абсолютно неправильне: на окремих ділянках ЗСУ ведуть маневрену оборону, - Міноборони

Речник Міноборони зауважив, що на Авдіївському напрямку українська армія відбиває наступ противника у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Новобахмутівка – Красногорівка.

Автор: 

армія рф (17160) Донбас (22354) Донецька область (8291) бойові дії (3671) Мотузяник Олександр (349) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+13
верим в ВСУ !!!!
///
любите ли вы руцкий язык так, как она??? бывший учитель руцкого языка - стала первой женщиной-начальником артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины.


Любовь Плаксюк родом из городка Барановка на Житомирщине.
До 2016-го она работала учительницей истории, но потом решила вступить в ряды ВСУ. Женщина прошла путь от радиотелефонистки до командирши отделения управления, но переломный момент в карьере случился, когда она увидела работу самоходной артиллерийской установки. "Когда я увидела "Гиацинт-С" и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла, это - мое!"
если коротко - то в 2019-м сделала первый выстрел из пушки на полигоне. Февраль 2022-го военная встретила в районе проведения ООС в должности командира батареи самоходного артдивизиона.
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27.05.2022 17:32
+8
віримо в Бога та ЗСУ !

все буде Україна !
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27.05.2022 17:09
+6
От я не розумію, чому військову обстановку коментують не речники ЗСУ, а ті, хто повинен забезпечувати ЗСУ усім необхідним, для ведення бойових дій.
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27.05.2022 17:11
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Так наши войска вышли из Лимана или нет ,а то информация какая то противоречивая подаётся
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27.05.2022 17:09 Відповісти
Съездь и проверь лично, противоречивый
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27.05.2022 17:27 Відповісти
Ну если ты оплатишь туда поездку .Купишь снарягу и автомат с боеприпасами то почему бы и не поехать а то меня военкомат два раза уже отфутболивал
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27.05.2022 17:45 Відповісти
damian . а ты кто по ВУСу ? с какой области ? в Чернигове должны взять
и да , автомат и бк , в магазе не продается
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27.05.2022 18:09 Відповісти
вышли
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27.05.2022 20:54 Відповісти
віримо в Бога та ЗСУ !

все буде Україна !
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27.05.2022 17:09 Відповісти
Узнаете урода？
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27.05.2022 17:09 Відповісти
Мільчаков. Взимку не було,а зараз почуяв легку прогулянку...
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27.05.2022 17:12 Відповісти
...а гречна пропозиція "Тесла" за голову урода" ще чинна?..
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27.05.2022 17:13 Відповісти
так мильчаков - это клоун и позер.
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27.05.2022 17:14 Відповісти
***** підару) скоро здохне падаль їбана
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27.05.2022 17:14 Відповісти
Воно ще не здохло!? Нацик їбаний! Це той гнійний підор, що у 2014-у відрізав вуха нашим загиблим Захисникам. ***** скликав докупи усю нечисть зі своєї сраної підоРахи. Сподіваюсь, наступною зупинкою цього гандона буде мозирський морг.
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27.05.2022 17:28 Відповісти

розжерлося рашистське лайно...
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27.05.2022 17:29 Відповісти
От я не розумію, чому військову обстановку коментують не речники ЗСУ, а ті, хто повинен забезпечувати ЗСУ усім необхідним, для ведення бойових дій.
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27.05.2022 17:11 Відповісти
ЗСУ комментируют по несколько раз в день+различные объединения комментируют отдельно. Авиация, ООС, Север, Юг, Восток.
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27.05.2022 17:27 Відповісти
На Луганщині росіяни йдуть по власних трупах, їх навіть не прибирають - Олег Жданов https://www.youtube.com/watch?v=2k1rj5Zq6Rc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=2k1rj5Zq6Rc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

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27.05.2022 17:19 Відповісти
Я вот только не пойму, только сейчас узнали о планах врага? А ну на, нас же отключили с 2014 или 2015 от вражеского ТВ. А там ещё тогда говорили, что им нужно все, кроме западной. Как бы народ не вознутился еще тогда и успокаивали ещё тогда, все вернем лишь бы волна ее покатила
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27.05.2022 17:21 Відповісти
верим в ВСУ !!!!
///
любите ли вы руцкий язык так, как она??? бывший учитель руцкого языка - стала первой женщиной-начальником артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины.


Любовь Плаксюк родом из городка Барановка на Житомирщине.
До 2016-го она работала учительницей истории, но потом решила вступить в ряды ВСУ. Женщина прошла путь от радиотелефонистки до командирши отделения управления, но переломный момент в карьере случился, когда она увидела работу самоходной артиллерийской установки. "Когда я увидела "Гиацинт-С" и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла, это - мое!"
если коротко - то в 2019-м сделала первый выстрел из пушки на полигоне. Февраль 2022-го военная встретила в районе проведения ООС в должности командира батареи самоходного артдивизиона.
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27.05.2022 17:32 Відповісти
Молимось...
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27.05.2022 18:15 Відповісти
Я тоже знаю планы врага - уничтожение Украины и украинства. Но это хрен им.
Слава ВСУ!
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27.05.2022 18:20 Відповісти
 
 