УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4612 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 242 3

За добу 280 людей вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

За минулу добу російські загарбники доправили до фільтраційного табору в село Безіменне 280 мешканців Маріуполя, зокрема 36 дітей.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей", - написав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей, - Офіс омбудсмена

Автор: 

армія рф (17160) депортація (719) Маріуполь (3220) Андрющенко Петро (692)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вивозять і вивозять людей в кацапстан.
і хоча там було чимало вати, в тому маріуполі, все одно їх шкода.
показати весь коментар
27.05.2022 18:12 Відповісти
кто придумал это название, а самое обидное я тоже был в фильтрационном лагере только в Запорожье. Ты выезжаешь из оккупации, а тебя на фильтрацию. Нечего страшного но название нужно менять.
показати весь коментар
27.05.2022 18:50 Відповісти
 
 