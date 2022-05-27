За добу 280 людей вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору, - Андрющенко
За минулу добу російські загарбники доправили до фільтраційного табору в село Безіменне 280 мешканців Маріуполя, зокрема 36 дітей.
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців, зокрема 36 дітей. Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей", - написав Андрющенко.
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і хоча там було чимало вати, в тому маріуполі, все одно їх шкода.