За добу 280 людей вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору, - Андрющенко

За минулу добу російські загарбники доправили до фільтраційного табору в село Безіменне 280 мешканців Маріуполя, зокрема 36 дітей.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей", - написав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей, - Офіс омбудсмена