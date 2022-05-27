Обстановка на сході залишається складною, водночас ЗСУ її контролюють та знають про плани ворога, - Мотузяник

Війська РФ ведуть інтенсивний вогонь уздовж лінії зіткнення у Луганській і Донецькій областях, ситуація залишається складною, проте контрольованою.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупаційні війська РФ ведуть інтенсивний вогонь уздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ в Луганській і Донецькій областях. Обстановка залишається складною, водночас Збройні сили України її контролюють та знають про плани ворога. Противник активізувався на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточити наші війська в районах Лисичанська і Сєверодонецька та вийти на адмінкордон Луганщини", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Слов’янському напрямку українські війська стримують наступ потужного угруповання противника. Ворог намагається здійснити перегрупування своїх підрозділів і активізувати наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

"На Лиманському напрямку українські захисники протидіють спробам противника витіснити наші війська з північно-західної та південно-східної частини Лимана і розвинути наступ на Слов’янськ. Аби наростити спроможності загальновійськових підрозділів тамтешнього російського угруповання, прогнозується застосування окупантами зі складу 90 танкової дивізії бойових машин підтримки танків "Термінатор", - зазначив речник МОУ.

Він поінформував, що на Сєверодонецькому напрямку сили оборони України відбивають атаки окупантів на напрямках Щедрищеве – Сєверодонецьк, Осколонівка – Борівське та Нижнє – Тошківка. На Бахмутському українські війська під вогнем ворожої артилерії і ударами авіації стримують наступальні дії загарбників в районі Комишувахи.

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Речник Міноборони зауважив, що на Авдіївському напрямку українська армія відбиває наступ противника у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Новобахмутівка – Красногорівка.